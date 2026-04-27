ดีอีเตือนภัย! ข่าวปลอมทำใบขับขี่ออนไลน์ 2 วัน ผ่าน TikTok ระวังถูกหลอก

📆4/27/2026 12:48 PM
กระทรวงดีอีเตือนประชาชนระวังข่าวปลอมที่อ้างว่ากรมขนส่งฯ เปิดรับทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่าน TikTok ยืนยันเป็นข่าวเท็จ และเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงเรียกเก็บเงินและข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดีอี ) ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับ ข่าวปลอม ที่แพร่หลายบนสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่อ้างว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดรับทำ ใบขับขี่ออนไลน์ ได้ภายใน 2 วัน ผ่านบัญชี TikTok ชื่อ user12870099119 ซึ่ง ดีอี ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นข่าวเท็จอย่างชัดเจน นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวง ดีอี กล่าวว่า กระทรวงให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไชยชนก ชิดชอบ ศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอม ประเทศไทย ( AFNC ) ได้ทำการตรวจสอบข้อความที่แพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์และพบว่ามีข้อความที่ต้องตรวจสอบจำนวนมากถึง 1,156 ข้อความ จากการตรวจสอบทั้งหมด 161,200 ข้อความ โดยช่องทางที่พบเบาะแสมากที่สุดคือ Social Listening และ Line จากการตรวจสอบ 18 เรื่อง พบว่ามีข่าวจริงเพียง 1 เรื่อง และ ข่าวปลอม ถึง 6 เรื่อง ซึ่ง ข่าวปลอม ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดคือข่าวเกี่ยวกับการทำ ใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน TikTok นอกจากนี้ ยังมี ข่าวปลอม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HomePro, ประวัติศาสตร์ไทย, การลงทุน และการขอเงินคืนจาก ปปง.

ซึ่งล้วนเป็นข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดและอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อประชาชน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ยืนยันว่าปัจจุบันการทำใบขับขี่ทุกประเภทต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น และต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการตรวจเอกสาร การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบภาคปฏิบัติ และการถ่ายรูป กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์หลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถทำใบขับขี่ให้ได้โดยไม่ต้องสอบ โดยเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,500 บาท พร้อมกับขอข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกหลอกลวงและนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและดำเนินการขอใหม่หรือต่อใบขับขี่ผ่านช่องทางทางการของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เช่น แอป DLT Smart Queue หรือสำนักงานขนส่งโดยตรง หากพบเห็นข่าวที่น่าสงสัยหรือข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ X : @AFNCThailand การตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อถือและแชร์ต่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอมและปกป้องตนเองจากภัยคุกคามทางออนไลน

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

มิน พีชญา เปิดใจ! ช็อกถูกฟ้องซ้ำคดีดิไอคอน ลั่นบริสุทธิ์ใจ-ไม่หนี วอนอัยการเมตตาขอประกันตัวมิน พีชญา เปิดใจ! ช็อกถูกฟ้องซ้ำคดีดิไอคอน ลั่นบริสุทธิ์ใจ-ไม่หนี วอนอัยการเมตตาขอประกันตัวมิน พีชญา นางเอกสาวชื่อดัง เปิดใจผ่าน TikTok หลังหายหน้าไปนานกว่าปี เผชิญมรสุมชีวิตจากคดีดิไอคอน ช็อกถูกฟ้องซ้ำ แม้เคยถูกสั่งไม่ฟ้อง แต่ต้องเผชิญการฟ้องอีกครั้งในฐานะผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนกับนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ 'บอสแซม' จากกรณีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ โดยทั้งคู่ได้ยื่นขอเลื่อนเข้าพบอัยการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสสังคมที่จับตามองผลการยื่นประกันตัวในชั้นศาลวันที่ 27 เมษายนนี้
Read more »

มิน พีชญา เปิดใจครั้งแรก หลังถูกฟ้องคดีฉ้อโกงประชาชนมิน พีชญา เปิดใจครั้งแรก หลังถูกฟ้องคดีฉ้อโกงประชาชนน.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ มิน นักแสดงชื่อดัง เปิดใจครั้งแรกผ่าน TikTok หลังหายหน้าไปนานนับปี ยอมรับตกใจต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองในศาลอีกครั้ง แต่พร้อมสู้คดี ขอให้ดำเนินคดีตามข้อเท็จจริง หลังถูกสั่งฟ้อง 5 ข้อหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนกับนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ แซม
Read more »

ชายวัย 63 ปีดวงเฮง ถูกหวย 16 ล้านบาท หลังดูคลิปใน TikTok แล้วทำตามชายวัย 63 ปีดวงเฮง ถูกหวย 16 ล้านบาท หลังดูคลิปใน TikTok แล้วทำตามสรุปข่าว Grosjieon Moore ชายวัย 63 ปีจากดีทรอยต์ กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่รับเงิน 500,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 16 ล้านบาท หลังได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปไวรัลใน
Read more »



