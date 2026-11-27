ตม.2 ชี้แจงรอ 6 ชั่วโมงไม่เป็นจริง ญี่ปุ่นใช้ ABC แล้ว 9 พันราย
รองผบก.ตม.2 ยืนยันรอคิวสูงสุด 45 นาที ไม่ใช่ 6 ชั่วโมง ชาวญี่ปุ่นใช้ช่องอัตโนมัติแล้ว 9,538 ราย ชี้แจงเงื่อนไขการเก็บข้อมูลชีวมิติและ TDAC
พล.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รองผู้บังคับการและโฆษก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ยืนยันว่า กรณีที่ ชาวญี่ปุ่น อ้างว่ารอออกจากสนามบินนาน 6 ชั่วโมงนั้นไม่เป็นความจริง โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในช่วงเที่ยวบินหนาแน่นสูงสุดผู้โดยสารต้องรอคิวตรวจหนังสือเดินทางไม่เกิน 45 นาทีเท่านั้น เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ (26 พฤศจิกายน) ก่อนที่จะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการในวันนี้ (27 พฤศจิกายน)
ระยะเวลาจริงรอคิวสูงสุดไม่เกิน 45 นาที
พ.ต.อ.พงศ์ธร ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบสถิติระยะเวลารอคิวของผู้โดยสารต่างชาติในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไม่พบกรณีใดที่ต้องรอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนานถึง 6 ชั่วโมง โดยระยะเวลาสูงสุดที่ยาวนานที่สุดคือประมาณ 45 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำหรับขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางเท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสนามบินAlso readมท.2 สั่งบุกท่าเรือ จับเจ็ตสกีผิดกฎหมาย 72 ลำ พบทั่วภูเก็ตกว่า 300 ลำ เร่งยกระดับความปลอดภัยทางทะเล
เวลาทั้งหมดที่ผู้โดยสารใช้เวลาอยู่ในสนามบินนั้นยังรวมถึงระยะเวลาตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน การเดินทางไปยังโถงตรวจคนเข้าเมือง และการรอรับสัมภาระหลังจากผ่านด่านแล้ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อภาพรวมของเวลาที่ผู้โดยสารรู้สึกได้ว่ารออยู่นาน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้โดยสารบางรายไม่ได้กรอกข้อมูลบัตรขาเข้าอิเล็กทรอนิกส์ Thailand Digital Arrival Card หรือ TDAC ล่วงหน้า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแนะนำให้ออกจากแถวไปกรอกข้อมูลเพิ่ม ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการให้บริการ
เงื่อนไขการใช้ช่องอัตโนมัติ ABC สำหรับชาวต่างชาติ
โฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 อธิบายว่า ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หรือ Automated Border Control : ABC มีเงื่อนไขการใช้งานที่ชัดเจนสำหรับผู้เดินทางจาก 33 สัญชาติและดินแดน ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยผู้เดินทางที่เข้าประเทศไทยเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องผ่านช่องตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเท่านั้น เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลชีวมิติ หรือ Biometrics ให้ครบถ้วน
การเก็บข้อมูลชีวมิติดังกล่าวประกอบด้วยภาพใบหน้าและลายนิ้วมือของผู้โดยสาร ซึ่งเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้โดยสารจะสามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ Automated Border Checkpoint ได้ในการเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งถัดไป การปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สถิติการใช้งานจริงและการบริหารจัดการพื้นที่
พ.ต.อ.พงศ์ธร ระบุว่า ระบบ ABC เปิดให้ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นใช้บริการไปแล้วจริง โดยสถิติระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2569 พบว่ามีชาวญี่ปุ่นใช้บริการจำนวน 9,538 ราย ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มนี้และสูงเป็นอันดับ 4 ของผู้โดยสารต่างชาติทั้งหมดที่ใช้ระบบจากจำนวนผู้ใช้บริการต่างชาติทั้งหมด 94,760 ราย
ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และนโยบายของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครบทุกช่องตรวจพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในการกระจายผู้โดยสารจากพื้นที่หนาแน่นไปยังโซนที่มีผู้โดยสารน้อยกว่า เพื่อความคล่องตัวในการตรวจตรา
ข้อแนะนำและการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้ช่อง ABC ได้จากอีเมลตอบรับหลังจากกรอกข้อมูล TDAC หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อนเข้าช่องตรวจ เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมใช้บริการระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังขอให้ชาวต่างชาติกรอกข้อมูล TDAC ผ่านเว็บไซต์ทางการ https://tdac.immigration.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนเดินทางถึงประเทศไทย
การเตรียมข้อมูลล่วงหน้านี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนเดินทางซึ่งจะส่งผลให้ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น พร้อมกับการคัดกรองเพื่อรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยต่อไป
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