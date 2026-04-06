ดีพร้อมเปิดตัวสินเชื่อพลังงาน ช่วย SME ลดต้นทุน รับมือราคาพลังงานแพง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดตัวสินเชื่อพลังงานดีพร้อม เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ลดภาระต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ปลอดชำระหนี้ 3 เดือนแรก ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2% วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( ดีพร้อม ) เปิดเผยว่า ภาวะราคา พลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ดีพร้อม จึงได้ริเริ่มโครงการ สินเชื่อ พลังงาน ดีพร้อม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ ใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น สินเชื่อ นี้มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาภาระทางการเงินและประคับประคองธุรกิจของ SME
ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยมีเงื่อนไขพิเศษที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้น สินเชื่อพลังงานดีพร้อมได้กำหนดระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก เพื่อให้ SME มีเวลาในการปรับตัวและวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างดอกเบี้ยแบบคงที่ในลักษณะขั้นบันได เพื่อความชัดเจนและสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปีในช่วงปีแรก จากนั้นจะปรับเป็น 4% ต่อปีในระหว่างปีที่ 2 ถึง 4 และ 6% ต่อปีในระหว่างปีที่ 5 ถึง 7 ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ ในตลาด\สินเชื่อพลังงานดีพร้อม มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนให้ SME นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน (EE) ในกิจการของตนเอง โดยขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงกิจการ การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ หรือการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์และโซลาร์รูฟท็อป) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล รวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงระบบทำความเย็นให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับ SME เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และยกระดับสถานประกอบการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ดีพร้อมยังมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยง SME ให้เข้ากับเครือข่ายการให้บริการต่าง ๆ ของดีพร้อม อาทิ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ SME เป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด\ด้วยการสนับสนุนจากสินเชื่อพลังงานดีพร้อมนี้ SME จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคาพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของดีพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว โดยการลดต้นทุนด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ดีพร้อมพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การเข้าถึงสินเชื่อและการดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME กรุงไทย วงเงินกู้สูง ธุรกิจใหม่ก็กู้ได้สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME กรุงไทย วงเงินกู้สูง ธุรกิจใหม่ก็กู้ได้ สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME กรุงไทยวงเงินสูง เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME กล้าที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกรุงไทยจะขอแนะนำสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ...
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดตัว SME Marketing Center ศูนย์กลางการตลาดใหม่ หนุนโครงการ “SME410” ดันผู้ประกอบการไทยเติบโตSME Marketing Center ความหวังใหม่ของ SME ไทย: ศูนย์กลางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะ กับ โครงการ “SME410” รวมพลังธุรกิจ SME ให้เติบโตไปด้วยกัน ในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน การแข่งขันทางการตลาดทวีความเข้มข้นและเจ้าของธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายรายวัน รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยรอบด้าน ผู้ประกอบการรายย่อย หรือที่เราเรียกกันว่า SME...
อ่านเพิ่มเติม »
สสว. ดัน SME ไทยบุกตลาดโลก-ติดปีกเทคโนโลยี สู้ศึกเศรษฐกิจผันผวนเศรษฐกิจไทยชะลอตัว สงครามการค้ากระทบหนัก SME เปราะบาง สสว.ชี้ทางรอด เปิด เว็บ Market Intelligence ติดอาวุธ SME ส่งออกต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม »
ไลฟ์ให้รอด ไลฟ์ให้พุ่ง เปิดเบื้องหลัง SME ทำเงินหลักล้านจากหน้าจอเดียวเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น “การไลฟ์ขายของ” จึงไม่ใช่ทางเลือกเสริมอีกต่อไป เวที SME X INFLUENCER โดยซีพี ออลล์ สะท้อนบทเรียนสำคัญของ Live Commerce ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ SME ไทย
อ่านเพิ่มเติม »
ฝากการบ้านประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ “รวมพลัง-ลดต้นทุน-เร่งรัฐบาล” รับวิกฤตน้ำมัน“เกรียงไกร-สุพันธุ์” ส่งไม้ต่อผู้นำ ส.อ.ท.คนใหม่ สาน ONE FTI ผนึก 48 กลุ่มอุตสาหกรรม รับมือสงครามดันต้นทุนพุ่ง จี้รัฐบาลเร่งลดภาษีน้ำมัน อุ้ม SME-ดึงลงทุน สร้างแต้มต่ออุตสาหกรรมไทยในห่วงโซ่โลก
อ่านเพิ่มเติม »
นายกฯ ชู 23 นโยบาย “ พูดแล้วทำ ” กางโรดแมป 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาปากท้อง-ยกระดับไทยในเวทีโลกเปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล : 21 นโยบายหลัก ' พูดแล้วทำ ' กางโรดแมป 5 ยุทธศาสตร์ แก้หนี้ SME, ดิจิทัลอัจฉริยะ และทูตเศรษฐกิจเชิงรุก พลิกโฉมประเทศ
อ่านเพิ่มเติม »