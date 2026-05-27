ดีป้า จับมือ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยกระดับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยผ่านโครงการทุเรียนดิจิทัล

ดีป้า จับมือ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยกระดับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยผ่านโครงการทุเรียนดิจิทัล
📆5/27/2026 6:18 AM
📰PostToday
ดีป้าและซีพี แอ็กซ์ตร้าร่วมมือกันพัฒนาโครงการทุเรียนดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการตลาด พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านเครือข่ายแม็คโครและโลตัส

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( ดีป้า ) ร่วมกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ ทุเรียนดิจิทัล อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยมีเป้าหมายยกระดับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนและจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การคาดการณ์ผลผลิต ไปจนถึงการติดตามย้อนกลับ (Traceability) เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (IoT) ที่ช่วยลดต้นทุนและควบคุมการให้น้ำในสวนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในช่วงต้นน้ำถึงกลางน้ำ รองรับการขอรับรองมาตรฐาน GAP และเตรียมความพร้อมสู่การจำหน่ายสินค้าเกษตร สำหรับกลไกสำคัญในช่วงปลายน้ำ โครงการ ทุเรียนดิจิทัล ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อรายใหญ่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกภายใต้เครือข่ายแม็คโครและโลตัส ได้ร่วมสนับสนุนการขยายช่องทางจำหน่ายทุเรียนคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความต้องการผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือนี้ช่วยให้เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GAP มีตลาดรองรับที่ชัดเจน สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมและเติบโตอย่างมั่นคง ดีป้า ตั้งเป้าโครงการ ทุเรียนดิจิทัล ในปี 2569 จะมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้รับการส่งเสริมรวม 14,000 ราย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยข้อมูล เทคโนโลยี และตลาดที่เข้มแข็งควบคู่กัน โครงการ ทุเรียนดิจิทัล จึงไม่เพียงส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัล แต่ยังเชื่อมโยงภาคเอกชนรายใหญ่เพื่อเปิดตลาดใหม่ สร้างรายได้ที่มั่นคง และผลักดันทุเรียนไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ ซีพี แอ็กซ์ตร้า นับเป็นต้นแบบของการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางจำหน่าย ขยายกลุ่มผู้ซื้อ และสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเป้าหมายสำคัญคือการปูพื้นฐานเกษตรดิจิทัลอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่เป็นการสร้างศักยภาพใหม่ที่ช่วยให้ เกษตรกรไทย แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริง ดีป้า ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และต่อยอดสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีความพร้อมด้านเครือข่ายจัดจำหน่ายผ่านแม็คโครและโลตัสทั่วประเทศ รวมถึงช่องทาง B2B สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจบริการ ตลอดจนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรที่พัฒนาคุณภาพผลผลิตและผ่านมาตรฐาน GAP มีตลาดรองรับอย่างชัดเจน สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม และเติบโตอย่างมั่นคง โครงการ ทุเรียนดิจิทัล จึงเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ เกษตรกรไทย สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการตลาด และสร้างความยั่งยืนในระยะยา.

