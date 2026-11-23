ตร.บุกช่วยตัวประกันจีนพัทยา หลังถูกรีดเงินกว่า 2 ล้านบาท
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยสืบสวนบุกช่วยเหลือสาวจีน 2 คน ที่ถูกจับเป็นตัวประกันในเมืองพัทยา หลังถูกรีดค่าไถ่รวม 2 ล้านบาท โดยตำรวจเจรจาและใช้อุปเทคติงจับกุมคนร้ายได้สำเร็จ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยสืบสวนเร่งดำเนินการช่วยเหลือตัวประกันชาวจีน 2 ราย ที่กำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อชีวิตกลางเมือง พัทยา โดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการแจ้งเหตุของเพื่อนเหยื่อที่พบว่าไม่สามารถติดต่อตัวประกันได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นำกำลังชุดตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่เร็ว ตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจสืบสวนภาค 2 เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันหลังจากติดตามแกะรอยจนทราบพิกัดที่ชัดเจนAlso readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
เส้นเวลาเหตุการณ์การลักพาตัวและติดตามจับกุม
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา MR. HAOSEN ชาวจีน ได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน โดยระบุว่าเพื่อนของเธอคือ MISS.Yu และ Miss.Jiawen ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่พัทยาและวางแผนเดินทางกลับกรุงเทพในวันที่ 18 พฤศจิกายน และจะกลับประเทศจีนในวันที่ 19 พฤศจิกายน
แต่ต่อมาครอบครัวและเพื่อนไม่สามารถติดต่อตัวประกันทั้งสองได้ จนกระทั่งวันที่ 21 พฤศจิกายน ทั้งสองได้ติดต่อกลับมาผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ด้วยการทำวิดีโอคอลและขอเงินยืมจำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นเหตุผลในการขยายเวลาการติดต่อ
ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน ตัวประกันทั้งสองได้ส่งวิดีโออีกครั้ง โดยในคลิปเห็นสภาพถูกปิดตาและมัดมือไว้ที่เบาะหลังของรถยนต์ คนร้ายที่เป็นชาวจีนได้ข่มขู่ว่าหากไม่โอนเงินเพิ่มอีก 1,500,000 บาท จะทำให้ตัวประกันทั้งสองตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง
ปฏิบัติการจับกุมและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจได้ประสานงานกับตำรวจสืบสวนภาค 2 และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ติดตามแกะรอยจนพบว่าเหยื่อทั้ง 2 คน อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในจุดที่ทราบพิกัดอย่างแม่นยำ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าคนร้ายชายชาวจีนกำลังควบคุมตัวเหยื่อทั้ง 2 คนโดยมีมีดจี้ไว้ที่คอ เพื่อข่มขู่ไม่ให้ตำรวจเข้าจับกุมตัว อย่างไรก็ตาม ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อให้คนร้ายลดความตึงเครียดลง
ในจังหวะที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย คนร้ายได้ใช้มีดจี้คอตัวเองเพื่อข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าใกล้ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงไหวพริบและใช้จังหวะที่คนร้ายเสียสมดุลเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ โดยไม่ทำให้ตัวประกันได้รับบาดเจ็บ
คำกล่าวชื่นชมจากผู้นำตำรวจและกระบวนการทางกฎหมาย
พล.ต.ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณทีมงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจสืบสวนภาค 2 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชุดเคลื่อนที่เร็ว และตำรวจนครบาล ที่สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว
ความสำเร็จในการช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานที่เน้นการรักษาชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นสำคัญ มากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการจับกุมคนร้ายเท่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของตำรวจไทยในระดับสากล
หลังจากควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญในการปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่เน้นความปลอดภัยของเหยื่อเป็นอันดับแรก
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