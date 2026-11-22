ตร.ดส.จับกุมแก๊งหลอกลวงอ้างตนตำรวจบุกอุ้มรีดเงินแม่ลูกต่างด้าว
ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมแก๊งมิจฉาชีพอ้างตนเป็นตำรวจดีเอสบุกอุ้มรีดเงินแม่ลูกต่างด้าว ย่านอาร์ซีเอ พบผู้กำกับละครชื่อดังอยู่เบื้องหลังคดีค้ามนุษย์ปลอม
หน่วยตำรวจสอบสวนกลางหรือ ตร.ดส. นำโดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ปฏิบัติการจับกุมตัวผู้ต้องหา 2 ราย ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลังตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริง แต่เป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งมิจฉาชีพ 7 คนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลปลอมในการก่อคดีอุ้มรีดทรัพย์ประชาชน
รายละเอียดคดีอุ้มรีดเงินแม่ลูกต่างด้าว
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แม่ค้าขายดอกไม้ย่านอาร์ซีเอ วัย 27 ปี ได้เข้าแจ้งความที่ สน.มักกะสัน โดยระบุว่าถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 7 คน อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบุกเข้ามาอุ้มตัวพร้อมด้วยลูกสาววัย 5 ขวบ ขึ้นไปบนรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ดหรูAlso readคำทำนายดวงชะตาประจำฉบับวิเคราะห์อิทธิพลดาวเคราะห์ต่อชีวิตและ财运
กลุ่มผู้ร้ายอ้างว่าออกหมายจับในคดีค้ามนุษย์ ก่อนที่จะเรียกค่าไถ่เป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาท เพื่อแลกกับอิสรภาพของเหยื่อและบุตร โดยแฟนหนุ่มของแม่ค้าได้รวบรวมเงินสดจำนวน 35,000 บาท พร้อมทองคำรูปพรรณหนัก 2 บาท นำไปมอบให้ตามเงื่อนไขที่ฝ่ายคนร้ายกำหนดไว้
นอกจากการเรียกทรัพย์แล้ว กลุ่มคนร้ายยังบังคับให้เหยื่อเซ็นสัญญาเงินกู้เพื่ออำพรางวัตถุประสงค์ของการเรียกเงินดังกล่าว พร้อมอวดอ้างอิทธิพลว่าสามารถเคลียร์คดีได้ทุกระดับเพื่อสร้างความตื่นตระหนกและบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเร่งด่วน
การติดตามและจับกุมผู้ต้องหา
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. ซึ่งดำรงตำแหน่ง รรท.ผกก.ดส.บช.น. ร่วมด้วย พ.ต.ท.ปิยรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส.บช.น. ติดตามดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุด
ล่าสุด พ.ต.ท.ปิยรัช เวสสะโกศล นำกำลังตำรวจสอบสวนกลาง บช.น. เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ในพื้นที่เขตบางเขน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า ผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด แต่มีหน้าที่เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุซึ่งนับเป็นเบาะแสสำคัญในการขยายผล
ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อปิดคดีและนำตัวผู้รับผิดชอบรายสำคัญเข้ากระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด หลังจากที่กองกำลังตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมตัวผู้ขับรถได้เป็นคนแรก
ผู้สั่งการเบื้องหลังและผลกระทบ
รายงานข่าวระบุว่า แก๊งมิจฉาชีพผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ในคดีอุ้มรีดเงินนี้ มีผู้กำกับละครชื่อดังเป็นผู้สั่งการและอยู่เบื้องหลังการวางแผนก่อเหตุทั้งหมด ซึ่งนับเป็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจที่อาจส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงหากมีข้อมูลชัดเจน
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของแก๊งมิจฉาชีพที่แฝงตัวโดยใช้ชื่อหน่วยงานรัฐในการข่มขู่เหยื่อ โดยเฉพาะในบริเวณย่านธุรกิจและแหล่งชุมชนหนาแน่นอย่างย่านอาร์ซีเอ ซึ่งต้องการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในการตรวจสอบตัวตนเจ้าหน้าที่ก่อนให้ความร่วมมือใดๆ
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