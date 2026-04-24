ดาบสองคมแห่งจริยธรรม: เจาะลึกกฎหมายที่ชี้ชะตาชีวิตทางการเมือง

ป.ป.ช.ศาลฎีกามาตรฐานทางจริยธรรม
📆4/24/2026 11:17 PM
📰PostToday
บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมาย มาตรา 87 และ 81 แห่ง พ.ร.ป. ป.ป.ช. ที่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผลกระทบของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต

ในระบอบการปกครองของไทยปัจจุบัน มาตรฐานทางจริยธรรม ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดยอาศัยกลไกทางกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.

ร. ป. ) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ. 2561 และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง การดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.

ป. ช. ) ดำเนินการไต่สวนและพบว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ป. ป.

ช.

จะเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด การพิจารณาของศาลฎีกาเป็นไปตามระบบไต่สวน โดยกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ใจความสำคัญอยู่ที่มาตรา 87 วรรคสาม ซึ่งอ้างอิงการบังคับใช้มาตรา 81 โดยอนุโลมกับคดีจริยธรรมเหล่านี้ เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา จะมีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นทันที โดยศาลอาจมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่จะเห็นว่าพฤติการณ์ยังไม่สมควรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอำนาจหน้าที่อื่นที่ต้องปฏิบัติอยู่ อย่างไรก็ตาม หากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจริง บทลงโทษจะรุนแรงอย่างมากตามมาตรา 81 ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีพ และการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ อีกต่อไป การเพิกถอนสิทธิเหล่านี้ถือเป็นโทษที่ร้ายแรง เปรียบเสมือนการ 'ประหารทางการเมือง' ที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของผู้ถูกตัดสิน กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 1/2569 ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพวกรวม 44 คน ที่ถูกกล่าวหาในประเด็นการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ศาลฎีกาได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยศาลวินิจฉัยว่าสำหรับผู้คัดค้านบางราย ไม่ปรากฏพฤติการณ์กระทำซ้ำหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม และยังมีอำนาจหน้าที่อื่นที่ต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.

) จึงมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่มีข้อจำกัดว่าห้ามกระทำซ้ำหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหา มิฉะนั้นศาลอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ กฎหมายมาตรา 87 และ 81 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและจริยธรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐ และเป็นบทบัญญัติที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที

