ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) ในประเทศไทย

ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในไทยมีการออกแล้วกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่โดยบริษัทกลุ่มพลังงาน
ตราสารหนี้สีเขียว ( Green Bond ) คือตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ เช่น พลังงาน หมุนเวียน การขนส่งสะอาด หรือการจัดการมลพิษ ผู้ออก Green Bond จะได้ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนพร้อมกับมีส่วนร่วมในการรักษา สิ่งแวดล้อม โดยในไทยมีการออกแล้วกว่า 8.
5 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่โดยบริษัทกลุ่มพลังงาน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการกำหนดนโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคธุรกิจสู่การผลิตที่ยั่งยืน และความตระหนักรู้ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน หรืออาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม ล้วนต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากGreen Bond เป็นส่วนหนึ่งของ ESG Bond ซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้ 3 ประเภท ได้แก่ Green Bond, Social Bond และ Sustainability Bond Green Bond เป็นตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานทางเลือก การบำบัดน้ำเสีย และการคมนาคมสะอาด Social Bond เป็นตราสารหนี้เพื่อสังคม ใช้ระดมทุนเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น บริการสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา การจัดหาอาชีพ และการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า การออก Green Bond ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา มีมูลค่ารวม 85,300 ล้านบาท จาก 11 บริษัท คิดเป็นเพียง 2% ของมูลค่าหุ้นกู้ภาคเอกชนทั้งหมด และมากกว่า 50% ออกโดยบริษัทในกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินว่าไทยต้องการเงินลงทุนในภาคพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 25% ภายในปี 2573 ระบุว่า ตราสารหนี้สีเขียวในไทยส่วนใหญ่ออกโดยภาคเอกชนและธนาคาร ตัวอย่างเช่น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกหุ้นกู้สีเขียวเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาด บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ออกหุ้นกู้สีเขียวเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมในออสเตรเลียและโครงการรถไฟฟ้าในไทย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ออกหุ้นกู้สีเขียวเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจ
Green Bond ESG Bond Social Bond Sustainability Bond ตราสารหนี้สีเขียว การเงิน สิ่งแวดล้อม พลังงาน
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