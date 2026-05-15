ดีเอสไอตรวจสอบคดีการใช้ตัวแทนอำพรางธุรกิจในเกาะสมุย-พะงัน โดยพบบริษัทต้องสงสัยจำนวน 34 แห่ง มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีพฤติกรรมอันเป็นพิรุธ เช่น การถือหุ้นไขว้กันไปมา และการปรากฏชื่อบุคคลบางรายเป็นกรรมการในหลายบริษัท
ดีเอสไอ รับลูกนายกฯ สางปม นอมินี สมุย-พะงัน ล็อกเป้า 34 ธุรกิจสินทรัพย์ร้อยล้าน จี้ ปปง. แก้ กฎหมาย เอาผิดฐานฟอกเงินพ.
ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีการใช้ตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี ลักลอบประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยระบุว่า ล่าสุดทางดีเอสไอได้ร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับการส่งมอบบัญชีรายชื่อบริษัทต้องสงสัยจำนวน 34 แห่ง ซึ่งทุกแห่งล้วนมีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยในขณะนี้หน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้ว 21 บริษัท และกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างรัดกุมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อธิบายถึงเงื่อนไขทางกฎหมายว่า การจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.
ศ. 2542 นั้น เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องพิสูจน์ทราบองค์ประกอบความผิดให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ 1. บริษัทดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจที่เป็นข้อห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามที่กฎหมายระบุไว้ และ 2.
มีการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหมายความว่า หากพบเพียงพฤติการณ์การเป็นนอมินีถือหุ้น แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจในหมวดหมู่ที่ห้ามชาวต่างชาติทำ ก็ยังไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้สำหรับกลุ่มบริษัททั้ง 34 แห่งที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั้น พบว่ามีความหลากหลายในประเภทกิจการ ทั้งธุรกิจรีสอร์ต โรงแรม และร้านอาหาร โดยแนวทางการสืบสวนเชิงลึก เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบศักยภาพทางการเงินที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นชาวไทย การตรวจสอบผู้ที่มีอำนาจบริหารจัดการบริษัทตัวจริง ตลอดจนการสืบสาวถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุนว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเป็นผู้ชำระเงินลงทุนด้วยตนเอง หรือมีบุคคลอื่นเป็นผู้ออกทุนดำเนินการให้ และพ.
ยุทธนา ยอมรับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบพฤติกรรมอันเป็นพิรุธ เช่น การถือหุ้นไขว้กันไปมา และการปรากฏชื่อบุคคลบางรายเป็นกรรมการในหลายบริษัท ซึ่งแม้จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้สำคัญที่อาจเข้าข่ายการทำนอมินี แต่ในทางคดีจำต้องนำไปพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานด้านอื่น ๆ อย่างรอบด้าน เนื่องจากลำพังเพียงประเด็นเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดีในชั้นศาล ส่วนกรณีของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งบนเกาะพะงัน ที่ปรากฏเป็นข่าวและถูกฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบไปก่อนหน้านี้นั้น อธิบดีดีเอสไอชี้แจงว่า สถานประกอบการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 34 บริษัทเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่ถึงเกณฑ์ 100 ล้านบาทดังนั้น การดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีจึงตกเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ตามกระบวนการปกติ และเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสัญชาติของกลุ่มทุนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ พ.
ยุทธนา ระบุว่ามีกลุ่มทุนจากหลากหลายสัญชาติ รวมถึงกลุ่มทุนจากประเทศอิสราเอล โดยขอยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายของดีเอสไอไม่ได้มีพฤติการณ์เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ หากสืบสวนพบว่าคนต่างด้าวสัญชาติใดกระทำผิดกฎหมายไทย ก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมกันทั้งหม
