ตม.สงขลา รวบ 2 ผู้ต้องหาสะเดา-ปาดังเบซาร์ ปราบพนันออนไลน์ฟอกเงิน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา จับกุมนักโทษชาย 2 ราย ด่านสะเดา ปาดังเบซาร์ ตัดวงจรพนันออนไลน์ ฟอกเงิน และคดียาเสพติด-จราจร ตามหมายจับศาลระนอง
พ.ต.อ.เจริญพงศ์ ขันติโล โฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาค 6 เปิดเผยผลการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สงขลา ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดบริเวณด่านชายแดนสำคัญ 2 จุด ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัด สงขลา โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน 2 ราย จาก 2 คดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย พนันออนไลน์ การ ฟอกเงิน รวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและจราจร
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของ ตม.6
การดำเนินการในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสั่งการของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรมาศ และ พล.ต.ต.ณัฐกร ประทยานนท์ รองผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาค 6 พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ รองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาค 6 และ พ.ต.อ.สรธรรศ เอี่ยมละออง ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ที่กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามแดนAlso readแฮกเกอร์พุ่งเป้าโจมตีระบบธนาคารทั่วโลก! ธปท. เร่งยกระดับ Cyber Security รับมือภัยคุกคาม
ผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สามารถสืบทราบและเข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นคดีที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและ秩序ของสังคม โดยแยกการจับกุมออกเป็น 2 เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ด่านชายแดนสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ เพื่อตัดวงจรการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ให้สามารถใช้ช่องทางชายแดนหลบหนีหรือกระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง
ตัดวงจรพนันออนไลน์ฟอกเงิน ด่านสะเดา
ในคดีแรกที่เกิดขึ้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่นำโดย พ.ต.ท.วีรฉัตร ภู่สุวรรณุสรณ์ รองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน 1 ราย ได้สำเร็จ
ผู้ต้องหารายดังกล่าวถูกดำเนินคดีในฐานความผิดหลายข้อหา ได้แก่ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจรับตัวและดำเนินการเบื้องต้น ก่อนจะนำตัวส่งต่อให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อทำการดำเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป เนื่องจากพื้นที่ต้นกำเนิดหรือแหล่งเชื่อมโยงของเครือข่ายดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของจังหวัดราชบุรี
จับกุมคดียาเสพติดและจราจร ด่านปาดังเบซาร์
ในคดีที่สองที่เกิดขึ้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา นำโดย พ.ต.ท.วิศรุต วัจนะพุกกะ รองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดระนอง จำนวน 1 ราย ได้สำเร็จ
ผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยเป็นกรณีของการจับกุมเพื่อนำตัวไปปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นคนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศาลจังหวัดระนอง การจับกุมครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อส่งตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดระนองต่อไป
หลังการจับกุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติขั้นตอนทางการเอกสารเบื้องต้น ก่อนจะดำเนินการนำส่งตัวไปยังศาลจังหวัดระนองตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการไต่สวนและพิพากษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างถูกต้อง
บูรณาการเทคโนโลยีสกัดกั้นอาชญากรรมชายแดน
พ.ต.อ.เจริญพงศ์ ขันติโล โฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาค 6 กล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เนื่องจากเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลและติดตามบุคคลตามหมายจับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ
การใช้ระบบฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบประวัติและสถานะทางกฎหมายของผู้เข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ส่งผลให้สามารถสกัดกั้นผู้กระทำผิดไม่ให้ใช้ช่องทางชายแดนเป็นเส้นทางหลบหนีหรือลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกได้ ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ย้ำว่าจะเดินหน้าคุมเข้มทุกช่องทางชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมออนไลน์ ยาเสพติด และผู้กระทำผิดตามหมายจับอย่างจริงจัง ภายใต้นโยบาย "คนดีสะดวก คนร้ายผ่านยาก" ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือบุคคลต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่สายด่วน 1178 เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและปลอดภัย
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