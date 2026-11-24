ดาวโจนส์พุ่งแรง Nasdaq ดิ่งหนัก หุ้น AI เทขายสะเทือนวอลล์สตรีท
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดผันผวนรุนแรง ดาวโจนส์พุ่ง 423 จุด สวนทาง Nasdaq ดิ่ง 356 จุด จากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีและชิป AI อย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรใหม่จากสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดการซื้อขายในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ด้วยความผันผวนอย่างรุนแรงและทิศทางที่สวนทางกันระหว่างดัชนีหลัก Dow Jones และ Nasdaq โดยดัชนี ดาวโจนส์ อุตสาหกรรมเฉลี่ยสามารถปรับตัวขึ้นสูงถึง 423 จุด ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite กลับปิดตลาดในแดนลบลึกถึง 356 จุด
แรงเทขายหุ้นเทคและชิปกดดันตลาด
แรงกดดันหลักที่ทำให้ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปิดปรับตัวลง มาจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ผลิตชิปอย่างรุนแรง หุ้น Nvidia ร่วงลง 5.9% จากการที่นักลงทุนเริ่มประเมินผลกระทบจากการที่เจนเซน หวง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกครั้งหลังมีคำถามเรื่องบรรษัทภิบาล หุ้น Anthropic ลดลง 6.5% สู่ระดับ 81.90 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคา IPO ที่ 83 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้น Micron Technology ดิ่ง 11% และ AMD ร่วงเกือบ 9%Also readเมื่อชิคาโกสั่งให้แม่น้ำไหลกลับ : มหัศจรรย์วิศวกรรมกับการผลักขี้ให้เพื่อนบ้าน
นโยบายภาษีศุลกากรสร้างแรงเสียดทาน
ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากรายงานข่าวที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเตรียมประกาศผลการสอบสวนกำลังการผลิตส่วนเกินใน 16 ประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก และเวียดนาม ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีศุลกากรใหม่เพื่อจำกัดสินค้าเหล่านี้ก่อนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
ผลงานบริษัทค้าปลีกชดเชยความเสียหาย
ในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นเด่นชัดที่สุดคือหุ้นกลุ่มค้าปลีก โดยมีหุ้น Abercrombie & Fitch พุ่งแรงถึง 19.7% และ Dollar Tree ปรับขึ้น 11.2% เนื่องจากทั้งสองบริษัทได้ประกาศปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรประจำปี ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,201.09 จุด ลดลง 0.50% โดยกลุ่มเฮลธ์แคร์เป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่บวกได้ 2.9%
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