ดาวโจนส์พุ่งกว่า 100 จุด Nasdaq ทำสถิติสูงสุด ขานรับผลประกอบการดีและราคาน้ำมันลด

ดัชนีดาวโจนส์และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดย Nasdaq ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ
ตลาด หุ้นสหรัฐ ฯ แสดงสัญญาณบวกอย่างชัดเจนในวันนี้ โดยดัชนี ดาวโจนส์ พุ่งทะยานขึ้นกว่า 100 จุด และดัชนี Nasdaq สร้างสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจาก ผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมาย รวมถึงการลดลงของ ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลก ซึ่งส่งผลดีต่อภาคส่วนต่างๆ ของ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาพลังงานเป็นต้นทุนหลัก ณ เวลา 20.42 น.
ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 49,061.25 จุด เพิ่มขึ้น 119.35 จุด หรือคิดเป็น 0.24% ส่วนดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นในอัตราที่สูงกว่า โดยเพิ่มขึ้น 0.66% และ 0.96% ตามลำดับ บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเป็นไปในทิศทางเชิงบวก นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมองว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น และการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม หนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นในการรายงานผลประกอบการในวันนี้คือ ไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งรายงานผลกำไรและรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของไฟเซอร์ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว รวมถึงการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ ยารุ่นเก่าที่มียอดขายสูง เช่น เอลิควิส (Eliquis) ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด ก็มีส่วนช่วยผลักดันผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ยอดขายของเอลิควิสยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่เพิ่มขึ้นจากประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม รายได้จากวัคซีนโควิด-19 และแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากความต้องการวัคซีนและยาต้านไวรัสลดลงหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ไฟเซอร์ยังคงสามารถรักษาระดับผลประกอบการโดยรวมไว้ได้ด้วยการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์อื่นๆ สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็มีส่วนสำคัญในการส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในวันนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลุดระดับ 112 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมัน WTI หลุดระดับ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงของราคาน้ำมันดิบเป็นผลมาจากการที่สหรัฐฯ ดำเนินปฏิบัติการ Project Freedom เพื่อนำเรือพาณิชย์ที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียออกจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ นายพีต เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่า เรือพาณิชย์สหรัฐฯ 2 ลำ พร้อมกับเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นทางเดินเรือดังกล่าวสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขนส่งน้ำมันดิบ และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 73,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน หลังจากเพิ่มขึ้น 178,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.3% ตัวเลขการจ้างงานจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายการเงิ
หุ้นสหรัฐ ดาวโจนส์ Nasdaq ราคาน้ำมัน ผลประกอบการ เศรษฐกิจสหรัฐ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เส้นตาย 60 วันกดดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด โทษปรับสูงสุด 100 ล้านบาท คุมเข้มภาคการเงินภาคประชาชนเรียกร้องให้รัฐสภาเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ภายในกรอบเวลา 60 วัน เนื่องจากมีความกังวลว่าร่างกฎหมายที่ค้างอยู่อาจตกไป
Read more »
“มูลนิธิศุภชัย–บุษดี”- “เครือซีพี” ผนึกหมอออร์โธฯ เดินหน้าภารกิจ ‘ชวนก้าว’ ยกระดับการรักษากระดูกและข้อ ดันยอดบริจาคทะลุเป้า 100 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 — โครงการเดิน–วิ่งการกุศล “หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล” ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศกว่า 70,000 คน และยอดบริจาคที่ทะลุ 100...
Read more »
มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เครือซีพี และ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ ร่วมมือจัดโครงการ ‘ชวนก้าว’ ระดมทุนทะลุ 100 ล้านบาทโครงการ ‘ชวนก้าว’ เพื่อยกระดับการรักษากระดูกและข้อประสบความสำเร็จอย่างสูง ระดมทุนได้กว่า 100 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70,000 คน โดยมีมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เครือซีพี และราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมจัด
Read more »
'ชวนก้าว' ทะลุ 100 ล้าน ซีพี–มูลนิธิศุภชัย หนุนยกระดับรักษากระดูกทั่วไทย“มูลนิธิศุภชัย–บุษดี”- “เครือซีพี” ร่วม หมอออร์โธฯ สร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาทั่วประเทศ หนุนภารกิจ ‘ชวนก้าว’ สำเร็จ ยอดบริจาคทะลุ 100 ล้านบาท
Read more »
พายุถล่ม อ.หนองกี่ พัดบ้านพังเกือบ 100 หลัง ฟ้าผ่าลุงวัย 63 ดับสลด เด็ก 4 คน รอดปาฏิหาริย์เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระหน่ำอำเภอหนองกี่ จ.
Read more »