ตม.3 จับแรงงานต่างด้าวแจ้งที่พักไม่ครบ 83 ราย ยุทธการฟ้าสางชลบุรี
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เขต 3 ดำเนินยุทธการฟ้าสาง ตรวจสอบหอพักแรงงานต่างด้าวในชลบุรี พบแจ้งที่พักไม่ถูกต้อง 83 ราย เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เขต 3 นำโดย พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงศ์เลิศ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.จาริต เร้าเสถียร สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กำกับดูแลกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี (ด่านศรีราชา) เข้าดำเนินการตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
ปฏิบัติการตรวจสอบหอพักแรงงานต่างด้าวชลบุรี
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการภายใต้ชื่อ ยุทธการฟ้าสาง เข้าตรวจสอบหอพักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทาง ใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิทธิในการทำงาน ตลอดจนการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างละเอียดถี่ถ้วนAlso readเพื่อนสนิทเปิดแชทสุดท้าย เมตตา รุ่งรัตน์ ก่อนเสียชีวิต สลดอ่านข้อความตอน 14.23 น.
จากการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวรวม 530 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่พบว่ามีเอกสารการเดินทางและใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถูกต้อง และไม่พบการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลการแจ้งที่พักอาศัยผ่านระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าไม่มีข้อมูลการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว จำนวน 83 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่แจ้งตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นโยบายยกระดับตรวจสอบความปลอดภัยประชาชน
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุข ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดยกระดับมาตรการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถานประกอบการ หอพัก และแหล่งพักอาศัยของแรงงานต่างด้าว พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมีการหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบทำงาน และการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมุ่งมั่นดำเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาพำนักและทำงานในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดของคนต่างด้าว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 1178
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