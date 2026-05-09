ดีป้า รุกคืบชลบุรี ขับเคลื่อน OTOD #3 ยกระดับเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ EEC มุ่งสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

depa ขยายโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 สู่จังหวัดชลบุรี เพื่อผลักดัน Smart Agriculture ในเขต EEC มุ่งยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสนับสนุนทุนพัฒนาชุมชนและสตาร์ทอัพผ่านเวที Pitching
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 หรือที่รู้จักกันในชื่อ OTOD #3 ขยายผลความสำเร็จจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC การเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น เกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิต เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคที่ต้องเติบโตด้วยนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นคือ OTOD #3 Accelerate Digital Agriculture และ Pitching Day รอบภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมพักพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากดีป้าและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเนื้อหาของกิจกรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาเพียงประสบการณ์และสภาพอากาศ ไปสู่เกษตรแม่นยำที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวนำทาง โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE มาจัดแสดงและสาธิตการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นโดรนเพื่อการเกษตรที่ช่วยในการฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีอย่างแม่นยำ เครื่องจักรอัจฉริยะที่ช่วยทุ่นแรง และระบบบริหารจัดการแปลงแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการเพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม AgriTech Showcase และ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีและชุมชนเกษตรกร ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแค่การอบรมในห้องเรียน นอกจากการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีแล้ว โครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจริง โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชนมาแบ่งปันแนวทางการทำงาน เช่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปมะเดื่อฝรั่งจากอำเภอบ่อทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลนาวังหิน และผู้นำชุมชนระบบพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากเกาะจิก รวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เข้ามาช่วยให้คำแนะนำในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ช่วยให้เกษตรกรเห็นภาพชัดเจนว่าเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ไฮไลต์ที่สำคัญที่สุดของงานคือเวที Digital Agriculture Pitching Day ซึ่งเป็นสนามประลองไอเดียระดับภูมิภาค เพื่อชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชนจากดีป้า โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทหลัก ประเภทแรกคือการยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ d-Community ซึ่งสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำเครื่องมือดิจิทัลไปปรับใช้ในกิจกรรมการผลิตและบริการ และประเภทที่สองคือการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัล หรือ d-Startup ที่สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญและมีโอกาสเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้โครงการที่นำเสนอสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออ.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 หรือที่รู้จักกันในชื่อ OTOD #3 ขยายผลความสำเร็จจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC การเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิต เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคที่ต้องเติบโตด้วยนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นคือ OTOD #3 Accelerate Digital Agriculture และ Pitching Day รอบภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมพักพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากดีป้าและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเนื้อหาของกิจกรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาเพียงประสบการณ์และสภาพอากาศ ไปสู่เกษตรแม่นยำที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวนำทาง โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน dSURE มาจัดแสดงและสาธิตการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นโดรนเพื่อการเกษตรที่ช่วยในการฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีอย่างแม่นยำ เครื่องจักรอัจฉริยะที่ช่วยทุ่นแรง และระบบบริหารจัดการแปลงแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการเพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม AgriTech Showcase และ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีและชุมชนเกษตรกร ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแค่การอบรมในห้องเรียน นอกจากการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีแล้ว โครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจริง โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำชุมชนมาแบ่งปันแนวทางการทำงาน เช่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปมะเดื่อฝรั่งจากอำเภอบ่อทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลนาวังหิน และผู้นำชุมชนระบบพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากเกาะจิก รวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เข้ามาช่วยให้คำแนะนำในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ช่วยให้เกษตรกรเห็นภาพชัดเจนว่าเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ไฮไลต์ที่สำคัญที่สุดของงานคือเวที Digital Agriculture Pitching Day ซึ่งเป็นสนามประลองไอเดียระดับภูมิภาค เพื่อชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชนจากดีป้า โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทหลัก ประเภทแรกคือการยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ d-Community ซึ่งสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำเครื่องมือดิจิทัลไปปรับใช้ในกิจกรรมการผลิตและบริการ และประเภทที่สองคือการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัล หรือ d-Startup ที่สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการเทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญและมีโอกาสเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้โครงการที่นำเสนอสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออ
Depa OTOD #3 Smart Agriculture EEC เกษตรอัจฉริยะ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
EEC เหลียวหลังแลหน้า หลังขับเคลื่อนผ่านปีที่ 51 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC โดยรักษาการเลขาธิการ ธัญรัตน์ อินทร นำคณะผู้บริหาร EEC
Read more »
รัฐและเอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อน โครงการ 'Smart Recycling Hub'รัฐและเอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อน โครงการ Smart Recycling Hub นำร่องกรุงเทพฯ สู่ EEC การเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าเพิ่มและกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
Read more »
ติดตาม “สนามบินอู่ตะเภา” รอบูรณาการก่อสร้าง รันเวย์เชื่อมต่อรถไฟไฮสปีดติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐาน EEC พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา EEC เผยรอบูรณาการการก่อสร้างจากทุกฝ่าย เมื่อพร้อมทั้ง EEC -UTA และ เอกชนผู้พัฒนาโครงการ รวมทั้งโครงการคอมเพล็กซ์ครบวงจร สู่ “เมืองสนามบิน“ ในอนาคต
Read more »
รองนายกฯ ประเสริฐ มอบรางวัลผู้ชนะจากกิจกรรม Final Pitching ในโครงการ OTOD#2 หนุนกลุ่มชุมชน – ธุรกิจชุมชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดันเกษตรไทยสู่ ‘เกษตรอัจฉริยะ’รองนายกฯ ประเสริฐ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่กลุ่มชุมชนและธุรกิจชุมชน ผู้ชนะจากเวที Digital Agriculture Final Pitching Day ในโครงการ OTOD2 ชิงทุนสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชี้ OTOD2 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ช่างชุมชน และกลุ่มชุมชน พร้อมเปลี่ยนผ่านเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร –...
Read more »
ดีป้าโรดโชว์ยกระดับเกษตรดิจิทัลภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมโรดโชว์และ Pitching Day ภายใต้โครงการ OTOD 3 เพื่อยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรมของภาคเหนือตอนบน และเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุน
Read more »
BGRIM ผนึก Digital Edge คว้า Green Loan 880 ล้านเหรียญฯ ผุดดาต้าเซ็นเตอร์กลาง EEC เปิดเฟสแรก Q4/69ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
Read more »