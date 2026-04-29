ดีอีเร่งโอน DGA กลับกระทรวง เตรียมเข้าพิจารณา ก.พ.ม. ต้น พ.ค. ก่อนเสนอ ครม. หวังรวมทิศทางดิจิทัลไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เตรียมโอนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA กลับมาสังกัดกระทรวงดีอี เพื่อรวมทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขั้นตอนการโอนย้ายจะเริ่มจากการรวบรวมรายละเอียดและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (ก.พ.ม.) ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาในต้นเดือนพฤษภาคม 2569 หลังจากนั้นจะนำเรื่องไปขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่กระบวนการตรวจพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ฎ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายอย่างละเอียด โดยไม่ต้องเข้าสภาฯ คาดว่าภายใน 2 เดือนจะส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ DGA กลับเข้ามาอยู่ในกระทรวงดีอีก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2570
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.
ดีอี) และนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือและเห็นชอบในหลักการในการโอนย้ายสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จากสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมาอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อให้การพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศไทยเดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการโอนย้ายจะเริ่มจากการรวบรวมรายละเอียดและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.
พ. ร. ) และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (ก. พ.
ม. ) ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาในต้นเดือนพฤษภาคม 2569 หลังจากนั้นจะนำเรื่องไปขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม. ) และเข้าสู่กระบวนการตรวจพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ. ร.
ฎ. ) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายอย่างละเอียด โดยไม่ต้องเข้าสภาฯ คาดว่าภายใน 2 เดือนจะส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ DGA กลับเข้ามาอยู่ในกระทรวงดีอีก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2570 น. ส.
แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมช.
ดีอี) กล่าวว่า การโอนย้าย DGA กลับมาสังกัดกระทรวงดีอีจะช่วยให้การพัฒนาเรื่องดิจิทัลของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทางกระทรวงดีอีจะดูข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การโอนย้ายสมบูรณ์ตามข้อกฎหมายและขั้นตอนต่างๆ แต่ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้ว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่ แต่จะทำให้เร็วที่สุด สำหรับ DGA ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาเคยเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที (เดิม) มาก่อน แต่ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีพล.
อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ย้ายหน่วยงานออกมาอยู่ภายใต้สำนักนายกฯ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลทำได้คล่องตัวขึ้น ขณะที่ ล่าสุด นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ถือเป็นซุปเปอร์แอปพลิเคชันของภาครัฐที่เป็นเสมือนศูนย์รวมการให้บริการที่ใหญ่ที่สุดจากทุกหน่วยงานรัฐ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปัจจุบันมีบริการภาครัฐบนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" มากถึง 476 บริการ และมียอดดาวน์โหลดกว่า 46 ล้านครั้ง รวมถึงมีปริมาณการใช้งาน (สะสม) กว่า 823 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569
