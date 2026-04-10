ตม.6 บูรณาการกำลังจับกุมหัวหน้าแก๊งมาเฟียสวีเดน ผู้ต้องหาตามหมายแดง Interpol ในภูเก็ต

ตม.6 ร่วมกับตำรวจภูธรภูเก็ต จับกุมหัวหน้าแก๊งมาเฟียสวีเดน ผู้ต้องหาตามหมายแดง Interpol ที่หลบหนีคดีร้ายแรงในต่างประเทศ พบพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ การฆาตกรรม และยาเสพติด
10 เมษายน 2569 - การเปิดเผยปฏิบัติการ จับกุม ครั้งสำคัญของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด ภูเก็ต ที่นำไปสู่การ จับกุม ตัว Mr. Boran ชายสัญชาติ สวีเดน ผู้ต้องหาตามหมายจับสากล (Red Notice) ในข้อหาเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรม ร้ายแรงหลายกระทง ซึ่งรวมถึงการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ การฆาตกรรม และอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการ จับกุม ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.
) และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นย้ำถึงการกวาดล้างชาวต่างชาติที่หลบหนีคดีจากต่างประเทศ หรือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ\การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนและติดตามพฤติกรรมของ Mr. Boran อย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.สส.บก.ตม.6 ร่วมกับ กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับการเข้ามาหลบซ่อนตัวของ Mr. Boran ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากการประสานงานกับสำนักงานตำรวจกลุ่มประเทศนอร์ดิกและกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า Mr. Boran มีหมายจับจากประเทศสวีเดนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและอาชญากรรมร้ายแรง จากการสืบสวนเพิ่มเติมยังพบว่า Mr. Boran เป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงในสวีเดน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจนทราบที่พักอาศัยของ Mr. Boran ในคอนโดหรูแห่งหนึ่งในภูเก็ต และได้เข้าจับกุมตัวในวันที่ 9 เมษายน 2569 จากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางพบว่า Mr. Boran เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2569 ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งวีซ่าได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด (Overstay) และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป\หลังจากจับกุมตัว Mr. Boran ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในประเทศไทยตามขั้นตอน หลังจากนั้นจะดำเนินการผลักดันตัวกลับประเทศสวีเดนตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป ปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ และปกป้องความมั่นคงของประเทศ การจับกุมผู้กระทำผิดข้ามชาติเช่นนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อ
ตม.6 ภูเก็ต จับกุม มาเฟีย สวีเดน หมายแดง Interpol อาชญากรรมข้ามชาติ
United States Latest News, United States Headlines
