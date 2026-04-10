ดาวโจนส์ร่วง! นักลงทุนวิตกเจรจาสันติภาพและเงินเฟ้อพุ่ง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
ดัชนี ดาวโจนส์ ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการ เจรจาสันติภาพ ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ รวมถึงข้อมูล เงินเฟ้อ ที่ส่งสัญญาณถึงภาวะ เศรษฐกิจ ที่อาจไม่แน่นอน ณ เวลา 20.33 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 115.05 จุด หรือคิดเป็น 0.24% มาอยู่ที่ระดับ 48,070.
75 จุด การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการเจรจาสำคัญระหว่างตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงินทั่วโลก คณะผู้แทนจากสหรัฐฯ นำโดยบุคคลสำคัญ เช่น นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี, นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ในขณะที่ฝั่งอิหร่านนำโดยนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศ และนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา การเจรจาจะจัดขึ้นเป็นการภายใน ณ โรงแรมเซเรนาในกรุงอิสลามาบัด โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน\นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว ตลาดหุ้นยังได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมถึงหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวสูงขึ้น 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2565 ตัวเลขนี้สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และเพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมรายเดือน ดัชนี CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนมีนาคม ซึ่งตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เช่นกัน และเพิ่มขึ้นจาก 0.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% เล็กน้อย จาก 2.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และเท่ากับตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์\การที่ดัชนี CPI ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า และอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโดยรวม นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางของตลาดและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ สถานการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยทางการเมืองและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ การตัดสินใจลงทุนจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนและการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม การติดตามข่าวสารและข้อมูลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนในยุคปัจจุบั
