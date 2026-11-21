ดาวราหูย้ายราศีมังกร 22-28 พฤศจิกายน 2569 ราศีใดได้รับผลอย่างไร
ดาวราหูจรย้ายจากราศีกุมภ์สู่ราศีมังกรในช่วงวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2569 โหรดวงดาวชี้ว่าการย้ายครั้งนี้มีทั้งผลดีและข้อควรระวังต่างกันตามดวงชะตาแต่ละคน
ดาวราหู จรย้ายจาก ราศีกุมภ์ เข้าสู่ ราศีมังกร เป็นประเด็นที่คอลัมน์คนมากับดวง โดย ราชรามัญ โหรดวงดาว นำมาวิเคราะห์ในช่วง ดูดวงพยากรณ์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 บทความฉบับนี้ตั้งคำถามว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนาควรไหว้ ดาวราหู เมื่อดาวจรย้ายหรือไม่ และราศีต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบอย่างไรในภาพกว้าง
ราชรามัญ โหรดวงดาว ระบุว่าการไหว้ราหูเป็นธรรมเนียมความเชื่อที่มีรากฐานมาจากคนลาวในประเทศไทย และกระแสการไหว้ราหูเริ่มขึ้นในปี 2539 หลังอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเดินทางไปไหว้ราหูที่วัดศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่นั้นมาความนิยมจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องAlso readธนาคารกรุงไทย ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว แอปฯเป๋าตัง -Krungthai NEXT
ดาวราหูย้ายราศีมังกรมีความหมายอย่างไรในทางโหราศาสตร์
การย้ายของดาวราหูเข้าสู่ราศีมังกรถูกนักโหราศาสตร์ประยุกต์หลายคนมองว่าได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักร และให้คำนิยามว่าค่อนข้างดี ตามมาตรฐานการเทียบเคียงดาวที่ใช้ในคอลัมนี้
ราชรามัญอธิบายว่าดาวราหูมีลักษณะไม่เหมือนจริงและวุ่นวาย ตำแหน่งมหาจักรจึงหมายถึงการต้องออกแรงและเหนื่อยกว่าจะสำเร็จ ในทางกลับกันหากเสียสิ่งใดไปแล้ว ก็อาจได้คืนมาอย่างง่ายดายตามความหมายของดาวดวงนี้
ความเชื่อเรื่องการไหว้ดาวราหูและมุมมองของโหราจารย์
ราชรามัญระบุว่าตามความเป็นจริง ปูชนียาจารย์ทางโหราศาสตร์ในอดีตไม่เคยแนะนำให้มีการไหว้ดาวราหู เนื่องจากดาวราหูปรากฏขึ้นในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พร้อมกับดาวเกตุและดาวมฤตยู
ในมุมมองส่วนตัวของผู้เขียน ราหูถูกมองว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา หากเจ้าชะตาเป็นผู้เคร่งศีล สวดมนต์ และปฏิบัติตามหลักธรรม ดาวราหูก็ไม่กล้าก่อความเสียหายแต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะทำพิธีไหว้รับส่งก็ทำได้ตามคติความเชื่อของตน ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ
ราชรามัญย้ำว่าราหูในหลักโหราศาสตร์เป็นเพียงเงาดำที่ปกคลุมและบดบัง ผลจะเป็นลาภหรือโทษขึ้นกับภพของดวงชะตาและดาวที่ตั้งรับอยู่ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละดวง และต้องตรวจดวงชะตาเฉพาะบุคคลจึงทราบผลที่แน่นอนได้
ผลต่อประเทศและการลงทุนช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ราชรามัญวิเคราะห์ดวงชะตาเมืองว่า ดาวราหูย้ายมาครั้งนี้อยู่ในภพการงานโคจรถึงดาวเสาร์ ซึ่งในมุมดีคาดว่าต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น เพราะเห็นโอกาสในหลายภาคส่วน และโครงการที่เกิดขึ้นจะเป็นงานขนาดใหญ่ทั้งสิ้น
ส่วนความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ คอลัมนิสต์มองว่าเป็นเพียงสีสันที่มาแล้วก็ไปโดยไม่สามารถเปลี่ยนผ่านอะไรได้ เนื่องจากดาวราหูไม่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และหากมีการก่อความวุ่นวาย ก็จะต้องรับผลตามเหตุผลที่เกิดขึ้น ผู้เขียนปิดท้ายว่าประเทศนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เสมอ และผู้ที่ทำไม่ดีต่อแผ่นดินย่อมได้รับผลตามกรรมของตน
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