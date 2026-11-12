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Crime

ดีเอสไอ ยันไม่ยุติการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
ดีเอสไอ ยันไม่ยุติการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ · เว็บพนัน Shuffle · สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันชัดเจนไม่ยุติการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle เลขที่ 148/2569 ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากบริษัท 11 ราย เพื่อพิจารณาความผิด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือการยุติการสืบสวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอยู่并未ยกเลิกการสืบสวนแต่อย่างใด

การแถลงข่าวในวันนี้ (12 พ.ย.) มีขึ้นเพื่อแก้ข้อเข้าใจผิดของสาธารณชนที่เข้าใจว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยุติการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

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ยืนยันความคืบหน้าสืบสวนคดีพิเศษ 148/2569

กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าคดีดังกล่าวได้รับไว้ทำการสืบสวนตามเลขที่สืบสวนที่ 148/2569 และยังคงดำเนินการอยู่ โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างเข้มข้น

นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้ประสานขอความร่วมมือข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่

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ด้าน ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กล่าวเสริมว่า คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างจริงจัง

เร่งขอข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล 11 ราย

ความคืบหน้าสำคัญที่สุดคือการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 11 ราย

บริษัทผู้ให้บริการทั้ง 11 รายนี้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ

ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันชัดเจนว่าปัจจุบันยังคงสั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 11 ราย

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วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการดังกล่าวคือเพื่อให้ข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการทั้งสองกลุ่มเสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนจะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับทิศทางของคดี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีแนวทางที่จะยุติเรื่องการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle แต่อย่างใด

ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ำว่า การสืบสวนต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ จึงยังไม่มีเหตุที่จะต้องยุติการสืบสวนในปัจจุบันเพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่นสอบสวนแทน

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือ เฟคนิวส์ ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและอาจทำให้เกิดความสับสนในสังคม

ข้อมูลทั้งหมดที่กำลังรวบรวมอยู่นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานที่แน่นหนาและครอบคลุมที่สุดในการนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและความระมัดระวังสูงในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรมสอบสวนคดีพิเศษ เว็บพนัน Shuffle สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี คดีพิเศษ 148/2569

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