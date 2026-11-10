ดีอีเตือนบูลลี่ออนไลน์และเตรียมรับมือภัยไซเบอร์ระดับสูง
นางสาวแนน บุณย์ธิดา ดีอี เตือนการบูลลี่ในโอเพนแชทผิดกฎหมายและยืนยันโอเปอเรเตอร์เตรียมรับภัยไซเบอร์ระดับสูงสุด พร้อมย้ำผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้ออกมาประกาศเตือนภัยคุกคามทางดิจิทัลที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะกรณีการกลั่นแกล้งออนไลน์และการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างหนัก พร้อมยืนยันความพร้อมของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้สูงสุด
เหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ถึง 4 วันที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนและเยาวชนจำนวนมากส่งข้อความเข้ามาแจ้งปัญหาผ่านอินบ็อกซ์ส่วนตัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไลน์โอเพนแชทที่ใช้ในการกลั่นแกล้งและประจานข้อมูลส่วนตัว ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายAlso readตำรวจไซเบอร์ ยัน ทำงานรอบคอบ เดินหน้าคดี Shuffle เร่งตรวจสอบหลักฐาน
กฎหมายกับการรับผิดชอบคดีออนไลน์
นางสาวแนน บุณย์ธิดา ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า แม้ผู้ใช้งานจะสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ให้เป็นอวตารหรือใช้ชื่อปลอมได้ก็ตาม แต่บัญชีเหล่านั้นยังคงเชื่อมโยงกับบัญชี LINE Account ของผู้ใช้จริง ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อยืนยันตัวตนของผู้กระทำความผิดได้ โดยพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท การบูลลี่ รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ทั้งนี้ รมต.ช่วยฯ ยังเน้นย้ำว่าผู้ปกครองอาจต้องมีส่วนรับผิดชอบในบางกรณี หากพบว่าบุตรหลานของตนมีส่วนร่วมในความผิดดังกล่าว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความคึกคะนองหรือความเข้าใจผิด แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มกันหลายคน สถานการณ์อาจบานปลายจนกลายเป็นคดีความที่แก้ไขยากลำบาก จึงขอเตือนให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัด
ยกระดับเตือนภัยไซเบอร์ระดับสูงสุด
สำหรับสถานการณ์ภัยไซเบอร์และการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นางสาวแนน บุณย์ธิดา ระบุว่าเป็นข้อมูลที่ต้องอ้างอิงจากคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน โดยระบุว่าประเทศไทยเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบสกัดกั้นไว้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ถึง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลได้หารือร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สกมช. เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์และระบบสื่อสาร ในการรับมือกับภัยคุกคามในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขึ้นสูงสุดแล้ว
แผนรองรับภัยพิบัติของสภาความมั่นคง
นางสาวแนน บุณย์ธิดา อธิบายเพิ่มเติมว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เตรียมแผนการรับมือภัยไว้ทั้งหมด 4 ระดับ แต่สำหรับระบบสื่อสารนั้นได้กำหนดให้เตรียมความพร้อมในขั้นสูงสุด เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ก่อนหน้านี้ภัยพิบัติทางเทคโนโลยีอาจเกิดขึ้นเฉพาะจุด แต่ปัจจุบันมีความจำเป็นที่ต้องอัปเดตข้อมูลและเตรียมระบบให้รองรับกรณีที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้ โดยกระทรวงดิจิทัลจะรับรายงานความพร้อมจากผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างเสถียร
บทบาทกระทรวงดิจิทัลกับความปลอดภัยข้อมูล
ในด้านการรับผิดชอบหน้าที่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา เปรียบเทียบว่า กระทรวงดิจิทัลมีหน้าที่ดูแลเส้นทางในการสื่อสารข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาหรือไฟล์ที่ส่งผ่านระบบนั้นได้ว่าจะมีมัลแวร์หรือสปายแวร์แฝงอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานปลายทางทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันภัยของตนเอง
ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องตรวจสอบและเตรียมระบบให้พร้อมตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน เพื่อให้ระบบสารสนเทศของประเทศสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology