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ดีเอสไอตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบาดแผล "แตงโม" เพื่อพิจารณาการบิดเบือนหลักฐานคดีอาญา

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ดีเอสไอตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบาดแผล "แตงโม" เพื่อพิจารณาการบิดเบือนหลักฐานคดีอาญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษบาดแผลการบิดเบือนหลักฐาน
📆6/2/2026 10:30 AM
📰ThaiPBS
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กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบาดแผลของนางสาวภัทรธิดา (แตงโม) ผ่านภาพถ่ายขั้นสูง เพื่อพิจารณาว่ามีการบิดเบือนหลักฐานที่อาจทำให้ผู้ต้องหาสามารถหลีกเลี่ยงโทษหรือได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ การสรุปคดีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เปิดคณะผู้เชี่ยวชาญด้านน forensic medicine และกฎหมายเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ บาดแผล ของ นางสาวภัทรธิดา พัชระวีระพงษ์ หรือที่รู้จักในสื่อว่า "แตงโม" จากภาพถ่ายที่ได้จัดทำเป็นหลักฐานเพิ่มเติม การตรวจสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาว่ามีการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล บาดแผล ใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินคดีความอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลีกเลี่ยงโทษหรือได้รับโทษที่อ่อนลง คณะผู้เชี่ยวชาญที่รวมถึงแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญด้าน บาดแผล , นักกฎหมายอาชญากรรม, และอัศวินศิลปวิทยา ได้เริ่มทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติและซอฟต์แวร์จำลอง บาดแผล ขั้นสูง เพื่อตรวจจับสัญญาณการแก้ไขหรือการบิดเบือนข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเก็บหลักฐาน การตรวจสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของ "แตงโม" ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจของสาธารณะอย่างกว้างขวาง เนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อลดโทษของผู้ต้องหาที่อาจเป็นผู้ช่วยเหลือหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคด.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เปิดคณะผู้เชี่ยวชาญด้านน forensic medicine และกฎหมายเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์บาดแผลของ นางสาวภัทรธิดา พัชระวีระพงษ์ หรือที่รู้จักในสื่อว่า "แตงโม" จากภาพถ่ายที่ได้จัดทำเป็นหลักฐานเพิ่มเติม การตรวจสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาว่ามีการบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลบาดแผลใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินคดีความอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลีกเลี่ยงโทษหรือได้รับโทษที่อ่อนลง คณะผู้เชี่ยวชาญที่รวมถึงแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผล, นักกฎหมายอาชญากรรม, และอัศวินศิลปวิทยา ได้เริ่มทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติและซอฟต์แวร์จำลองบาดแผลขั้นสูง เพื่อตรวจจับสัญญาณการแก้ไขหรือการบิดเบือนข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเก็บหลักฐาน การตรวจสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของ "แตงโม" ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับความสนใจของสาธารณะอย่างกว้างขวาง เนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อลดโทษของผู้ต้องหาที่อาจเป็นผู้ช่วยเหลือหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคด

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กรมสอบสวนคดีพิเศษ บาดแผล การบิดเบือนหลักฐาน คดีอาญา นางสาวภัทรธิดา

 

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