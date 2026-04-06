ดีพร้อม เปิดตัวสินเชื่อใหม่ ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตพลังงาน วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดชำระหนี้ 3 เดือนแรก

ดีพร้อมเปิดตัวสินเชื่อพลังงานใหม่ ช่วยเหลือ SMEs ลดภาระต้นทุนพลังงาน วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท พร้อมมาตรการผ่อนปรนพิเศษ ปลอดชำระหนี้ 3 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( ดีพร้อม ) เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการลดภาระต้นทุนด้าน พลังงาน เตรียมเปิดตัว “ สินเชื่อ พลังงาน ดีพร้อม ” พร้อมมาตรการผ่อนปรนพิเศษที่ผู้กู้จะได้รับการยกเว้นการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก นอกจากนี้ ยังมีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2 ต่อปี และวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างด้าน พลังงาน อย่างยั่งยืน นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า
ขณะนี้ภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายในโครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากวิกฤตพลังงานโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านราคาและข้อจำกัดด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าพลังงานได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์นี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การบริหารสภาพคล่อง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดีพร้อมประเมินว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงวิกฤตระยะสั้น แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับโครงสร้างด้านพลังงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการช่วยเหลือภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ดีพร้อม โดย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อพลังงานดีพร้อม (DIPROM Energy Efficiency)” เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และช่วยบรรเทาผลกระทบโดยตรงต่อภาค SMEs ของประเทศไทย\สินเชื่อพลังงานดีพร้อมนี้ถูกออกแบบมาพร้อมเงื่อนไขพิเศษเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน ด้วยการให้สิทธิ์ในการปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก เพื่อเป็นการจูงใจและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้น นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันไดเพื่อลดอุปสรรคด้านต้นทุนทางการเงิน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2 ต่อปีในช่วงปีแรก จากนั้นจะปรับเป็นร้อยละ 4 ต่อปีในช่วงปีที่ 2-4 และร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงปีที่ 5-7 นอกจากนี้ ดีพร้อมยังมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการนำเงินทุนไปใช้เพื่อวางรากฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Efficiency: EE) อย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมให้ครอบคลุมการปรับปรุงกิจการ การลงทุน การขยาย หรือการต่อยอดธุรกิจในด้านพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งระบบ Solar Cell, Solar Rooftop หรือการเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพชีวมวล รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็น ตลอดจนการลงทุนในเทคโนโลยีหรือระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) และยกระดับสถานประกอบการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน การลงทุนดังกล่าวจะขับเคลื่อนควบคู่ไปกับมาตรการ eXternal Support & Ecosystem ภายใต้มาตรการ FLEXi Energy DIPROM ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับเครือข่ายการให้บริการของดีพร้อม อาทิ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด\การปรับโครงสร้างด้านพลังงานไม่ใช่เพียงการลดต้นทุนในระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการ “ลงทุนเพื่ออนาคต” ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การผสานมาตรการทางการเงินเข้ากับการส่งเสริมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่โครงสร้างใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นขอรับบริการสินเชื่อได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ถนนพระรามที่ 6 หรือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 1
ดีพร้อม สินเชื่อ Smes พลังงาน ดอกเบี้ยต่ำ พลังงานทดแทน Energy Efficiency
