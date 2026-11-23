ดูดวง 4 ราศีราหูย้าย: ลาภลอยพุ่ง ความมั่งคั่งไหลมาเทมา ปลดหนี้สินหมด
เจาะลึกดวงชะตา 4 ราศีที่ได้รับอิทธิพลจากราหูย้ายเข้าสู่ราศีมังกร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 พร้อมแนวโน้มความมั่งคั่งและโอกาสทางการเงินที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ
หมอดูชื่อดังอย่าง "หมอเค้ก" จากแบรนด์ Magic design ได้เปิดเผยคำทำนายดวงชะตาประจำราศี โดยเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตหลังจากการย้ายตำแหน่งของดาวราหูเข้าสู่ราศีมังกร หรือมหาจักร ซึ่งจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 การย้ายครั้งนี้ส่งผลให้ดวงชะตาของบุคคลในราศีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกที่ต้องจับตามอง และในเชิงลบที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ราศีกุมภ์และสิงห์รับพลังมหาจักร
สำหรับราศีกุมภ์ ซึ่งมีช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม พระราหูประจำตัวจะได้อยู่ในตำแหน่งมหาจักรที่หนุนนำเต็มกำลัง ส่งผลให้ชีวิตมีแนวโน้มยกระดับแบบก้าวกระโดดในหลายมิติ โดยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ ธุรกิจระดับนานาชาติ หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่ มีโอกาสสูงที่จะสร้างกำไรออกมาได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับจับเงินก้อนโตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วเกินคาดหมายAlso readงานประกาศรางวัล DAILYNEWS TOP CEO 2026 นำเสนอผู้นำองค์กรชั้นนำแห่งปี
ในส่วนของราศีสิงห์ ที่ครอบคลุมช่วงวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน พลังของมหาจักรจะเล็งดวงชะตาอย่างชัดเจน เปิดทางให้เกิดการรับทรัพย์ขนาดใหญ่จากคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และแหล่งรายได้จากแดนไกล มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนแทบจะควบคุมไม่ได้ และที่สำคัญคือจะมีผู้ใหญ่ระดับบอสคอยซัปพอร์ตและหนุนหลังเต็มที่
ราศีตุลย์เมษได้ลาภลอยปลดหนี้
ราศีตุลย์ ซึ่งกำหนดช่วงเวลาไว้ระหว่าง 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน ดวงด้านการเงินจะเปิดทางให้สว่างไสวอย่างสิ้นเชิง ปัญหาเดิมที่ติดขัดจะคลี่คลายหมดสิ้น โดยความช่วยเหลือจากพระราหูมหาจักรจะช่วยดึงดูดโชคลาภก้อนใหญ่ โอกาสทางธุรกิจระดับพรีเมียม และทรัพย์สินชิ้นใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินคล่องตัวสูงสุด
ขณะเดียวกัน ราศีเมษ ที่มีช่วงวันที่ 13 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม ถือเป็นอีกกลุ่มที่มีดวงรับลาภลอยและความมั่งคั่งไหลมาเทมาจากทุกทิศทาง ดวงการเสี่ยงโชคพุ่งแรงที่สุด มีเกณฑ์ได้เงินฟลุ๊คก้อนโตชั่วข้ามคืน หรือสามารถปิดดีลธุรกิจขนาดใหญ่ได้สำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนสามารถปลดหนี้สินที่มีอยู่ได้หมดเกลี้ยงในระยะเวลาอันใกล้
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