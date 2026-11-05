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Crime

ตม.3 จับแรงงานต่างด้าวแจ้งที่พักไม่ครบ 83 ราย ยุทธการฟ้าสางชลบุรี

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
ตม.3 จับแรงงานต่างด้าวแจ้งที่พักไม่ครบ 83 ราย ยุทธการฟ้าสางชลบุรี
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข · สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง · ยุทธการฟ้าสาง
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สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เขต 3 ดำเนินยุทธการฟ้าสาง ตรวจสอบหอพักแรงงานต่างด้าวในชลบุรี พบแจ้งที่พักไม่ถูกต้อง 83 ราย เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เขต 3 นำโดย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงศ์เลิศ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.จาริต เร้าเสถียร สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กำกับดูแลกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี (ด่านศรีราชา) เข้าดำเนินการตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

ปฏิบัติการตรวจสอบหอพักแรงงานต่างด้าวชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการภายใต้ชื่อ ยุทธการฟ้าสาง เข้าตรวจสอบหอพักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทาง ใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิทธิในการทำงาน ตลอดจนการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างละเอียดถี่ถ้วน

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จากการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวรวม 530 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่พบว่ามีเอกสารการเดินทางและใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถูกต้อง และไม่พบการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลการแจ้งที่พักอาศัยผ่านระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าไม่มีข้อมูลการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว จำนวน 83 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่แจ้งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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นโยบายยกระดับตรวจสอบความปลอดภัยประชาชน

พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดยกระดับมาตรการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถานประกอบการ หอพัก และแหล่งพักอาศัยของแรงงานต่างด้าว พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมีการหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบทำงาน และการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมุ่งมั่นดำเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาพำนักและทำงานในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดของคนต่างด้าว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 1178

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยุทธการฟ้าสาง พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี นายอำเภอหนองใหญ่ สายด่วน 1178

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