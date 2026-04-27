ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วง! จับตาเฟดและข้อเสนออิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อิหร่านยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่สหรัฐฯ ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด
ดัชนี ดาวโจนส์ ฟิวเจอร์ร่วงลงเกือบ 100 จุดท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศและการจับตาการประชุม นโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐ ( เฟด ) นักลงทุนต่างเฝ้าระวังความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐและ อิหร่าน อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดมีรายงานจาก Axios ว่า อิหร่าน ได้ยื่นข้อเสนอใหม่แก่สหรัฐเพื่อเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ และยุติความขัดแย้ง โดยจะเลื่อนการเจรจานิวเคลียร์ออกไปก่อน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐจะยังคงปิดล้อมเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือ อิหร่าน ใน ช่องแคบฮอร์มุซ จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ และจะจัดการประชุมที่ห้องประเมินสถานการณ์ (Situation Room) ที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการยกเลิกการปิดล้อม ช่องแคบฮอร์มุซ และยุติสงครามอาจทำให้ปธน.
ทรัมป์สูญเสียอำนาจต่อรองในการเจรจากับอิหร่านในประเด็นสำคัญ เช่น การกำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ และการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ต้องการให้อิหร่านระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษ และเคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกจากอิหร่าน ปธน.
ทรัมป์ยังส่งสัญญาณว่าต้องการเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านต่อไปเพื่อกดดันการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน โดยหวังว่าจะทำให้อิหร่านยอมอ่อนข้อในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ว่าหากอิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้ ระบบเศรษฐกิจของอิหร่านจะประสบปัญหาอย่างรุนแรงภายในเวลาไม่กี่วัน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 28-29 เมษายน ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของนายเจอโรม พาวเวล ในฐานะประธานเฟดก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวการยุติการสอบสวนต่อนายพาวเวลโดยอัยการสูงสุดของรัฐบาลกลางประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี และการโอนอำนาจการสอบสวนไปยังผู้ตรวจการทั่วไปของเฟด ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการบูรณะสำนักงานใหญ่ของเฟดที่มีงบประมาณบานปลาย การยุติการสอบสวนนี้คาดว่าจะช่วยขจัดอุปสรรคต่อการให้การรับรองนายเควิน วอร์ช ดำรงตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายพาวเวล ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม โดยก่อนหน้านี้มีวุฒิสมาชิกบางรายที่ระบุว่าจะชะลอกระบวนการรับรองนายวอร์ชจนกว่าการสอบสวนนายพาวเวลจะสิ้นสุดล
