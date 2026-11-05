ตร.บุกค้นบ้าน 'บุ๋ม ปนัดดา' พร้อม 3 จุดเชื่อมโยงมูลนิธิดี
ตำรวจบุกค้นบ้านพักบุ๋ม ปนัดดา และ 3 จุดเชื่อมโยงมูลนิธิองค์กรดี ในคดีฉ้อโกง หลังพบทรัพย์สินจำนวนมากถูกทิ้งร้างเสียหาย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย บช.ก. ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่บุกค้นบ้านพักอาศัยของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรและนักธุรกิจชื่อดัง ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรูย่านนวมินทร์ เมื่อเวลา 06.15 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 โดยขณะเกิดเหตุ บุ๋ม ปนัดดา กำลังปรากฏตัวอยู่บริเวณบ้านและเตรียม diri ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ก่อนจะเข้ากระบวนการตรวจค้นอย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิองค์กรดี
รายละเอียดพื้นที่ตรวจค้น 4 จุดหลัก
เป้าหมายหลักในการเข้าตรวจค้นแบ่งออกเป็น 4 สถานที่สำคัญ ได้แก่ บ้านพักของ บุ๋ม ปนัดดา ในย่านนวมินทร์ เป็นจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ตามด้วยสถานที่เชื่อมโยงกับ ก๊อต อธิป ซึ่งรวมถึงหอดูดาวบ้านก๊อตหรือบ้านดูดาว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีความเฉพาะทางAlso readเร่งแก้ปัญหาคลังสินค้าอู่ตะเภา เบรกการรอรับสินค้าล่าช้า
สถานที่ที่สามคือสำนักงานมูลนิธิองค์กรดี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรังสิต คลอง 8 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในบริเวณดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างคือศาลเจ้าที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมูลนิธิด้วย
สถานที่สุดท้ายในการตรวจค้นคือมูลนิธิของ ก๊อต อธิป ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านพักย่านหลักสี่-บางเขน กรุงเทพมหานคร การเข้าตรวจค้นครอบคลุมทั้ง 4 จุดนี้เพื่อขยายผลพยานหลักฐานให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่ามีการจัดสรรหรือเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมตัว
หลังจากการประกาศจุดตรวจค้น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เมื่อเวลา 07.45 น. ตำรวจได้้นำแผงเหล็กมาจัดเตรียมความพร้อมเพื่อใช้กั้นพื้นที่และควบคุมฝูงชนสื่อมวลชน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่งเพื่อเปิดช่องทางการเข้าถึงประตูบริเวณหน้าอาคารพิทักษ์สันติราษฏร์ บช.ก. ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์และกระบวนการควบคุมตัว
เป้าหมายสำคัญของการควบคุมตัวในครั้งนี้คือ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป ผู้เป็นสามี เพื่อสอบถามปากคำและดำเนินคดีต่อไปภายใต้กระบวนการกฎหมาย โดยการจัดระเบียบพื้นที่รอบตัวอาคารบช.ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ลดความเสี่ยงต่อการปะทะหรือความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มสื่อและผู้สนใจ事件
ความเสียหายและตำแหน่งของทรัพย์สินมูลนิธิ
ประเด็นที่น่าจับตามองและถือเป็นส่วนสำคัญในคดียังเกี่ยวข้องกับความเสียหายของทรัพย์สินมูลนิธิองค์กรดี ซึ่งพบว่าของบริจาคจำนวนมากถูกทิ้งร้างอยู่ตามโกดังขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 20 ไร่ ในสภาพตากแดดตากฝนจนเกิดการเสียหาย ไม่มีระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสม ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการระดมทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ
พยานบุคคลในท้องถิ่นยืนยันว่าสามารถมองเห็น บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป รวมถึงบุคคลใกล้ชิดอย่าง "น้องสามีบุ๋ม" ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงกับการดูแลหรือมีอำนาจตัดสินใจในกิจการของมูลนิธิดังกล่าว ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริจาคและสาธารณะชนต่อองค์กรดังกล่าวอย่างรุนแรง
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