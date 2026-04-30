ดูซาน คอร์ปอเรชั่น ลงทุน 4.5 พันล้านบาท สร้างโรงงาน CCL ในไทย ตอบรับความต้องการ AI และ PCB โลก

ดูซาน คอร์ปอเรชั่น บริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้ ลงทุนสร้างโรงงานผลิตวัสดุ CCL มูลค่า 4.5 พันล้านบาท ในโครงการอารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และ PCB ทั่วโลก คาดเริ่มผลิตปี 2028
ดูซาน คอร์ปอเรชั่น บริษัทชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เลือกพื้นที่ในโครงการ อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ เพื่อลงทุนสร้างโรงงานผลิตวัสดุ CCL มูลค่า 4.5 พันล้านบาท หรือประมาณ 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุน ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแผงวงจรพิมพ์ ( PCB ) ทั่วโลก โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในปี 2028 ความร่วมมือระหว่างบริษัทอารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด และ ดูซาน คอร์ปอเรชั่น อิเล็กโตร-แมททีเรียลส์ บีจี (Doosan Corporation Electro-Materials BG) ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย และตอกย้ำบทบาทของโครงการ อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ในฐานะศูนย์กลาง Industrial-Tech Ecosystem ที่มีความพร้อมในการรองรับ การลงทุน จากองค์กรระดับโลก การตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของ ดูซาน คอร์ปอเรชั่น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ เศรษฐกิจ ไทย และความสามารถในการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัสดุ CCL ที่ผลิตจากโรงงานแห่งใหม่นี้ จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเทคโนโลยี 5G อุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูง ปัญญาประดิษฐ์ และยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก การลงทุน ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยี แต่ยังสร้างโอกาสในการจ้างงานและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอีกด้วย โครงการ อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ Industrial-Tech Ecosystem โดยเฉพาะ มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ดูซาน คอร์ปอเรชั่น ตัดสินใจเลือกพื้นที่แห่งนี้ใน การลงทุน นายแทวอน จาง ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ ดูซาน คอร์ปอเรชั่น อิเล็กโตร-แมททีเรียลส์ บีจี กล่าวว่า การลงทุน มูลค่า 1.
8 แสนล้านวอนนี้ เป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมั่นคงของบริษัทในอนาคต และการเลือก ARAYA เป็นเพราะเป็นทำเลที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูง รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบรองรับเหตุฉุกเฉินที่มั่นใจได้ นอกจากนี้ แนวคิด Smart & Green Infrastructure ของโครงการอารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ยังสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรสูงและซับซ้อนอย่างการผลิตวัสดุ CCL ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศที่ครบวงจร โครงการอารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ เกิดจากการร่วมทุนของ 3 ยักษ์ใหญ่ไทย ได้แก่ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการทำงานและการใช้ชีวิตผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไท
ดูซาน CCL AI PCB อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ การลงทุน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เส้นทางเงิน 'บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น' ลึกถึง 'ตระกูลชิดชอบ' ยังรับงานรัฐกว่า 4.5 พันล้านเปิดรายละเอียดเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ที่มีความเชื่อมโยงกับตระกูลชิดชอบ และยังคงได้รับงานจากหน่วยงานรัฐอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 4,553.80 ล้านบาท
Read more »
หุ้น Meta Platforms เผชิญแรงกดดันและโอกาสจาก AI และแผนลงทุนขนาดใหญ่การวิเคราะห์สถานการณ์หุ้น Meta Platforms ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นจาก AI และความกังวลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายด้านเงินทุนจำนวนมาก พร้อมทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟราคาหุ้น
Read more »
Bitget เผยแพร่โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย AI ดึงดูดผู้ใช้และปริมาณการซื้อขายBitget กระดานเทรดระดับโลกประสบความสำเร็จในการนำโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้งานอย่างรวดเร็ว ดึงดูดผู้ใช้งานและปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก เครื่องมือ AI เช่น GetAgent, GetClaw, Agent Hub และ Gracy AI ช่วยให้การวิเคราะห์ การดำเนินการ และกลยุทธ์การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Read more »
AI ปฏิวัติวงการ Bitcoin: Grid Global Accounts เปิดศักราชใหม่แห่งการทำธุรกรรมอัตโนมัติGrid Global Accounts ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Lightspark เปิดตัวฟีเจอร์ครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ Bitcoin และ AI ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ช่วยให้ AI Agent สามารถซื้อ Bitcoin และโอนเงินได้เองโดยอัตโนมัติ
Read more »
ดัชนีดาวโจนส์ S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ ความกังวล AI กดดันหุ้นเทคโนโลยีดัชนีดาวโจนส์ S&P500 และ Nasdaq ปิดลบในวันอังคาร (28 เม.ย.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ AI ทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลง โดยดัชนี Nasdaq ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบ 1 เดือน หลังจากรายงานว่ายอดผู้ใช้งานและรายได้ของ OpenAI ลดลง ส่งผลให้หุ้น Oracle, Nvidia, AMD และ Broadcom ปรับตัวลง นักลงทุนทบทวนการเติบโตของ AI ก่อนฤดูรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
Read more »
Lenovo เผยกลยุทธ์ Hybrid AI และวิเคราะห์วิกฤตราคาเซิร์ฟเวอร์Lenovo นำเสนอแนวทาง Hybrid AI ผ่าน Qira และ xIQ โดยเน้นความปลอดภัยและความเสถียร นอกจากนี้ยังวิเคราะห์สาเหตุที่ราคาเซิร์ฟเวอร์พุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่า อันเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุคที่ AI กำลังเติบโต
Read more »