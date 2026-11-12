ตม.นครปฐม ถล่มโกดังบางเลน จับคนต่างด้าว 16 ราย พบผิดกฎหมายครบวงจร
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม บุกเข้าตรวจสอบโกดังในอำเภอบางเลน พบชาวเวียดนาม 16 คน ผิดกฎหมายฐานค้างเกินกำหนดและทำงานผิดประเภท ยึดพื้นที่พร้อมดำเนินคดีเข้มงวด
ปฏิบัติการเชิงรุกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม นำโดยพลตำรวจตรีทรงโปรด สิริสุข ผู้บังคับการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้สั่งการให้กำลังพลเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 โดยมีพลตำรวจเอกจิรพงศ รุจิดำรงชัย ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการบุกเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวอย่างละเอียดแน่นแฟ้น
จากการสืบสวนและสืบเนื่องข่าวเบาะแสว่าโรงงานดังกล่าวถูกนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปลูกกัญชา เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจึงได้ทำการเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในโกดังจนสำเร็จ พบผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามรวมทั้งหมด 16 ราย โดยแยกพฤติกรรมผิดกฎหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลักชัดเจน คือกลุ่มแรกเป็นชาวเวียดนามจำนวน 6 คน ที่มีการค้างเกินกำหนดอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรเป็นเวลานานถึง 1,460 วัน อย่างชัดเจน และกลุ่มที่สองจำนวน 10 คน ทำผิดฐานประกอบกิจการงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้นAlso readเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ครั้งที่ 16 เปิดเวทีวิชาการระยอง ดึงติวเตอร์ดังประเทศสอนฟรี 46,000 คน
กระบวนการตรวจสอบและการจับกุม
พลตำรวจตรีทรงโปรด สิริสุข ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ โดยระบุว่าหน่วยปฏิบัติได้ประสานข้อมูลเชิงลึกก่อนเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความมั่นใจในความเรียบร้อยของกระบวนการจับกุม ซึ่งการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่วางไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้สิทธิ์หรืออยู่เกินกำหนดเวลาอนุญาตอย่างผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ
ภายในโกดังดังกล่าวพบว่ามีชาวเวียดนามรวมตัวกันอยู่จำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารประจำตัวบุคคลทุกประการเพื่อแยกแยะสถานะทางกฎหมายของแต่ละคนอย่างละเอียดถี่ถ้วน การตรวจสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยอย่างเคร่งครัดไม่ยกเว้น
จุดยืนและนโยบายเชิงรุกของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3
พลตำรวจเอกจิรพงศ รุจิดำรงชัย ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ได้นำกำลังพลร่วมสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งการกระทำครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานระหว่างระดับบัญชาการและระดับปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรวดเร็วต่อกรณีการกระทำความผิดข้ามชาติ
ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทุกหน่วย เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกิจการหรือโรงงานที่อาจมีการลักลอบจ้างงานผิดกฎหมายหรือใช้สถานที่ประกอบการเป็นช่องทางในการกระทำความผิดในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมในตลาดแรงงาน
ผลกระทบทางสังคมและขั้นตอนการดำเนินคดี
เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการในครั้งนี้นอกจากการปราบปรามผู้กระทำความผิดโดยตรงแล้ว ยังเป็นการป้องปรามผู้ประกอบการที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้ามาเกินกำหนดเวลา ซึ่งสร้างความเสียเปรียบทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเสียภาษีตามกำหนดอย่างชัดเจน
หลังจากการจับกุมชาวเวียดนาม 16 รายสำเร็จ พลตำรวจตรีทรงโปรด สิริสุข ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกประจำวันและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งมอบให้สำนักงานตำรวจภูธรอำเภอบางเลน เพื่อเริ่มกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและกฎหมายแรงงานต่อไป โดยทันทีที่เสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนเบื้องต้น
กรณีนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบกระทำความผิดข้ามชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานความมั่นคงในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศในระยะยาว
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