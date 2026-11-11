ดีพร้อมเปิดงานรางวัลเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม 2026 เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดงานรางวัล "DIPROM Agro‑Machinery Award 2026" นำเสนอผลงานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 5 รายการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และความสามารถแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไทย หรือ ดีพร้อม ประกาศจัดงานรางวัล "DIPROM Agro‑Machinery Award 2026" ซึ่งถือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 5 รายการ ชุมนุมผู้พัฒนา เนื้อหาเป็นการแก้ไขปัญหาในการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ เกษตรอุตสาหกรรมไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวคิดการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมของดีพร้อม
ดีพร้อมใช้กลไก "DIPROM ITC" เป็นศูนย์บริการพัฒนาและปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างควบคุมกระบวนการผลิต และเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่อสินค้าเกษตร โดยให้ความสำคัญกับ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสินค้า OTOPAlso readASICS Badminton สุดคึกคัก คู่หู 'Blockcoli x MG' ผงาดคว้าแชมป์
การเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จัดทำเครื่องจักรและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์เกษตร ช่วยให้งานขนาดเล็กถึงกลางได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประหยัดได้จริง
ผลงานชนะรางวัล 5 รายการและความสำเร็จที่ได้พิสูจน์
1. รางวัลชนะเลิศ - เทคโนโลยีเครื่องเป่าลมลดความชื้นเส้นก๋วยจั๊บอัจฉริยะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลดเวลาจาก 47.5 นาทีลงเป็น 40 นาที เสมือนลดต้นทุนการทำงานร้อยละ 15.79
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ระบบดูแลติดตามวัวด้วย AI จากบริษัท เค.พี.เอส. ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ลดแรงงานคนจาก 12 ชั่วโมงเป็น 2 ชั่วโมง เพิ่มความแม่นยำ ร้อยละ 90
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - เครื่องคัดแยกส้มโออัตโนมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ความแม่นยำบนร้อยละ 98 รองรับกำลังการผลิต 800 ผลต่อชั่วโมง
4. รางวัล Technical Challenge - ระบบควบคุมอัตราการไหลของของเหลวอัตโนมัติด้วย IoT จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลดคลาดเคลื่อนย้ายเป็นร้อยละ 2 จากร้อยละ 8‑12
5. รางวัล Knowledge Sharing - เครื่องบรรจุครีมอัจฉริยะจากบริษัท เอ็นทูเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด ลดคลาดเคลื่อนการบรรจุ 75% ลดผลิตภัณฑ์สูญเสียร้อยละ 90
ผลกระทบต่อเกษตรอุตสาหกรรมไทยและแผนการดำเนินงานในอนาคต
ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นศักยภาพของนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาการผลิต ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพ ทำให้เกษตรอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตามข้อมูลสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กำลังส่งออกสินค้าประกอบเกษตรมากว่า 1.7 ล้านล้านบาทในปี 2568
ดีพร้อมจบการกล่าวโดยนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วางแผนดำเนินงานกลยุทธ์ 3 แนวทางเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม: การสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเน้นผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
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