ดาวโจนส์พุ่ง 700 จุด ปิดเดือนเม.ย. สดใส ขานรับผลประกอบการดี-ราคาน้ำมันปรับตัวลง

ดัชนีดาวโจนส์ทะยานกว่า 700 จุดในวันสุดท้ายของเดือนเมษายน ตอบรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทโดยรวมปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งเดือน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการพุ่งสูงขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ปิดการซื้อขายเดือนเมษายนด้วยความคึกคัก ดัชนี ดาวโจนส์ พุ่งทะยานกว่า 700 จุดในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งเป็นผลมาจากการรายงาน ผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมาย และการปรับตัวลดลงของ ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลก ณ เวลา 23.22 น.
ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 49,568.40 จุด เพิ่มขึ้น 706.59 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 1.45 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ การปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ในครั้งนี้ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ตลอดทั้งเดือนเมษายน ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างโดดเด่น ดัชนี Nasdaq สามารถทะยานขึ้นได้ถึงร้อยละ 13 นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ส่วนดัชนี S&P 500 ก็ไม่น้อยหน้า พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 9 และมีแนวโน้มที่จะทำสถิติการปรับตัวขึ้นรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์เองก็ดีดตัวขึ้นกว่าร้อยละ 6 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Caterpillar และ Amazon ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีต่างๆ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ้นของ Caterpillar พุ่งขึ้นถึงร้อยละ 5 หลังจากที่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่วนหุ้น Amazon ก็ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ตอบรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเช่นกัน การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบในวันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น นักลงทุนเริ่มพากันเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีในช่วงต้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงยังสะท้อนถึงความกังวลที่ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและลดความต้องการใช้น้ำมันในตลาด ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงจับตาดูทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างใกล้ชิด ภายใต้การนำของนายเควิน วอร์ช ซึ่งจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ หลังจากที่นายเจอร์โรม พาวเวล ครบวาระการดำรงตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงผู้นำเฟดอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และส่งผลต่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกได้ ดังนั้น นักลงทุนจึงให้ความสนใจกับการแถลงการณ์และแนวทางการดำเนินนโยบายของนายเควิน วอร์ชเป็นอย่างมา
ดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐ ผลประกอบการ ราคาน้ำมัน เฟด
