ดีเจ จีราร์ด ประกาศเป็นศิลปินอิสระ พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการเพลง

ดีเจ จีราร์ด หรือ ไบรอัน เจอร์ราร์ด ประกาศแยกทางจาก Wayfer Records หลังอยู่ร่วมกัน 8 ปี พร้อมทั้งอัปเดตความเคลื่อนไหวของศิลปิน KJ และเทศกาลดนตรี SAMED IN LOVE 2025
ดีเจ จีราร์ด หรือ ไบรอัน เจอร์ราร์ด อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบรียล ศิลปินมากความสามารถ ได้ประกาศข่าวสำคัญว่าเขาได้กลายเป็น ศิลปินอิสระ อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่อยู่ภายใต้สังกัด Wayfer Records ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Warner Music Thailand มาเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางอาชีพของเขา ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมด หลังจากที่เคยได้รับการสนับสนุนและดูแลจากค่าย เพลง มาอย่างต่อเนื่อง ดีเจ จีราร์ด ได้ย้อนถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางดนตรีของเขาว่า เขาเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินใต้ดินที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงาน เพลง และหวังว่าจะมีผู้คนรู้จักและชื่นชอบ เพลง ของเขา เมื่อเวลาผ่านไป ความพยายามของเขาก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และเขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกโอกาสและประสบการณ์ที่ผ่านมา เขาเปรียบเทียบช่วงเวลานี้เหมือนกับการเริ่มต้นบทใหม่ในหนังสือชีวิตของเขา ซึ่งเป็นบทที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือจะมีผู้คนยังคงติดตามผลงาน เพลง ของเขาอยู่หรือไม่ แต่เขาสัญญาว่าจะไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงาน เพลง และจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เขายังได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อค่ายวอร์เนอร์/เวย์เฟอร์ ที่ได้ร่วมงานกันมาเป็นเวลา 8 ปี รวมถึงพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และแฟน เพลง ทุกคนที่คอยสนับสนุนเขาเสมอมา โดยมองว่าแฟน เพลง คือครอบครัวของเขา และที่สำคัญที่สุดคือการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานชีวิตและโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่รักต่อไป ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เทศกาลดนตรี “Chang Music Connection Presents Season of Love Song ครั้งที่ 15” ได้ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย โดยเป็นคอนเสิร์ตฤดูหนาวที่แฟน เพลง นับหมื่นคนมารวมตัวกัน ณ เวเนโต้ อ.
สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี ภายใต้ธีม Fantastic Circus ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของศิลปินหนุ่มไฟแรง KJ (เคเจ-กฤติพงษ์ ใจห้าว) จากสตูล ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับเพลงฮิตหลายเพลงภายใต้สังกัด Noble Music ไม่ว่าจะเป็น “Good Boy” ที่มียอดวิวสูงถึง 50 ล้านวิว หรือเพลง “โธ่เอ๊ย (OMG)” ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ล่าสุด KJ ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ “OXYGEN (ออกซิเจน)” ซึ่งเป็นเพลงรักที่ได้ดีเจ จีราร์ด มาร่วมสร้างสรรค์และเติมเต็มความหวานให้กับเพลงนี้ และสำหรับแฟนๆ ที่รอคอยความสนุกสนานและความบันเทิง CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำ เตรียมพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่ไม่เหมือนใครในงาน SAMED IN LOVE 2025 ภายใต้ธีม “THE TREASURE ISLAND” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2568 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ซึ่งรับรองว่าจะเต็มไปด้วยความฟินและความสนุกสนานแบบไร้ขีดจำกั
ดีเจ จีราร์ด ไบรอัน เจอร์ราร์ด ศิลปินอิสระ Wayfer Records Warner Music Thailand KJ OXYGEN SAMED IN LOVE 2025 เทศกาลดนตรี
