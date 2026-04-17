ดีเอสไอเร่งสอบคดีน้ำมันขาดแคลน-กักตุน-ขายเกินราคา พยาน 8 บริษัทเรือขนส่งพร้อมให้ปากคำ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังเร่งดำเนินการสอบสวนในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันในประเทศ โดยเฉพาะการกักตุน การขายเกินราคา และความผิดปกติในการขนส่งน้ำมัน เบื้องต้นได้เรียกพยานผู้บริหารบริษัทเรือขนส่งน้ำมัน 8 แห่ง พร้อมเข้าพบอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันที่ถูกกล่าวหาว่ากักตุนน้ำมัน รวมถึงตรวจสอบการขายน้ำมันเกินราคาและไม่ได้มาตรฐานในจังหวัดอ่างทอง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลน น้ำมัน ในประเทศ โดยได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นในหลายมิติ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง
ล่าสุด ดีเอสไอได้เรียกพยานบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นผู้บริหารจากบริษัทเรือขนส่งน้ำมันจำนวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันรวม 12 ลำ เข้ามาให้ปากคำชี้แจง โดยพยานกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันที่ล่าช้าในการส่งมอบน้ำมันในจำนวน 20 เที่ยวเรือ จากโรงกลั่นน้ำมันไปยังคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อนัดวันเวลาที่แน่นอน เพื่อจัดตารางการเข้าให้ปากคำของพยานแต่ละราย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการสอบสวนปากคำได้อย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้า การสอบสวนในส่วนนี้มุ่งเน้นที่จะตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง ปริมาณน้ำมันที่แท้จริง ตลอดจนหาสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินว่ามีการกระทำใดที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่
นอกเหนือจากการสอบปากคำพยานในส่วนของการขนส่งแล้ว ในวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ดำเนินการเชิงรุกด้วยการเข้าพบกับอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอรับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีข้อมูลเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์ในการกักตุนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นจำนวนมากถึง 2.1 ล้านลิตร ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน เมื่อได้รับข้อมูลและเอกสารดังกล่าวมาแล้ว ทางดีเอสไอจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบบริษัทคลังน้ำมันแห่งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น การดำเนินการนี้เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการจัดการกับปัญหาการกักตุนสินค้าที่จำเป็นต่อประชาชน และเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ในอีกด้านหนึ่ง ดีเอสไอยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพฤติกรรมการจำหน่ายน้ำมันที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในวันนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบกรณีที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการขายน้ำมันเกินราคาที่กำหนดไว้ และการจำหน่ายน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานในช่วงเวลาที่เกิดการขาดแคลนน้ำมัน การดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในรายละเอียดของพฤติการณ์ดังกล่าว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด โดยข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนในทุกประเด็น ทั้งในส่วนของการขนส่ง การกักตุน และการจำหน่ายน้ำมันที่ผิดกฎหมาย จะถูกนำไปพิจารณาประกอบการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่ากรณีใดบ้างที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการยกระดับให้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้การสอบสวนมีความรวดเร็วและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนและสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงานของประเทศต่อไป
