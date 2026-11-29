ตรวจปลา-น้ำ-ดิน นครพนมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบสารหนูเกินค่าปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแถลงผลการตรวจตัวอย่างปลา ดิน และน้ำในแม่น้ำโขงพบสารปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระบุประชาชนควรรับประทานปลาได้ตามปกติโดยไม่มีความเสี่ยง
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม ได้แถลงผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำอย่างเป็นทางการว่า ตัวอย่างปลา ดิน น้ำผิวดิน และน้ำประปาในหลายจุดของ จังหวัดนครพนม มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน
ผลการตรวจตัวอย่างปลาและน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 จาก 3 จุดหลัก ได้แก่ บ้านหลักศิลาใต้ อำเภอธาตุพนม บ้านตาลท่า อำเภอท่าอุเทน และบ้านห้อม อำเภอเมืองนครพนม โดยนำตัวอย่างปลาทั้งหมด 7 ตัวอย่าง มาทำการวิเคราะห์ผลปรากฏว่า ระดับสารหนูอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่างAlso readจับชายชาวจีนถือปืนขู่รปภ.เปิดทางขนถุงปริศนาออกจากโกดังปราจีนฯ
นอกจากนี้ ยังมีการเก็บตัวอย่างดินจำนวน 3 ตัวอย่าง และน้ำผิวดินอีก 3 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจสอบหาโลหะหนัก ผลการตรวจยืนยันว่าทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย ส่วนสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมอีก 5 ตัวอย่างที่เก็บเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ผลตรวจไม่พบสารปรอท แคดเมียม และตะกั่วในทุกรายการ
ฝ่ายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 ของสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายนครพนมและธาตุพนม โดยมีการตรวจวัดน้ำดิบและน้ำประปาใน 5 รายการ ได้แก่ สารหนู ปรอท ตะกอม โครเมียม และแคดเมียม ผลการตรวจสอบทุกจุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกประการ
มาตรการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนริมโขง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรองสุขภาพชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำโขงจำนวน 159 ราย ผลการตรวจพบว่ามีประชาชน 10 ราย มีระดับสารหนูรวมในปัสสาวะสูงกว่าค่าอ้างอิงปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสุขภาพของผู้ที่มีค่าเกินเกณฑ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขยายการคัดกรองไปยังสมาชิกในครัวเรือนและบ้านใกล้เคียง
ข้อมูลอ้างอิงจากกรมควบคุมโรคในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ระบุว่า จากการตรวจปัสสาวะทั้งหมด 1,269 ราย พบระดับสารหนูรวมสูงกว่าค่าอ้างอิงถึง 94 ราย ในจำนวนนี้พบอยู่ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม รวม 39 ราย
การตรวจคัดกรองดังกล่าวเป็นมาตรการป้องกันที่ดำเนินการหลังพบสารหนูเกินมาตรฐานในตัวอย่างน้ำบางจุดในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา ส่วนแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่ข้ามพรมแดน และเส้นทางไหลผ่านของสารในแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำกอลลงสู่แม่น้ำโขง ยังคงเป็นข้อสันนิษฐานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
ผู้ว่าฯ กำชับติดตามผลต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่น
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ยืนยันว่าแม้ผลตรวจตัวอย่างที่จังหวัดนำมาแถลงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน พร้อมเปิดเผยผลตรวจตามข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบเพื่อลดความกังวล
นางกาหงส์ สิมมา อายุ 67 ปี ชาวบ้านห้อม หมู่ 2 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เล่าว่า หลังจากมีข่าวดังกล่าว ผู้บริโภคจำนวนมากพากันงดกินปลา ทำให้เกิดความกังวลต่อความเชื่อมั่นของตลาด แต่เมื่อหน่วยงานแถลงผลตรวจแล้ว จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพื่อคลายความสงสัย
นางกาหงส์กล่าวว่า ตัวเองยังคงบริโภคปลาเหมือนเดิม และยืนยันตามประสาคนริมโขงว่า ปลาน้ำโขงอร่อยที่สุด ปลาในห้วยหนองไหนก็ไม่อร่อยเท่าปลาน้ำโขง ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ยังคงมีความมั่นใจในแหล่งอาหารของตนเอง
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