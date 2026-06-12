ดีเอสไอรับคดีพิเศษ 8 คดีว่าด้วยการกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง

อธิบดีดีเอสไอยุทธนา แพรดำ รายงานความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษ 8 คดี เกี่ยวกับการกระทำความผิดเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีคดีต่างกันว่าด้วยการไม่นำออกจำหน่าย การจัดทำใบ instincts ที่ผิดกฎหมาย และการไม่รายงานการขนส่ง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569
อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) นาย ยุทธนา แพรดำ ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและสอบสวน คดีพิเศษ ภายใต้มติคณะกรรมการ คดีพิเศษ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ น้ำมันเชื้อเพลิง eck ปัจจุบันมีการรับมอบ คดีพิเศษ ให้ดีเอสไ another คOfficersdaqararown 8 คดี ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการ กักตุน น้ำมันเชื้อเพลิง การปลอมปน และการออกใบกำกับการขนส่งที่ผิดกฎหมาย ในวันนี้ 12 มิถุนายน 2569 อธิบดีได้รายละเอียดความคืบหน้า ให้ทราบว่า คดีพิเศษ ทั้งหมด 8 คดี ได้แก่ คดีพิเศษ ที่ 59/2569 ในความผิดเกี่ยวกับการไม่นำ น้ำมันเชื้อเพลิง ออกจำหน่าย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคดีพิestic the 80/2569 ถึง 85/2569 ในข้อ theory เกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เป็นไปตามกฎ law building further การสืบสวน ดีเอสไอ ได้แจ้งข้อหาเพิ่มใน คดีพิเศษ ที่ 66/2569เพิ่มอีก 1 คน ม making ที่ Cornwall การค้าน้ำมันไม่รายงานปริมาณน้ำมันและการEVENT การขนส่งออกจากคลัง จำนวน 121 ครั้ง ในคณะกรรมการ คดีพิเศษ ได้มีมติเมื่อ 9 เมษายน 2569 ให้นี้เป็น คดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.
ศ. 2547 เพราะมีการกระทำที่行われ attacker
ดีเอสไอ คดีพิเศษ น้ำมันเชื้อเพลิง กักตุน ใบ Instincts Argo ยุทธนา แพรดำ คณะกรรมการคดีพิเศษ กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BH ประกาศจ่ายปันผลปี 2569: ผู้ถือหุ้นรับทรัพย์ทั้งหุ้นสามัญและบุริมสิทธิบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ กำหนดจ่าย 12 พฤษภาคม 2569
Read more »
ปฏิทินวันพระ 2569 เช็กวันพระทั้งปี และวันสำคัญทางศาสนา วันพระปีนี้มีวันไหนบ้างปฏิทินวันพระ 2569 ครบทั้ง 12 เดือน รวมวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา วันพระปีนี้มีวันไหนบ้าง
Read more »
DSI ออกหมายเรียก สส. ชนนพัฒฐ์ สอบปากคำ 12 มี.ค. 69 พัวพันเว็บพนันฟอกเงินพันล้านดีเอสไอออกหมายเรียก นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา มาให้ปากคำในวันที่ 12 มีนาคม 2569 หลังพบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์และคดีฟอกเงินมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท จากการตรวจค้นบ้านพักเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 และการสืบสวนเพิ่มเติมในปฏิบัติการ 'Operation Gameflow' ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
Read more »
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 12 มีนาคม 2569กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกและในประเทศไทยช่วงเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยพบการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ง ทั้งในเมียนมาและสุราษฎร์ธานี
Read more »
ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569วันที่ 12 เมษายน 2569 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Read more »
ธปท. ประกาศวันหยุดพิเศษдляสถาบันการเงิน และ Bangladesh-IMF Annual Meetings 2026ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเขตกรุงเทพมหานครหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 16ตุลาคม 2569 พร้อมขอความร่วมมือให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 12, 14 และ 15ตุลาคม 2569 เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank-IMF) ทั้งนี้ หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ได้รับการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 19พฤษภาคม 2569 นี้
Read more »