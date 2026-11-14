ตร.กลางบุกจับสาวนักการเงินโกงลูกค้ากว่า 53 ล้านตลอด 13 ปี
ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมนักการเงินอายุ 58 ปี ที่แอบโอนเงินลูกค้า 13 ราย ไปลงทุนส่วนตัวและทำบัญชีปลอมนาน 13 ปี มูลค่าความเสียหายกว่า 53.57 ล้านบาท หลังธนาคารตรวจสอบพบความผิดปกติ
ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ กองปราบ ปราม จับกุมนางเรืองรชนี อายุ 58 ปี นักการเงินผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงลูกค้า ธนาคาร ด้วยวงเงินกว่า 53.57 ล้านบาท เป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี โดยเหตุการณ์นี้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งทำให้เห็นช่องโหว่ในการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินและระบบความปลอดภัยของเอกสารสำคัญทางธุรกรรมทางการเงินของประชาชน
รายละเอียดคดีและการจับกุมตัวผู้ต้องหา
กองบังคับการปราบปราม โดยการกำกับดูแลของพลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนะสัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้สั่งการให้ตำรวจชุดจับกุมเข้าดำเนินการควบคุมตัวนางเรืองรชนี ในคดีหมายจับศาลอาญากรุงเทพฯ ฉบับที่ จ.1564/2569 ในข้อหาหลอกลวงนายจ้าง ปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม การจับกุมเกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางสีทอง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาอาศัยอยู่Also readตร.กาญจนบุรีเร่งตรวจวงจรปิด หลังภรรยาขุนพลถูกซุ่มยิงเสียชีวิต ขณะที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารที่ผู้ต้องหาทำงานด้วยได้ตรวจพบความผิดปกติในบัญชีการลงทุนของลูกค้า จึงแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามได้รีบสืบสวนและติดตามตัวผู้ต้องหาจนสามารถจับกุมได้ในครั้งนี้ โดยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทันที
พฤติการณ์และการวางแผนฉ้อโกงยาวนาน 13 ปี
สืบเนื่องจากการที่นางเรืองรชนีอาศัยความไว้วางใจจากตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนของธนาคารแห่งหนึ่ง เธอได้แอบรวบรวมเอกสารสำคัญของลูกค้ามากถึง 13 ราย ไปดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนและทำบัตร ATM โดยพลการ โดยลูกค้าไม่ทราบว่าเอกสารของตนถูกนำไปใช้อย่างไร
จากนั้นผู้ต้องหาได้ลอบโอนเงินทุนของลูกค่านำไปซื้อและขายกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ แล้วนำส่วนต่างของกำไรที่ได้ไปใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด โดยได้ปลอมแปลงเอกสารเพื่อปกปิดความผิดและสร้างบัญชีให้ดูถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลา 13 ปี ซึ่งเริ่มเกิดเหตุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และยืดเยื้อมาจนถึงปี พ.ศ. 2568 จนกระทั่งธนาคารตรวจสอบพบ
ปฏิกิริยาจากหน่วยงานกำกับดูแลและข้อกล่าวหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุนและหลักทรัพย์เป็นเวลา 10 ปี สำหรับผู้ต้องหารายนี้ หลังจากข่าวการจับกุมเผยแพร่ไป ทำให้เห็นความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยอ้างว่าทางครอบครัวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ทำให้เธอซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องแบกรับความกดดันอย่างหนักจนต้องนำเงินของผู้อื่นมาใช้เพื่อประทังชีวิต ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่เธอนำไปอ้างในการต่อสู้คดี
บทบาทของทีมตำรวจและผลกระทบทางกฎหมาย
การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนะสัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ให้นโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องทรัพย์สินของประชาชนจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในระบบ
พลตำรวจตรี พัศศิษฐ์ บุปผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม ได้สั่งการให้พันตำรวจเอก เนติวิทย์ ธนานันต์นิกร ผู้กำกับการ 2 บก.ป. นำกำลังพลลงมือปฏิบัติจนสำเร็จ โดยพันตำรวจตรี เตมีย์ นาควิสุทธ์ สารวัตรการกำกับการ 2 บก.ป. เป็นพนักงานสอบสวนหลักที่นำทีมสืบสวนจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังเหยื่อรายอื่น ๆ
ข้อแนะนำและขั้นตอนต่อไปสำหรับเหยื่อผู้เสียหาย
สำหรับลูกค้าอีก 12 รายที่เหลือที่ได้รับผลกระทบจากคดีนี้ ตำรวจสอบสวนกลางกำลังประสานงานกับธนาคารและ ก.ล.ต. เพื่อเร่งตรวจสอบยอดเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยคาดว่าจะสามารถสรุปวงเงินความเสียหายที่แท้จริงได้ภายในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาเอกสารส่วนตัวเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และสมุดบัญชีเงินฝาก อย่างปลอดภัย และควรตรวจสอบสถานะการลงทุนของตนเองกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีคล้ายคลึงกันขึ้นกับประชาชนคนอื่น ๆ ในอนาคต
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