ดีเอสไอ ยันไม่ยุติการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันชัดเจนไม่ยุติการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle เลขที่ 148/2569 ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากบริษัท 11 ราย เพื่อพิจารณาความผิด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือการยุติการสืบสวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอยู่并未ยกเลิกการสืบสวนแต่อย่างใด
การแถลงข่าวในวันนี้ (12 พ.ย.) มีขึ้นเพื่อแก้ข้อเข้าใจผิดของสาธารณชนที่เข้าใจว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยุติการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนAlso readสะพัด DSI ส่อปิดจบคดีเว็บพนัน 'ไท่หยาง-สส.ไอเดียร์' ยอดไม่ถึง 300 ล้าน
ยืนยันความคืบหน้าสืบสวนคดีพิเศษ 148/2569
กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าคดีดังกล่าวได้รับไว้ทำการสืบสวนตามเลขที่สืบสวนที่ 148/2569 และยังคงดำเนินการอยู่ โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างเข้มข้น
นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้ประสานขอความร่วมมือข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่
ด้าน ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กล่าวเสริมว่า คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างจริงจัง
เร่งขอข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล 11 ราย
ความคืบหน้าสำคัญที่สุดคือการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 11 ราย
บริษัทผู้ให้บริการทั้ง 11 รายนี้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ
ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันชัดเจนว่าปัจจุบันยังคงสั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 11 ราย
วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการดังกล่าวคือเพื่อให้ข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการทั้งสองกลุ่มเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับทิศทางของคดี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีแนวทางที่จะยุติเรื่องการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle แต่อย่างใด
ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ำว่า การสืบสวนต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ จึงยังไม่มีเหตุที่จะต้องยุติการสืบสวนในปัจจุบันเพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่นสอบสวนแทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือ เฟคนิวส์ ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและอาจทำให้เกิดความสับสนในสังคม
ข้อมูลทั้งหมดที่กำลังรวบรวมอยู่นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานที่แน่นหนาและครอบคลุมที่สุดในการนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและความระมัดระวังสูงในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
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