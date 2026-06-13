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ดาวพุธร่วมดาวมฤตยู ระวังการสื่อสารเป็นเหตุ

ดูดวงและพยากรณ์ News

ดาวพุธร่วมดาวมฤตยู ระวังการสื่อสารเป็นเหตุ
ดาวพุธดาวมฤตยูดูดวง
📆6/13/2026 8:08 PM
📰Thansettakij
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 63%

ดาวพุธจรมาในราศีเมถุน เป็นเกษตรบดีครั้งตั้งดวงชะตาเมืองการจรนั้นมาเจอดาวมฤตยู ดาวมฤตยูทำลายสิ้น โยคถึงดาวอังคารในราศีเมษที่มีดาวอาทิตย์ในพื้นดาว และโยคอีกชั้นถึงดาวราหู

ดาวพุธ ร่วม ดาวมฤตยู ระวังการสื่อสารเป็นเหตุ ดูดวง พยากรณ์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน - วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2569 คอลัมน์ คนมากับดวง โดย ราชรามัญ โหรดวง ดาวพุธ จรมาในราศีเมถุน เป็นเกษตรบดีครั้งตั้งดวงชะตาเมืองการจรนั้นมาเจอ ดาวมฤตยู แม้เป็นเกษตรบดีแต่ ดาวมฤตยู ทำลายสิ้น โยคถึงดาวอังคารในราศีเมษที่มีดาวอาทิตย์ในพื้นดาว และโยคอีกชั้นถึงดาวราหู อีกทั้ง ดาวพุธ เดิมของดวงเมืองอยู่ภพวินาศ ดาวพุธ จรมาราศีเมถุนเป็นพันธุของ ดาวพุธ คือ คุยไม่เข้าหู พร้อมมีเรื่อง กับเรื่องชาติพันธุ์ เผ่าพันธุ์ และญาติพี่น้องและการโรมรันพันตู ใช้ตำราเผด็จรามเหียฬ ที่เน้น ดาวพุธ ทำนายบ้านเมืองยิ่งชัด นัก พยากรณ์ ที่ดี ใช้หลายตำราหาสถิติย่อมได้เปรียบกว่าการจมปลักกับวิธีการเดียวเป็นไหน ๆ แต่ควรรู้รากที่มาของตำราว่าเด่นเรื่องใดจึงเป็นการดี การเมือง รอบสัปดาห์ ดาวศุกร์จรมา ในราศีกรกฎ ร่วมดาวพฤหัส ผู้คนที่ต่างสงสัยหลายเรื่องหลายการ ทั้งโครงการน้อยใหญ่ของรัฐและเขากระโดงที่จู่ ๆ ก็เข้ามาพัวพัน แต่การบ้าน การเมือง นี้ถ้าเอาแต่เล่นเพื่อให้รัฐบาลแพ้หรือฝ่ายค้านแพ้ ความย่อยยับจะกลับมาสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังนั้น นัก การเมือง ควรคิดอ่านทำการใด ควรใช้มโนสำนึกให้มาก อย่างไรรัฐบาลนี้ก็อยู่ได้แค่2ปีครึ่งไม่ผิดคำแน่..

ไปที่ไหน ๆ คนเบื่อปนบ่นเศรษฐกิจไม่ดี... ทำมาหากินยาก อยากให้รัฐลดต้นทุนต่าง ๆ ให้ประชาชนทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม เพราะแค่แจกคนละครึ่งคงไม่พอเพราะมันจะกลายเป็นการกระตุ้นทางเดียว ถึงอย่างไรก็ต้องทำใจ เพราะมฤตยูยังอยู่ในภพการเงินการคลังไปถึงปีพ.

ศ.2572 แล้วทุกอย่างจึงรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่ ทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรดีที่สุด เพียงแค่หาความสมดุลที่สุดให้เกิดขึ้นจริงก็เพียงพอแล้วต่อการเกิดมาเป็นมนุษย

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ดาวพุธ ดาวมฤตยู ดูดวง พยากรณ์ การเมือง

 

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