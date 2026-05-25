ดูโฮมเปิดแคมเปญ DOHOME STADIUM ต้อนรับฟุตบอลโลก 2026 พร้อมของรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท

ดูโฮมร่วมมือพันธมิตรแบรนด์ระดับโลก เปิดแคมเปญ DOHOME STADIUM จัด 6 โซนประสบการณ์เพื่อทำให้บ้านเป็นสนามเชียร์บอล พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาทและโปรโมชั่นผ่อน 0% จากธนาคารชั้นนำ
ดูโฮมได้ประกาศเปิดแคมเปญพิเศษ “ DOHOME STADIUM ” ต้อนรับฤดูกาลฟุตบอลโลก 2026 พร้อมเชิญพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำจากหลากหลายหมวดหมู่เข้าร่วมกิจกรรมช้อปของแต่งบ้านที่มอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2569 มีการจัดโซนประสบการณ์พิเศษ 6 โซนให้ผู้ซื้อได้สัมผัสบรรยากาศเชียร์บอลในบ้านอย่างเต็มที่ โซนแรกคือ "Cheerful Zone" ที่รวบรวมทีวี, เครื่องปรับอากาศและโซฟาในราคาพิเศษ เพื่อเปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้เป็นสนามเชียร์แบบติดขอบสนามจริง ส่วน "Dreamer Zone" ให้เลือกชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การรับชมแมตช์เป็นเรื่องสบายตลอดคืน "Picnic Zone" แปลงสวนหลังบ้านให้กลายเป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อม ให้ทุกคนสามารถจอยบอลได้ทุกแมตช์ "Table Zone" จัดมื้อลอยของชิงชนะด้วยโต๊ะอาหารสไตล์สปอร์ต ส่วน "Relax Time" เตรียมห้องน้ำและอุปกรณ์สุขภาพให้ครบครันเพื่อให้ช่วงเวลาผ่อนคลายหลังการเชียร์เป็นไปอย่างไร้กังวล ผู้ที่ช้อปสินค้าในแคมเปญจะได้รับบัตรลอตเตอรี่โอกาสลุ้น ของรางวัล ใหญ่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 2, รถจักรยานยนต์ Honda Wave 100i จำนวน 5 รุ่น, รถไฟฟ้าสามล้อ, ทีวี 55 นิ้ว, ตู้เย็นขนาด 9 คิว และ ของรางวัล อื่น ๆ มากกว่า 200 รายการ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% จากธนาคารชั้นนำ KTC, K‑Bank, Krungsri, UOB, TTB, SCB CardX และ Bangkok Bank ทำให้การซื้อสินค้าต่าง ๆ อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์เป็นเรื่องคุ้มค่าและไม่มีภาระดอกเบี้ย.
นายมารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหารของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ย้ำว่าการมุ่งเน้นที่การอยู่อาศัยครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงการตกแต่งภายในเป็นหัวใจของแคมเปญ "DOHOME STADIFF" ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ขายสินค้า เท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างช่วงเวลาครอบครัวที่สนุกสนานร่วมกันขณะชมฟุตบอล "เราอยากให้บ้านของคนไทยกลายเป็นสนามเชียร์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความสุขและความรื่นเริง" นายมารวยกล่าว พร้อมบอกว่า ดูโฮมได้ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง TEKA, TCL, HISENSE, SAMSUNG, TOSHIBA, Sharp, LG, ELECTROLUX, MITSUBISHI HEAVY DUTY, HAIER, DAIKIN, HITACHI, AMERICAN STANDARD, COTTO, GRAND SPORT, Uzleep ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ อีกทั้งยังเปิดให้สมาชิกครอบครัวช่างและสมาชิกใหม่รับโบนัสพิเศษ เช่น ส่วนลด 80 บาทเมื่อใช้จ่าย 1,500 บาท, ส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทเมื่อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าเป็นอุปกรณ์ใหม่, และโบนัส 100 บาทสำหรับสมาชิกใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่ 30 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2569.
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดของแคมเปญ ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dohome.co.th, ติดต่อผ่านไลน์ออฟฟิเชียล @Dohome, เพจ Facebook Dohomeonline หรือโทรสายด่วน 1746 ได้โดยตรงที่สาขาดูโฮมทั่วประเทศ แคมเปญ “DOHOME STADIUM” ไม่เพียงแต่ให้ส่วนลดและของรางวัลที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์การสร้างบรรยากาศเชียร์บอลในบ้านที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ทำให้การชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 กลายเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัวในประเทศไท
DOHOME STADIUM ฟุตบอลโลก2026 ของรางวัล โปรโมชั่นผ่อน0% ตกแต่งบ้าน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ศิลปิน 2PM กลับมาพบแฟนคลับไทยใน KDay Bangkok 2026 พร้อมอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวและแผนการแสดงเกาหลีศิลปิน 2PM กลับสู่ไทยในงาน KDay Bangkok 2026 จัด Meet & Greet แอบอุ่น เปิดใจอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวโดมที่ดึงดูด 40,000 ผู้ชม และเผยแผนคอนเสิร์ตสิงหาคมที่เกาหลี พร้อมเคล็ดลับดูแลสุขภาพเพื่อคงพลังการแสดง
Read more »
เชียงใหม่เปิดฉาก Pride Month แห่งแรกของไทย จากขบวนสีรุ้งสู่การประกาศเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมจังหวัดเชียงใหม่เปิดฉาก Pride Month 2026 อย่างเป็นทางการเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ผ่านงาน Chiang Mai Pride 2026 ที่จัดขึ้นใจกลางเมืองบริเวณ
Read more »
C asean เปิดเวที CaF 2026 ถกอนาคตอาเซียน รับมือโลกผันผวน ก่อนก้าวสู่ปีที่ 60ศูนย์ ซี อาเซียน จัดงาน C asean Forum 2026 รวมผู้นำ นักการทูต และภาคธุรกิจ แลกเปลี่ยนมุมมองรับมือความท้าทายใหม่ เสริมศักยภาพอาเซียนสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
Read more »
เบื้องหลัง อินเดีย จ่อปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026เบื้องลึกอินเดียจ่อปิดดีลคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 หลัง ชาจี ปราภากรัน แย้มข่าวดี เจาะลึกตัวแปร Zee Network หักดิบทุนผูกขาด
Read more »
7 สาวยิมนาสติกลีลาไทยคว้าตั๋วเอเชียนเกมส์ 2026 หลังจบที่ 9 เอเชียทีมนักยิมนาสติกลีลาสาวไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่คีร์กีซสถาน คว้าโควตาลุยเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่นได้ครบ 7 คน หลังจบอันดับ 9 ของทวีปเอเชีย
Read more »
NVIDIA N1X ซีพียู ARM สำหรับ Windows คาดเปิดตัว Computex 2026Lenovo เผยข้อมูลผ่านระบบภายในว่ากำลังพัฒนาโน้ตบุ๊กชิป NVIDIA N1X ครอบคลุมตั้งแต่ Legion ถึง IdeaPad คาดเปิดตัว Computex 2026
Read more »