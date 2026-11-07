ดูดวงลัคนาราศีกันย์ปี 2570 ดวงแตกตลอดปี มีช่วงบวกต้นปีและปลายปี
ดูดวงลัคนาราศีกันย์ปี 2570 ตามการเดินของดาวมฤตยูจร พระเสาร์จร พระราหูจร และพฤหัสบดีจร ชี้ช่วงดวงแตกตลอดปีและช่วงที่มีโอกาสบวกในการใช้ชีวิต
บทความดูดวงที่เผยแพร่ระบุว่า ปี 2570 เป็นปีที่ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันย์อาจพบทั้งเกณฑ์บวกและเกณฑ์ลบซ้อนกันตลอดเวลา การทำนายนี้อิงตามลัคนาเท่านั้น และบทความระบุชัดว่าไม่ควรนำไปใช้แทนเดือนเกิดหรือราศีของตน ดวงชะตาดังกล่าวเกิดจากการเดินของดาวสำคัญ ได้แก่ มฤตยูจร พระเสาร์จร พระราหูจร และพฤหัสบดีจร
ตามบทความ ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันย์จะอยู่ในระยะเจ็ดปีที่เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2565 และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกรกฎาคม 2572 ช่วงนี้มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือปัญหาที่ต้องแก้ไข ในหลายด้าน ทั้งเรื่องในบ้าน ทางชีวิต ความเชื่อ ศาสนา การเดินทางไกล คดีความ การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ความใฝ่ฝัน โชค และการสนับสนุนจากผู้อื่นAlso readธปท.คาดเงินเฟ้อทรงตัว 4% ถึงต้นปี 70 จับตาทรัมป์ยกระดับโจมตีอิหร่าน
กลไกการเดินของดาวและช่วงดวงแตกตลอดปี 2570
บทความระบุว่า ตลอดทั้งปี 2570 ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันย์จะเผชิญปรากฏการณ์ที่โหราศาสตร์เรียกว่าดวงแตก หรือพินทุบาทว์ ซึ่งทำให้ชีวิตเหมือนถูกแบ่งเป็นสองซีก ต้องห่วงทั้งหน้าและหลัง อาจรู้สึกเครียด ทุกข์ ไม่มีความสุข และบางคนอาจกินไม่ได้หรือนอนไม่หลับ
บทความอธิบายว่า การเดินของดาวมฤตยูจร พระเสาร์จร พระราหูจร และพฤหัสบดีจร เป็นตัวกำหนดลักษณะของเกณฑ์ที่เกิดขึ้น และเกณฑ์บวกกับเกณฑ์ลบสามารถเกิดซ้อนกันได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์จึงควรเข้าใจว่าเหตุการณ์ในปีนี้จะไม่เป็นไปในทิศทางเดียว
ในช่วงดวงแตก บทความยกตัวอย่างว่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น การเลิกกับคู่หรือถูกคู่เลิก การได้คู่ที่มีอายุต่างกันมากหรือน้อยกว่า การได้คู่ที่เป็นหม่าย หรือการถูกแฟนทิ้ง นอกจากนี้ที่ทำงานอาจมีปัญหา และลูกน้องอาจย้ายออกไปทั้งหมด
เกณฑ์บวกและเกณฑ์ลบแยกตามช่วงเวลาในปี 2570
ช่วงที่บทความระบุว่ามีโอกาสบวกคือระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มิถุนายน 2570 ซึ่งหัวหน้าเทวดาประจำตัวจะให้ผลด้านบวกและคุ้มครองดวงชะตาอย่างโดดเด่น ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์อาจมีโอกาสรุ่ง มีชื่อเสียง และได้ลาภตามระดับวาสนา เช่น ได้โบนัส ถูกลอตเตอรี่ ได้ค่านายหน้า หรือได้เซ็นสัญญา
บทความระบุว่า ในช่วงนี้ไม่ว่าเกณฑ์ลบจากดวงแตกจะรุนแรงเพียงใด หัวหน้าเทวดาประจำตัวจะช่วยลดความรุนแรงของเกณฑ์ร้ายและทำให้ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์เอาตัวรอดได้
ช่วงถัดมาคือระหว่าง 24 มิถุนายน ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2570 ตามที่ระบุในบทความ ช่วงนี้บทความระบุว่าดวงจะตกมาก เกณฑ์ร้ายอื่นๆ จะเด่นขึ้น และเกณฑ์นี้ออกแนวลบ ทั้งความอึดอัดคล้ายถูกจำกัดเสรีภาพ การเสียเงินทองหรือมีค่าใช้จ่ายสูง และเรื่องที่เกิดในครอบครัว คู่ครอง หรือหุ้นส่วน คู่มือการใช้ชีวิตช่วงนี้คือให้ใช้ชีวิตแบบสันโดษและไม่เปิดเผยตัวมากนัก
บทความยังระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีถึง 9 กุมภาพันธ์ 2570 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมาตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2569 ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์อาจรู้สึกอึดอัด เสียเงินทองหรือมีค่าใช้จ่ายมาก และอาจเจอเรื่องพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลบ่อย พลัดพรากกับคู่ครอง หรือขอย้ายงานหรือถูกย้ายงาน
ผลกระทบต่อความรัก การงาน และคดีความในปี 2570
บทความระบุว่า ในด้านความรัก ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์อาจเผชิญการถูกแย่งของรัก การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักหรือลูก ซึ่งจะกระทบอารมณ์มาก เช่น ถูกแย่งแฟน ถูกแย่งตำแหน่ง ถูกถอดยศ หรือเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วย รวมถึงการถูกหลอกลวงทางออนไลน์
ในด้านอารมณ์ บทความเตือนให้ระวังการใช้ชีวิตที่ย้อมด้วยอคติ หรือการลุ่มหลงโดยไม่รู้ตัว เช่น ติดซีรีส์จนไม่อยากทำอะไร ติดเกม ติดเหล้ายา ใช้เงินตามอารมณ์หลายล้านบาท หรือฝันหวานเกินความเป็นจริง บางกรณีอาจต้องพบแพทย์เพราะปัญหาทางอารมณ์
ด้านการงานและคดีความ บทความระบุว่า ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์อาจไม่รู้ว่าควรเรียนหรือทำงานต่อดีหรือไม่ อาจต้องฟ้องร้องผู้ที่โกง หรือต้องขึ้นศาลเพื่อขอคำสั่งดูแลพ่อแม่ที่ป่วย ส่วนช่วงระหว่าง 14 พฤศจิกายน ถึงสิ้นปี 2570 บทความระบุว่าหัวหน้าเทวดาประจำตัวจะคุ้มครองลัคนา แม้มาตรฐานจะอ่อนด้อยกว่าช่วงอื่น โดยอาจมีผู้มีอำนาจหาเรื่องแต่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ และอาจมีการพลิกคำตัดสินในศาลสูง
บทความยังเตือนเรื่องโจรภัยที่สร้างความรำคาญ และระบุว่าผู้ที่บวชอยู่อาจสึกในช่วงนี้ หรือย้ายจากคณะเดิมหรือวัดเดิม ส่วนตั้งแต่ 14 ธันวาคม ถึงสิ้นปี 2570 บทความระบุว่าอาจมีการถูกบีบเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน หรือคดีความ
โดยสรุป บทความระบุว่า ปี 2570 โดยหลักแล้วไม่ใช่ปีที่บวกสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันย์ เพราะดวงแตกตลอดปี อารมณ์ถูกย้อมด้วยความลุ่มหลง และหัวหน้าเทวดาประจำตัวให้ทั้งผลบวกและลบสลับกัน การทำนายนี้เป็นความเห็นทางโหราศาสตร์ที่ควรใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีสติ
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