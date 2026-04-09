ดาวโจนส์ร่วงกว่า 100 จุด หลังราคาน้ำมันพุ่ง-อิหร่านขู่ถอนตัวจากข้อตกลงหยุดยิง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงอย่างรุนแรง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเจรจาสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น
ดัชนี ดาวโจนส์ ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่ได้รับผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน ดิบที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ ราคาน้ำมัน ดิบ WTI ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ ราคาน้ำมัน ดิบเบรนท์ก็ทะลุระดับ 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ข่าวนี้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการปิดช่องแคบฮอร์มุซของ อิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้
ความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเช่นกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว\สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่ออิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยอ้างถึงการที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่โดรนลำหนึ่งรุกล้ำน่านฟ้าอิหร่าน และการปฏิเสธสิทธิของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่อิหร่านอาจถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงหยุดยิงและสถานการณ์โดยรวมในภูมิภาค ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าเลบานอนไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงนี้ อย่างไรก็ตาม การเจรจาสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในวันเสาร์นี้ ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด การเจรจาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค แต่ความคาดหวังยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงมีอยู่มาก\การเจรจาในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลาง คณะผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายประกอบด้วยบุคคลสำคัญๆ ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีการหารือในการเจรจาครั้งนี้ได้แก่ การจำกัดโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน การส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ การจำกัดขีดความสามารถของโครงการขีปนาวุธพิสัยไกล การยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ผลของการเจรจาจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นตัวกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว ข้อมูลเพิ่มเติมจากโฆษกทำเนียบขาวได้ระบุว่า การเจรจาจะเริ่มต้นในเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี
เงิน 100 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th เติมเข้าบัตรคนจนวันไหน เช็คที่นี่เงิน 100 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th กรมบัญชีกลาง เติมเข้าบัตรคนจนให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านราย วันไหน เช็คที่นี่
BEARHOUSE กางแผนอัปเดต 'PATCH 3.4' ปั้นธีม 'บ้านหมี today's moment' บุกตลาดชานมไข่มุกเต็มสูบBEARHOUSE อัปเดต PATCH 3.4 พร้อมเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ ใน Year Theme "บ้านหมี today's moment" ให้ทุกช่วงเวลาพัก มี BEARHOUSE อยู่ข้างๆ ปูพรมขยายครบ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569
ชวนเด็ก GenZ อัพทักษะด้านโลจิสติกส์ อบรมฟรี มีงานชัวร์กรมพัฒน์ จับมือกับ TIFFA ชวนเด็ก GenZ พัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์ อบรมฟรี มีงานชัวร์ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พ.ค. 69 รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น
BEARHOUSE รุกตลาดพรีเมียม ดัน PATCH 3.4 ขยายครบ 100 สาขาในปีนี้ตลาดชานมไข่มุกแข่งขันเดือด มูลค่าแตะ 2–3 หมื่นล้าน มุ่งปรับเกมสู่ประสบการณ์ มากกว่าราคา ล่าสุด BEARHOUSE ขยายแบรนด์ต่อเนื่อง เปิดกลยุทธ์รับปี 2569 ตั้งเป้าขยายสาขาครบ 100 แห่งทั่วประเทศ
เบอร์ลิงตัน: เมืองเล็กๆ ที่พลิกโฉมสู่พลังงานหมุนเวียน 100%ความสำเร็จของเบอร์ลิงตันในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน 100% ด้วยการลงทุนในพลังงานหลากหลายรูปแบบและการบริหารจัดการโดยเมืองเอง แม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องชีวมวล แต่เบอร์ลิงตันก็เป็นตัวอย่างสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทำได้จริง
วิกฤตพลาสติกไทย แบกต้นทุนพุ่งทะลุ 100% ลากยาวอีก 6 เดือนวิกฤตพลาสติกไทย: วัตถุดิบเริ่มฟื้นแต่ราคาพุ่งแรง 100% สมาคมพลาสติก ชี้ SME กระอัก ทุนหมุนเวียนพุ่งเท่าตัว คาดสถานการณ์ตึงเครียดลากยาวอีก 6 เดือน
