ดีอี ยันข่าวลือ 'รัฐบาลสั่งห้ามแรงงานกัมพูชาทำงานในไทย' เป็นข่าวปลอม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ออกมายืนยันว่า ข่าวสารที่แพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้แรงงานกัมพูชาทำงานในประเทศและผลักดันออกนอกประเทศนั้น เป็นข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดและความสับสนให้กับประชาชน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอม ประเทศไทย (AFNC) ได้ออกมาเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับ ข่าวปลอม ที่กำลังแพร่ระบาดบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ระบุว่า “รัฐบาลไม่อนุญาตให้ แรงงานกัมพูชา ทำงานในประเทศไทย และผลักดันออกนอกประเทศ” ซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความสับสนในวงกว้าง
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี ฝ่ายข้าราชการประจำ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ AFNC ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวปลอมว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือนต่างๆ
ในวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา AFNC ได้ทำการตรวจสอบข้อความจำนวนทั้งสิ้น 148,770 ข้อความ และพบข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ถึง 15,059 ข้อความ โดยช่องทางที่พบเบาะแสข่าวปลอมมากที่สุดคือ Social Listening คิดเป็น 12,216 ข้อความ รองลงมาคือ Line Official จำนวน 1,484 ข้อความ, Website จำนวน 1,358 ข้อความ และ Facebook จำนวน 1 ข้อความ โดยในจำนวนนี้มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 20 เรื่อง ซึ่งได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 12 เรื่อง
ในบรรดา 9 เรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดนั้น พบว่าเป็นข่าวจริง 4 เรื่อง และข่าวปลอม 5 เรื่อง สำหรับข่าวปลอมที่มีการระบุเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ ข่าวปลอมเรื่อง ธ.ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อ รายละ 100,000 บาท นาน 4 ปี ผ่าน TikTok savings.bankth, ข่าวปลอมเรื่อง กัมพูชาขอไทยเปิดด่านชายแดนจันทบุรี–ตราด เพื่อขนส่งวัสดุอุปกรณ์ผ่านพื้นที่ กปช., ข่าวปลอมเรื่อง สมัครไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียแบบถูกกฎหมาย สัญญา 3 ปี ติดต่อเพจเฟซบุ๊ก Kasidit Saisamang และข่าวปลอมเรื่อง ธ.ก.ส. ร่วมกับ TTB เปิดโครงการฉลองสงกรานต์ ให้ยืม 50,000 บาท นาน 60 เดือน
อย่างไรก็ตาม ข่าวปลอมอันดับที่ 1 ที่ได้รับความสนใจและถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางคือ “รัฐบาลไม่อนุญาตให้แรงงานกัมพูชาทำงานในประเทศไทย และผลักดันออกนอกประเทศ” ซึ่งกระทรวงดีอี ได้ทำการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี และยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็น “ข่าวปลอม” อย่างสิ้นเชิง จากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ที่มีมติหรือการหารือถึงประเด็นการไม่อนุญาตให้แรงงานกัมพูชาทำงานในประเทศไทย หรือการผลักดันแรงงานดังกล่าวออกนอกประเทศแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ข้อความที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนั้นถูกระบุว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสต์ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงดีอีมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อประชาชนในประเด็นความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ การขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องอาจนำไปสู่การหลงเชื่อ ส่งต่อข้อมูลเท็จ สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม ดังนั้น กระทรวงดีอีจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการรับและแชร์ข้อมูลต่างๆ ควรเลือกรับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นทางการเท่านั้น และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ใจก่อนการดำเนินการใดๆ
หากประชาชนพบเห็นข่าวที่น่าสงสัย หรือมีข้อมูลที่บิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแสหรือตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่ โทรสายด่วน 1111 กด 87 (เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือผ่านทาง X (Twitter) ที่ @AFNCThailand เพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและปราศจากข่าวปลอม การรู้เท่าทันและการตรวจสอบข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในยุคดิจิทัลนี
