ดีอีเตือนภัย! ข่าวปลอมทำใบขับขี่ออนไลน์ 2 วัน ผ่าน TikTok ระวังถูกหลอก

กระทรวงดีอีเตือนประชาชนระวังข่าวปลอมที่อ้างว่ากรมขนส่งฯ เปิดรับทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่าน TikTok ยืนยันเป็นข่าวเท็จ และเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงเรียกเก็บเงินและข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดีอี ) ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับ ข่าวปลอม ที่แพร่หลายบนสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่อ้างว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดรับทำ ใบขับขี่ออนไลน์ ได้ภายใน 2 วัน ผ่านบัญชี TikTok ชื่อ user12870099119 ซึ่ง ดีอี ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นข่าวเท็จอย่างชัดเจน นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวง ดีอี กล่าวว่า กระทรวงให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไชยชนก ชิดชอบ ศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอม ประเทศไทย ( AFNC ) ได้ทำการตรวจสอบข้อความที่แพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์และพบว่ามีข้อความที่ต้องตรวจสอบจำนวนมากถึง 1,156 ข้อความ จากการตรวจสอบทั้งหมด 161,200 ข้อความ โดยช่องทางที่พบเบาะแสมากที่สุดคือ Social Listening และ Line จากการตรวจสอบ 18 เรื่อง พบว่ามีข่าวจริงเพียง 1 เรื่อง และ ข่าวปลอม ถึง 6 เรื่อง ซึ่ง ข่าวปลอม ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดคือข่าวเกี่ยวกับการทำ ใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน TikTok นอกจากนี้ ยังมี ข่าวปลอม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HomePro, ประวัติศาสตร์ไทย, การลงทุน และการขอเงินคืนจาก ปปง.
ซึ่งล้วนเป็นข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดและอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อประชาชน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ยืนยันว่าปัจจุบันการทำใบขับขี่ทุกประเภทต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น และต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการตรวจเอกสาร การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบภาคปฏิบัติ และการถ่ายรูป กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์หลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถทำใบขับขี่ให้ได้โดยไม่ต้องสอบ โดยเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,500 บาท พร้อมกับขอข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกหลอกลวงและนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและดำเนินการขอใหม่หรือต่อใบขับขี่ผ่านช่องทางทางการของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เช่น แอป DLT Smart Queue หรือสำนักงานขนส่งโดยตรง หากพบเห็นข่าวที่น่าสงสัยหรือข้อมูลบิดเบือน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่โทรสายด่วน 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ X : @AFNCThailand การตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อถือและแชร์ต่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอมและปกป้องตนเองจากภัยคุกคามทางออนไลน
ข่าวปลอม กรมการขนส่งทางบก ใบขับขี่ออนไลน์ Tiktok ดีอี AFNC
