ดาวโจนส์พุ่งแรงรับข่าวดี! อิสราเอล-เลบานอนเตรียมเจรจาสันติภาพ หวังหนุนข้อตกลงหยุดยิง

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 400 จุด หลังมีรายงานข่าวการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รายงานข่าวระบุว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีกำหนดเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
ดัชนี ดาวโจนส์ พุ่งทะยานขึ้นเกือบ 400 จุด ท่ามกลางข่าวดีเกี่ยวกับการ เจรจาสันติภาพ ระหว่าง อิสราเอล และ เลบานอน ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อ ข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข่าวดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้นทั่วโลก ส่งผลให้ดัชนีหลักๆ ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ เวลา 01:01 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดาวโจนส์ พุ่งขึ้น 387.55 จุด หรือคิดเป็น 0.81% แตะระดับ 48,297.
47 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสถานการณ์ที่คลี่คลายลงในตะวันออกกลาง\สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ แม้ว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซในตอนแรก แต่ต่อมาได้ประกาศปิดช่องแคบอีกครั้ง โดยอ้างว่าการที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และอาจนำไปสู่การถอนตัวของอิหร่านจากข้อตกลงได้หากอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีต่อไป อย่างไรก็ตาม ข่าวดีคือ สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิสราเอล Kan TV รายงานว่า การเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีกำหนดเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ในการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาค\ก่อนหน้านี้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้ประกาศว่าได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพกับเลบานอน โดยมีประเด็นหลักคือการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ “จากการที่เลบานอนได้ร้องขอให้มีการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอล ผมได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีเริ่มการเจรจาโดยตรงกับเลบานอนโดยเร็วที่สุด โดยการเจรจาจะมุ่งเน้นไปที่การปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ และการสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างอิสราเอลและเลบานอน” นายเนทันยาฮูกล่าวในแถลงการณ์ นอกจากนี้ นายโจเซฟ อูน ประธานาธิบดีเลบานอน ยังได้เน้นย้ำว่า “ทางออกเดียวของสถานการณ์ในเลบานอนคือการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ตามด้วยการเจรจาโดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่าย” สถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคยังคงมีอยู่ โดยอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ครั้งใหม่ หลังจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้เริ่มยิงโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา การโจมตีของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,700 คน และทำให้ประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนต้องพลัดถิ่น รวมถึงนักรบฮิซบอลเลาะห์เสียชีวิตอย่างน้อย 400 ค
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กกต.เคาะแล้ว แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขตตามจำนวนราษฎร กทม.สูงสุด 33 เขตกกต.ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้ง ตามจำนวนราษฎร 400 คน 400 เขต เตรียมเสนอ สำนักเลขาครม.ลงประกาศราชกิจจาต่อไป SanookNews Sanook ข่าววันนี้
Read more »
จับตาแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้-เสียผลกาบัตรจับตาแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ได้-เสียผลกาบัตร หมายเหตุ - ความเห็นและข้อเสนอแนะของนักวิชาการกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งพื้นที่ 400 เขต
Read more »
“ไพบูลย์” เผย พปชร.เตรียมศูนย์เลือกตั้ง-ผู้สมัคร 400 เขต ครบหมดแล้ว“ไพบูลย์” เผย พปชร.เตรียมศูนย์เลือกตั้ง-ผู้สมัคร 400 เขต ครบหมดแล้ว “ไพบูลย์” เผย พปชร.เตรียมศูนย์เลือกตั้ง-ผู้สมัคร 400 เขต ครบหมดแล้ว
Read more »
อเมซอน 2 สาขา จังหวัดตราด แจกข้าวสาร 400 ถุง น้ำ 400 แพค ถวายเป็นพระราชกุศลอเมซอน 2 สาขา จังหวัดตราด แจกข้าวสาร 400 ถุง น้ำ 400 แพค ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.
Read more »
พิพัฒน์ ลั่น ทำได้แน่ 'ค่าแรงขั้นต่ำ 400 ' โวไปถึง 600 บาท ปี 2570 แน่นอนพิพัฒน์ ยืนยัน 'ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท' ผ่านกลไกไตรภาคี ถึงเป้าหมาย 400 บาทในสิ้นปี 2567 และไปถึง 600 บาท ในปี 2570 อย่างแน่นอน
Read more »
ตลาดแรงงานไทย ฟื้นตัวแค่เชิงปริมาณ นโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรูปแบบใหม่ ยังมีผลจำกัดนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรูปแบบใหม่บางพื้นที่เป็น 400 บาทต่อวันในครั้งนี้มีผลค่อนข้างจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่ในพื้นที่และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าอยู่แล้ว ทั้งนี้หากในระยะข้างหน้า มีการประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรูปแบบใหม่ 400 บาทต่อวันในพื้นที่หรือภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม...
Read more »