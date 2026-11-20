ดีเอสไอ ปปง. ยึดทรัพย์ 140 ล. เครือข่ายพนันออนไลน์ "แม่มนต์" ฟอกเงิน 5 พันล.
ดีเอสไอและปปง. จับมือตรวจค้นเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนต์ ยึดเอกสารธุรกิจรีสอร์ทมูลค่ากว่า 140 ล้านบาทและหลักฐานฟอกเงิน พบเงินหมุนเวียนสูงกว่า 5,000 ล้านบาท สกัดวงจรเงินผิดกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ) โดย ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล อธิบดี ดีเอสไอ สั่งการให้ ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำกำลังร่วมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน ( ปปง.) ปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายเว็บไซต์ พนันออนไลน์ " แม่มนต์" ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.) ผลการปฏิบัติการพบหลักฐานเชื่อมโยงเส้นทางการเงินจำนวนมาก ยึดอายัดเอกสารธุรกิจรีสอร์ทมูลค่ากว่า 140 ล้านบาท รวมถึงบัญชีม้าและทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของกลางในการปราบปรามคดี ฟอกเงิน ครั้งนี้
ปฏิบัติการร่วม ดีเอสไอ ปปง. ยึดทรัพย์เครือข่ายแม่มนต์
การตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการสืบสวนเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ "แม่มนต์" โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 163/2569 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง. และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด นำโดยนายพงษธร อินอำนวย เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุดAlso readทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือจุฬาฯ พัฒนา AI หุ่นยนต์ผ่านโครงการ True VentureX Co-Build
จุดที่ 1 ย่านภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ยึดอายัดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 1 เครื่องที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ส่วนจุดที่ 2 ย่านรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พบเอกสารหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจำนวนมาก
ยึดเอกสารธุรกิจรีสอร์ท มูลค่าทรัพย์สิน 140 ล้านบาท
ผลการตรวจค้นในพื้นที่นนทบุรีพบว่ามีการ隐匿ทรัพย์สินผ่านธุรกิจรีสอร์ท ซึ่งแจ้งรายได้หรือผลกำไรเพียงประมาณ 150,000 บาทต่อปี แต่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงกว่า 140 ล้านบาทอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังพบธุรกิจอื่นๆ ที่แจ้งผลกำไรเพียงประมาณ 30,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนตรวจพบโฉนดที่ดินจำนวนมาก อาวุธปืนที่ครอบครองในชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินในชื่อภรรยาและบุตรจำนวน 2 คน
ผู้ดำเนินการยังใช้บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เป็นช่องทางรับเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาในคดี 76/2567 ที่หลบหนีหลังได้รับประกันตัว มีการโอนเงินและจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
เงินหมุนเวียนสูง 5,000 ล้านบาท สกัดฟอกเงินออนไลน์
จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แบ่งหน้าที่ระหว่างกลุ่มนายทุน ผู้บริหารเว็บไซต์แอดมิน และผู้ควบคุมบัญชีธนาคาร โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบสูงกว่า 5,000 ถึง 5,700 ล้านบาท
พฤติการณ์คือการจัดการให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาชักชวนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการระบบการเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี รวมถึงการใช้บัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีม้าในการรับโอนเงินเพื่อกระจายเงินและอำพรางเส้นทางการเงิน
เจ้าหน้าที่มุ่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยเฉพาะการนำเงินจากการพนันไปโอน รับโอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนสภาพ หรือแปรสภาพเป็นทรัพย์สินประเภทต่างๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาและผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง
ยึดทรัพย์สินกว่า 500 ล้านส่ง ปปง. ดำเนินคดีต่อ
ในคดีพิเศษที่ 76/2566 คณะพนักงานสอบสวนฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจัดทำสำนวนคดีชุดแรกจำนวน 22 แฟ้ม รวม 7,618 แผ่น ส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 38 ราย จับกุมได้แล้ว 21 ราย และเร่งติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีก 17 ราย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 คณะพนักงานสอบสวนฯ ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดไว้ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท ให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินตามกฎหมาย ทรัพย์สินประกอบด้วยรถยนต์ 14 คัน รถบ้าน 1 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน เงินสด ทองคำ อัญมณี เครื่องประดับ และพระเครื่อง
ส่วนคดีพิเศษที่ 89/2567 เป็นการขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเว็บไซต์พนันออนไลน์ การดูแลระบบ และการจัดหาบัญชีธนาคาร มีผู้ต้องหาทั้งหมด 11 ราย จับกุมได้แล้ว 9 ราย และยังคงหลบหนี 2 ราย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือมาดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยพฤติการณ์ทั้งหมดมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่อยู่ในชื่อบุคคลต่าง ๆ การใช้บัญชีม้าเป็นตัวกลางไปยังบัญชีอื่น ๆ ก่อนถอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินประเภทต่างๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและผู้รับประโยชน์จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. อย่างเข้มข้น
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