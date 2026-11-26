ดาฮยอน TWICE ปมวิจารณ์รูปร่างหน้าตา หลังคลิปเต้นอายุหลายเดือนถูกขุดขึ้นมาวิจารณ์
สมาชิกดาฮยอนวง TWICE ตกเป็นเป้าวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์จากคลิปเก่า สร้างเสียงโต้แย้งในเน็ตizen ขณะที่แฟนคลับออกมาปกป้องและเรียกร้องให้เคารพศิลปิน
ดาฮยอน สมาชิกวง TWICE ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังคลิปวิดีโอการเต้นสั้นๆ ของเธอถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง โดยเนื้อหาในคลิปดังกล่าวถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของวงตั้งแต่เดือนกันยายน แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสถกเถียงเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของเธอในช่วงเวลานี้
คลิปวิดีโอที่ถูกระบุว่าเป็นต้นตอของปัญหาแสดงให้เห็น ดาฮยอน ในท่วงท่าสดใส สวมเสื้อถักซิปสีชมพู ผมยาวตรงปล่อยปลิวและไว้หน้าม้า เธอเต้นประกอบเพลง "Unknown Planet" ของไอยู ด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อความด้านล่างโพสต์กลับเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่โจมตีว่าใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากAlso readวันซ์รอเลย สาวๆ TWICE ลัดฟ้ามาไทยแล้ว เตรียมระเบิดความมันส์ คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ 4 ปี
รายละเอียดคลิปเก่าที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์
ดาฮยอน ปรากฏตัวในคลิปดังกล่าวด้วยลุคที่แฟนคลับคุ้นเคย แต่มีกลุ่มคนบางส่วนแสดงความคิดเห็นเชิงลบและรุนแรงต่อรูปร่างหน้าตาของเธอ โดยมีการตั้งคำถามว่า "นี่คือดาราจริง ๆ เหรอ?" ซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากการกดถูกใจเกือบ 5,000 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณความสนใจในประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจน
บางความคิดเห็นยังใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นและเสียดสีว่า ทำไมหน้าถึงเปลี่ยนไปมาก จนทำให้ดูเหมือนคนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่ศิลปินดังดังเช่นเคย การวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงบริบทหรือความเหมาะสม ส่งผลให้ดาฮยอนต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์เชิงลบเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ
แฟนคลับออกมาปกป้องและชี้แจงปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ดาฮยอน ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมหาศาลจากแฟนคลับที่ออกมาชี้แจงว่า ความแตกต่างของภาพลักษณ์ที่เห็นสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด อย่างเช่นการไว้หรือไม่ไว้หน้าม้า รูปแบบการแต่งหน้าที่แตกต่างกัน แสงสว่างในห้องถ่ายทำ รวมถึงมุมกล้องที่อาจทำให้หน้าดูผิดไปจากความเป็นจริง
กลุ่มแฟนคลับยังเรียกร้องให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป หยุดการวิจารณ์รูปลักษณ์ของศิลปินอย่างเกินขอบเขต โดยเฉพาะข้อความที่มีลักษณะดูหมิ่น ดูถูก หรือบูลลี่บุคคลอื่น ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียใจให้กับ ดาฮยอน เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของศิลปินในวง TWICE อีกด้วย
ผลงานล่าสุดและอนาคตของสมาชิกวง TWICE
ดาฮยอน กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางงานแสดงภาพยนตร์เต็มตัว โดยเธอได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Clouds Gureumi ซึ่งจะร่วมงานกับนักแสดงหนุ่ม ชาอูมิน โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายขอบเขตการทำงานของเธอในวงการบันเทิง นอกเหนือจากหน้าที่หลักในฐานะนักร้องและไอดอลของวง
ขณะเดียวกัน วง TWICE เพิ่งจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา โดยจัดแฟนปาร์ตี้ชื่อ ONCE UPON A THRI11 ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม เพื่อฉลองครบรอบการเดบิวต์ครบ 11 ปีของวง กิจกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความรักที่แฟน ๆ มีต่อสมาชิกทุกคนในวง รวมถึง ดาฮยอน อีกด้วย
ประเด็นนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของความเคารพซึ่งกันและกันในโลกโซเชียลมีเดีย ต่อให้จะเป็นไอดอลชื่อดังแค่ไหน ก็ไม่ควรตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การวิพากษ์วิจารณ์ควรมีขอบเขตและอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ而非การตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว
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