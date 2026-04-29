ดาวโจนส์ร่วง! ราคาน้ำมันพุ่ง หลังความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูง

ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 300 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซ นักลงทุนจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ตลาดหุ้น สหรัฐฯ ร่วงหนักและ ราคาน้ำมัน พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่องแคบฮอร์มุซ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนี ดาวโจนส์ ปิดตลาดลดลงถึง 334.74 จุด หรือ 0.68% ปิดที่ระดับ 48,807.19 จุด สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ราคาน้ำมัน ดิบเบรนท์ทะลุระดับ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ ราคาน้ำมัน WTI ทะลุ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลมาจากการขู่ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ของ อิหร่าน ต่อ สหรัฐฯ หากยังคงยึดเรือของ อิหร่าน ต่อไป ความตึงเครียดเริ่มต้นจากการที่ สหรัฐฯ ยึดเรือที่เกี่ยวข้องกับ อิหร่าน ซึ่ง อิหร่าน มองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นการปิดล้อมทางทะเล อิหร่าน ได้ย้ำว่าความอดทนของตนมีขีดจำกัด และจะตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารหาก สหรัฐฯ ยังคงดำเนินการปิดล้อมท่าเรือของ อิหร่าน ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อไป แหล่งข่าวจากสำนักข่าว Press TV ของ อิหร่าน ระบุว่า การตอบโต้ของ อิหร่าน จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งสร้างความกังวลให้กับตลาดโลกเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันและเสถียรภาพของภูมิภาค สหรัฐฯ ได้ทำการปิดล้อม อิหร่าน หลังจากที่การเจรจาในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันที่ 11-12 เมษายน ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ นายอาเมียร์ ซาอิด อิราวานี เอกอัครราชทูต อิหร่าน ประจำสหประชาชาติ ได้ประณามการยึดเรือของ สหรัฐฯ ว่าเป็นการกระทำของโจรสลัดและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ อิหร่าน 'รีบทำตัวให้ฉลาด' และลงนามในข้อตกลง ขณะเดียวกันก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวด้วยการโพสต์ภาพและข้อความที่สื่อถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้กำลังทางทหาร หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ปธน.
ทรัมป์ได้สั่งการให้ปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในระยะยาวเพื่อบีบให้อิหร่านยอมจำนน โดยมองว่าการกดดันเศรษฐกิจและการส่งออกน้ำมันของอิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลมีความเสี่ยงน้อยกว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหาร นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุมครั้งนี้ แต่ยังคงจับตาดูสัญญาณต่างๆ ที่อาจบ่งบอกถึงทิศทางนโยบายการเงินในอนาค
