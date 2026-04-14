ตกขาว: เรื่องธรรมชาติของผู้หญิง และสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ

ทำความเข้าใจเรื่อง 'ตกขาว' ภาวะที่ผู้หญิงทุกคนต้องเจอ พร้อมเจาะลึกถึงลักษณะปกติและอาการผิดปกติ รวมถึงความสำคัญต่อสุขภาพสตรี
ปัญหา สุขภาพ ของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องของ ตกขาว ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้หญิงเกือบทุกคนต้องเคยประสบในชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ เป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง อย่างไรก็ตาม การมี ตกขาว ที่ผิดปกติ อาจบ่งบอกถึงปัญหา สุขภาพ ได้
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วิทยา ถิฐาพันธ์ สูติ-นรีแพทย์ และ กรรมการแพทยสภา ได้อธิบายใน “ก้าวทันโรคกับแพทยสภา” ถึงเรื่องของตกขาวในรายละเอียดต่างๆ ตกขาวคือสิ่งที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอดและสามารถมองเห็นได้ แต่ต้องไม่ใช่เลือด หากเป็นเลือดจะถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ ลักษณะของตกขาวที่ปกติของผู้หญิงจะเป็นมูกใส หรือมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก แม้ว่าอาจไม่ได้มีสีขาวเสมอไป อาจมีสีเหลืองอ่อนหรือใสเหมือนน้ำมูกเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็ได้ โดยปกติแล้วผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์จะมีตกขาวในปริมาณที่ไม่มากนัก พอให้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในช่องคลอด แต่จะไม่ไหลออกมาจนเลอะเทอะ ที่สำคัญคือต้องไม่มีกลิ่นเหม็น อาจมีกลิ่นคาวเล็กน้อยได้ เนื่องจากตกขาวตามธรรมชาติจะมีสภาพเป็นกรด แหล่งกำเนิดของตกขาวมาจากหลายส่วนของร่างกายประกอบกัน ได้แก่ มูกจากต่อมบริเวณปากมดลูก สารน้ำที่ซึมออกมาจากผนังช่องคลอด รวมถึงเซลล์จากท่อนำไข่และโพรงมดลูก นอกจากนี้ ยังมีต่อมบริเวณปีกช่องคลอดที่ชื่อว่าต่อมบาโทลินและต่อมข้างท่อปัสสาวะที่ช่วยสร้างมูกออกมา
หน้าที่หลักของตกขาว คือ การเป็นตัวหล่อลื่นและปกป้องผนังช่องคลอดไม่ให้แห้งจนแตก ซึ่งหากขาดตกขาวจะทำให้เกิดอาการเจ็บแสบ โดยเฉพาะในผู้หญิงสูงอายุที่ฮอร์โมนลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาความสมดุลของแบคทีเรียชนิดดีที่ช่วยสร้างกรดแลกติก เพื่อยับยั้งเชื้อโรคและทำลายสเปิร์มที่ค้างอยู่ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ตกขาวสามารถสะท้อนถึงสุขภาพการทำงานของรังไข่ได้ หากผู้หญิงวัยประมาณ 30 ปีไม่มีตกขาวเลย อาจเป็นสัญญาณว่ารังไข่ไม่ทำงานหรือขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ลักษณะของตกขาวจะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบเดือน ในช่วงก่อนไข่ตกประมาณกลางรอบเดือน ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูงขึ้น ทำให้ตกขาวมีลักษณะใสและเหนียวยืดได้เหมือนกาว แต่หลังจากไข่ตกแล้ว ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเข้ามามีบทบาท ทำให้ตกขาวเปลี่ยนเป็นสีขุ่นและไม่เหนียว หากใครที่มีตกขาวมูกใสเพียงอย่างเดียวตลอดทั้งเดือน โดยไม่มีช่วงขุ่นเลย อาจสันนิษฐานได้ว่ามีภาวะไข่ไม่ตก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการมีบุตรยาก
ตกขาว สุขภาพผู้หญิง ช่องคลอด อาการผิดปกติ รอบเดือน