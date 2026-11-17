ตม.สะเดา บุกจับหนุ่มไทยขับรถฟอร์จูนเนอร์ลักลอบนำสาวฉ้อโกงจากมาเลเซียเข้าเมือง
พนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จับกุมชายไทยวัย 39 ปี พร้อมหญิงสาวมีหมายจับฐานฉ้อโกงที่ซ่อนอยู่ในรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ลักลอบข้ามชายแดนจากประเทศมาเลเซียเข้าประเทศไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สงขลา ได้ดำเนินการจับกุมกุญแจสำคัญในขบวนการลักลอบนำคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นผลสำเร็จ โดยสามารถยึดรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน สงขลา พร้อมผู้ต้องหาจำนวนสองราย ที่พยายามซ่อนเร้นตัวเพื่อหลบหนีการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านสะเดา
รายละเอียดการจับกุมและพฤติการณ์ผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2569 เมื่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองชุดปฏิบัติหน้าที่ประจำช่องตรวจ AC2 แห่งใหม่ ฝั่งขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ได้เรียกตรวจรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียนจังหวัดสงขลา ที่ขับเข้ามาในเขตประเทศไทย โดยมีนายเอ อายุสามสิบเก้าปี สัญชาติไทย เป็นผู้ขับขี่Also readกมธ.งบฯ เลื่อนพิจารณาซื้อเรือดำน้ำ / 'วิชา' เตรียมทำสรุปคดี 'บอส อยูวิทยา' ส่งนายกฯ จันทร์นี้ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS
ในการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติทันที เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวได้ ประกอบกับการสังเกตพบว่ามีสัมภาระขนาดใหญ่วางปิดบังบริเวณที่นั่งผู้โดยสาร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดข้อสงสัยและขอตรวจสอบภายในรถยนต์อย่างละเอียด
ผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้พบหญิงไทยหนึ่งราย ซ่อนตัวอยู่ภายในรถ โดยภายหลังทราบชื่อคือ น.ส.บี ซึ่งก็ไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางเข้าเมืองหรือหนังสือเดินทางได้เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงทำการกักตัวทั้งสองรายเพื่อทำการสืบสวนและยืนยันตัวตนตามกฎหมาย
ประวัติอาชญากรรมและหมายจับฐานฉ้อโกง
จากการสืบสวนตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า น.ส.บี เป็นบุคคลที่มีความผิดร้ายแรงและมีหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่เลขที่ 101/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2568 โดยมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
นอกจากความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว น.ส.บียังมีความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการเปิด หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิชอบ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก
ด้านนายเอ ผู้ขับขี่รถยนต์ดังกล่าว ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองได้ขับรถเดินทางไปรับ น.ส.บี จากประเทศมาเลเซีย เพื่อลักลอบพาเดินทางกลับเข้าประเทศไทยโดยไม่ให้ผ่านการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และไม่ได้ยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
การดำเนินคดีตามกฎหมายและประวัติผู้ต้องหา
การกระทำของนายเอ สืบเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่เป็นหญิงสาวโดยรู้เท่าถึงการกระทำความผิด โดยไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 มาตรา 18 และมาตรา 62 พร้อมความผิดฐานช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ
พฤติการณ์ของนายเอนั้นยังพบว่ามีประวัติเคยถูกจับกุมในคดีลักษณะเดียวกันมาแล้วถึงสองครั้ง ก่อนหน้านี้ จึงนับว่าเป็นการกระทำซ้ำซากที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน และในการจับกุมครั้งนี้ นายเอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำบันทึกการจับกุม ยึดยานพาหนะคือรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ คันดังกล่าวไว้เป็นของกลาง เพื่อใช้ประกอบคดี หลังจากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะเดา เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างเร่งด่วน
นโยบายเข้มงวดตรวจตราชายแดนโดย บก.ตม.6
พลตำรวจเอก เจริญพงษ์ ขันติโล โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขต 6 ได้เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจโท นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยมี พลตำรวจตรี ธนิต ไทยวัชรมาศ และ พลตำรวจตรี ณัฐกร ประอยู่นนท์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้การสนับสนุนนโยบายในการรักษาความมั่นคงของชายแดนอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ยังได้รับคำแนะนำเชิงปฏิบัติจาก พลตำรวจตรี ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ร่วมกับ พลตำรวจตรี ศุภโชค หยงสตาร์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 และ พลตำรวจตรี สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
ในการกำกับดูแลของ พลตำรวจโท วีรฉัตส์ ภู่สุภานุสรณ์ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะอย่างละเอียดรอบคอบ
ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินไปอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและป้องกันเหตุอาชญากรรมข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยในมิติต่างๆ
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