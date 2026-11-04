ตม.โคราช จับหนุ่มเวียตนาม แอบเข้าไทยขายหมึกบดย่าง หลังถูกขึ้นบัญชีดำเมื่อ 2 ปีก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา จับกุมชายชาวเวียดนามลักลอบเข้าเมืองและทำงานผิดกฎหมาย ขณะเร่ขายหมึกบดย่างกลางเมืองย่าโม เป็นครั้งที่ 2 หลังถูกส่งกลับและขึ้นบัญชีดำเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด นครราชสีมา จับกุมชาย ชาวเวียดนาม ชื่อ MR. NGUYEN ขณะเร่ขาย หมึกบดย่าง ให้นักท่องเที่ยวบริเวณริมถนนโพธิ์กลาง หน้าศาลเจ้าวัดแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ในข้อหาเข้าเมืองและทำงานโดยผิดกฎหมาย เป็นครั้งที่สอง หลังเคยถูกส่งกลับประเทศและขึ้นบัญชีดำไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง และ พล.ต.ต.ไพรัช พุกเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ซึ่งเน้นนโยบายการตรวจจับคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยในประเทศ
รายละเอียดการจับกุมและกลไกการทำงาน
การจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการออกตรวจสอบพื้นที่ของ พ.ต.ท.ฤชุปัทม์ หลาวทอง รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา และ พ.ต.ท.อชิรพงศ์ ประจง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา ร่วมกับชุดสืบสวนฯ ที่บริเวณริมถนนโพธิ์กลาง หน้าศาลเจ้าวัดแจ้ง ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาอย่างหนาแน่น เจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นชายต่างด้าวคนหนึ่งกำลังขายหมึกบดย่างให้ประชาชนจึงแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและขอตรวจสอบเอกสารเดินทาง ผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Biometrics) พบว่าชายคนดังกล่าวมีชื่อ MR. NGUYEN สัญชาติเวียดนาม โดยมีประวัติถูกส่งกลับประเทศและเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรแต่ไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุดแต่อย่างใดAlso readม็อบรถบรรทุกยื่น 10 ข้อ “เอกนัฏ” รับลูก เร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพง
จากการสอบสวนเบื้องต้น MR. NGUYEN ยอมรับสารภาพว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมาจับกุมในลักษณะเดียวกันนี้เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งตอนนั้นกำลังขับรถเร่ขายปลาหมึกบดย่างเช่นเดิม หลังคดีสิ้นสุดลงจึงถูกส่งกลับประเทศและเชื่อว่าห้ามเข้าประเทศไทยอีกตลอดไป แต่ชายชาวเวียดนามรายนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายและตัดสินใจลักลอบเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยอีกครั้งโดยการนั่งเรือข้ามมาจากฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาทางช่องธรรมชาติที่ไม่ได้มีการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านแต่อย่างใด ส่งผลให้เขาต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้าและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ก่อนจะนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาเพื่อสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มุมมองจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายบังคับใช้กฎหมาย
พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยจัดระเบียบคนต่างด้าวและตรวจสอบการเข้าเมืองอย่างเข้มงวดตามนโยบาย "คนดีเข้าได้ คนร้ายเข้ายาก" โดยเน้นย้ำว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทย การจับกุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการเฝ้าระวังและตรวจสอบประวัติคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย แม้จะเคยถูกจับกุมและส่งกลับไปแล้วก็ตาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่ที่กังวลต่อปัญหากิจกรรมเชิงพาณิชย์ของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพของคนท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ธนิต ไทยวชิรมาศ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึง พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง และ พ.ต.อ.มนูวัฒน์ กอสานนท์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ต่างสนับสนุนการปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานท้องถิ่นในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน การจับกุม MR. NGUYEN ครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและจริงจัง ไม่มีการละเลยแม้กระทั่งกรณีที่มีพฤติกรรมซ้ำซากหรือเคยถูกจับกุมมาก่อน ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับกลุ่มคนที่คิดจะหลบหนีเข้าเมืองและทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทย
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและขั้นตอนทางกฎหมายถัดไป
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เมืองย่าโม เนื่องจากกิจกรรมการเร่ขายของของคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาจสร้างความสับสนและอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นหากคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแย่งชิงอาชีพจากคนไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและจัดการกับปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ ในส่วนของ MR. NGUYEN หลังจากนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีความผิดจริงอาจถูกส่งกลับประเทศและถูกขึ้นบัญชีดำตลอดชีวิต ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกเลย
สำหรับประชาชนที่พบเบาะแสหรือสงสัยว่ามีการกระทำผิดกฎหมายของคนต่างด้าวในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ สามารถแจ้งเหตุไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่ทั่วประเทศได้ทันที เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างทันท่วงที การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิการเข้าพักอาศัยหรือประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นถูกกฎหมายและไม่ขัดต่อกฎหมายไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความสงบสุขและความมั่นคงให้กับสังคมไทยโดยรวมในระยะยาว
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