ดีเอสไอเผยตัวเลขเรือขนน้ำมันล่องหนสุราษฎร์ธานีพุ่ง 99 เที่ยว เร่งสอบสวนขยายผล

ดีเอสไอเปิดเผยความคืบหน้าคดีน้ำมันล่องหน 57 ล้านลิตรที่สุราษฎร์ธานี พบเที่ยวเรือเพิ่มขึ้น 99 เที่ยว เร่งตรวจสอบข้อมูลและสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
โฆษก ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคดี น้ำมันล่องหน 57 ล้านลิตรในจังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยระบุว่าตัวเลข เที่ยวเรือ ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มขึ้นเป็น 99 เที่ยวเรือ แล้ว แหล่งที่มาของเรือส่วนใหญ่ออกจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ได้แก่ ศรีราชาและระยอง เพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในภาคใต้ พ.ต.ต.
วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหลังจากได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันที่หายไปและจำนวนเที่ยวเรืออย่างละเอียด โดยดีเอสไอได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิต และกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและนำมาประมวลผลร่วมกัน กระบวนการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบใบกำกับการขนส่ง หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต รวมถึงการตรวจสอบปลายทางเพื่อยืนยันปริมาณน้ำมันและเที่ยวเรือที่เดินทางไปยังสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา\การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจำนวนเที่ยวเรือได้เพิ่มขึ้นจาก 96 เที่ยวเป็น 99 เที่ยวเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปปริมาณน้ำมันทั้งหมด ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด นอกจากนี้ ดีเอสไอยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบจำนวนเรือทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากเรือบางลำอาจมีการเดินทางมากกว่าหนึ่งเที่ยว ดีเอสไอจะทำการแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ทราบจำนวนเรือที่แท้จริงที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันไปยังสุราษฎร์ธานี อีกทั้งยังมีการตรวจสอบระยะเวลาการเดินทางของเรือแต่ละลำ โดยพบว่ามีเรือบางลำใช้เวลานานกว่าปกติ ซึ่งดีเอสไอจะดำเนินการขยายผลต่อไป เนื่องจากเรือขนส่งน้ำมันจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ทั้งหมด พ.ต.ต.วรณันระบุว่าจะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้ว\การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรือขนส่งน้ำมันนั้นมีความซับซ้อน เนื่องจากขนาดของเรือแต่ละลำแตกต่างกัน และเรือบางลำอาจบรรทุกน้ำมันหลายชนิด ดีเอสไอจึงต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดในทุกมิติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมธุรกิจพลังงาน และกรมสรรพสามิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การตรวจสอบยังรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมัน และปริมาณน้ำมันที่สูญหายในระหว่างการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหายไปของน้ำมันจำนวน 57 ล้านลิตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดีเอสไอยังคงดำเนินการตรวจสอบในทุกมิติอย่างรอบด้าน และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไ
ดีเอสไอ น้ำมันล่องหน สุราษฎร์ธานี เที่ยวเรือ สอบสวน
