ดูโฮมเปิดแคมเปญ DOHOME STADIUM ต้อนรับฟุตบอลโลก 2026 พร้อมของรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท

ดูโฮมเปิดแคมเปญ DOHOME STADIUM ต้อนรับฟุตบอลโลก 2026 พร้อมของรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท
ดูโฮมร่วมมือพันธมิตรแบรนด์ระดับโลก เปิดแคมเปญ DOHOME STADIUM จัด 6 โซนประสบการณ์เพื่อทำให้บ้านเป็นสนามเชียร์บอล พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาทและโปรโมชั่นผ่อน 0% จากธนาคารชั้นนำ

ดูโฮมได้ประกาศเปิดแคมเปญพิเศษ “ DOHOME STADIUM ” ต้อนรับฤดูกาลฟุตบอลโลก 2026 พร้อมเชิญพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำจากหลากหลายหมวดหมู่เข้าร่วมกิจกรรมช้อปของแต่งบ้านที่มอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2569 มีการจัดโซนประสบการณ์พิเศษ 6 โซนให้ผู้ซื้อได้สัมผัสบรรยากาศเชียร์บอลในบ้านอย่างเต็มที่ โซนแรกคือ "Cheerful Zone" ที่รวบรวมทีวี, เครื่องปรับอากาศและโซฟาในราคาพิเศษ เพื่อเปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้เป็นสนามเชียร์แบบติดขอบสนามจริง ส่วน "Dreamer Zone" ให้เลือกชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การรับชมแมตช์เป็นเรื่องสบายตลอดคืน "Picnic Zone" แปลงสวนหลังบ้านให้กลายเป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อม ให้ทุกคนสามารถจอยบอลได้ทุกแมตช์ "Table Zone" จัดมื้อลอยของชิงชนะด้วยโต๊ะอาหารสไตล์สปอร์ต ส่วน "Relax Time" เตรียมห้องน้ำและอุปกรณ์สุขภาพให้ครบครันเพื่อให้ช่วงเวลาผ่อนคลายหลังการเชียร์เป็นไปอย่างไร้กังวล ผู้ที่ช้อปสินค้าในแคมเปญจะได้รับบัตรลอตเตอรี่โอกาสลุ้น ของรางวัล ใหญ่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 2, รถจักรยานยนต์ Honda Wave 100i จำนวน 5 รุ่น, รถไฟฟ้าสามล้อ, ทีวี 55 นิ้ว, ตู้เย็นขนาด 9 คิว และ ของรางวัล อื่น ๆ มากกว่า 200 รายการ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% จากธนาคารชั้นนำ KTC, K‑Bank, Krungsri, UOB, TTB, SCB CardX และ Bangkok Bank ทำให้การซื้อสินค้าต่าง ๆ อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์เป็นเรื่องคุ้มค่าและไม่มีภาระดอกเบี้ย.

นายมารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหารของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ย้ำว่าการมุ่งเน้นที่การอยู่อาศัยครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงการตกแต่งภายในเป็นหัวใจของแคมเปญ "DOHOME STADIFF" ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ขายสินค้า เท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างช่วงเวลาครอบครัวที่สนุกสนานร่วมกันขณะชมฟุตบอล "เราอยากให้บ้านของคนไทยกลายเป็นสนามเชียร์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความสุขและความรื่นเริง" นายมารวยกล่าว พร้อมบอกว่า ดูโฮมได้ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง TEKA, TCL, HISENSE, SAMSUNG, TOSHIBA, Sharp, LG, ELECTROLUX, MITSUBISHI HEAVY DUTY, HAIER, DAIKIN, HITACHI, AMERICAN STANDARD, COTTO, GRAND SPORT, Uzleep ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ อีกทั้งยังเปิดให้สมาชิกครอบครัวช่างและสมาชิกใหม่รับโบนัสพิเศษ เช่น ส่วนลด 80 บาทเมื่อใช้จ่าย 1,500 บาท, ส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทเมื่อแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าเป็นอุปกรณ์ใหม่, และโบนัส 100 บาทสำหรับสมาชิกใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่ 30 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2569.

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดของแคมเปญ ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dohome.co.th, ติดต่อผ่านไลน์ออฟฟิเชียล @Dohome, เพจ Facebook Dohomeonline หรือโทรสายด่วน 1746 ได้โดยตรงที่สาขาดูโฮมทั่วประเทศ แคมเปญ “DOHOME STADIUM” ไม่เพียงแต่ให้ส่วนลดและของรางวัลที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์การสร้างบรรยากาศเชียร์บอลในบ้านที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ทำให้การชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 กลายเป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัวในประเทศไท

