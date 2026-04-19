ดาบประหารทางการเมือง: คำถามถึงการตีความกฎหมายหลังความขัดแย้งของ ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ

บทวิเคราะห์เจาะลึกถึงผลกระทบและความหมายของ 'ดาบประหารทางการเมือง' ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในการพิจารณาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ หรือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะเมื่อการตีความของ ป.ป.ช. แตกต่างจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อให้เกิดคำถามและความเคลือบแคลงใจในสังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังได้ย้อนรอยเส้นทางการเมืองของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ หรือ 'เสี่ยโอ๋' ตลอดจนความสัมพันธ์และการบริหารจัดการอำนาจภายในพรรคภูมิใจไทยของสองพี่น้องตระกูลชิดชอบ คือ เนวิน และ ศักดิ์สยาม ว่ามีบทบาทอย่างไรในการวางโครงสร้างอำนาจของรัฐบาลในปัจจุบัน
ดาบประหารทาง การเมือง หรือการตัดสิทธิทาง การเมือง ตลอดชีวิต ตามมาตรา 235 ของรัฐธรรมนูญ เป็นกลไกสำคัญที่ให้อำนาจแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ในการสืบสวนและพิจารณาพฤติกรรมของนัก การเมือง ว่าเข้าข่ายความผิดร้ายแรงหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หรือการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏการณ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยที่อาจแตกต่างไปจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมก่อให้เกิดคำถามและความเคลือบแคลงใจในสังคมอย่างกว้างขวาง ดั่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ การตีความและการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรอิสระสองแห่งนี้ สามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่รุนแรง และอาจนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากกรณีที่นักการเมืองคนใดคนหนึ่งที่ถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. แล้วพบว่ามีความผิดร้ายแรงตามมาตรา 235 แต่สุดท้ายกลับสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงได้อีกครั้ง อาจนำมาซึ่งแรงกระแทกและความไม่พอใจในสังคมที่รุนแรงไม่แพ้กรณีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น “โกเกี๊ยะ” ที่เคยเผชิญกระแสการต่อต้านอย่างหนักจากสังคม จากพฤติกรรมและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง การกลับมาของ “เสี่ยโอ๋” หรือ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในตำแหน่งเสนาบดี หากเกิดขึ้นภายใต้ข้อกังขาเกี่ยวกับการพิจารณาของ ป.ป.ช. อาจนำมาซึ่งสถานการณ์ที่ตึงเครียดไม่ต่างกัน ศักดิ์สยาม ชิดชอบ หรือ “เสี่ยโอ๋” เป็นนักการเมืองที่เติบโตมาในตระกูล “ชิดชอบ” ซึ่งมีนักการเมืองใหญ่แห่งบุรีรัมย์อย่าง “กำนันชัย ชิดชอบ” เป็นบิดา ท่านกำนันชัยมีบุตรชายสามคน คือ เนวิน เพิ่มพูน และศักดิ์สยาม โดยกำนันชัยไม่ได้มีแผนที่จะให้ลูกชายคนกลาง คือ เพิ่มพูน เดินตามเส้นทางการเมือง เขาจึงรับราชการตำรวจมาโดยตลอด ต่างจากศักดิ์สยาม ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็กที่กำนันชัยมองเห็นแววความเป็นผู้นำและศักยภาพทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกที่คล้ายคลึงกับพี่ชายคนโตอย่าง โอฬาร หรือ “เสี่ยโอ้ง” เนวิน ชิดชอบ ศักดิ์สยาม จึงได้เดินตามรอยพี่ชายเข้าสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยสังกัดพรรคชาติไทย ก่อนจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคไทยรักไทย ต่อมาหลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ศักดิ์สยามได้ประสบกับวิบากกรรมทางการเมือง เมื่อเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี อันเนื่องมาจากสถานะของเขาในฐานะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ถูกศาลสั่งยุบพรรคไปในปลายปี พ.ศ. 2551 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 เนวิน ชิดชอบ ได้ตัดสินใจ “แหกค่าย” จากกลุ่มการเมืองที่เคยสังกัด มาสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกลุ่มเพื่อนเนวินได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าคุมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ในช่วงเวลานั้น ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานของ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในทางพฤตินัยแล้ว ถือได้ว่าศักดิ์สยามได้เข้ามามีบทบาทเป็น “มท.1” ตัวจริงในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเมืองของ “เสี่ยโอ๋” ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เขาต้องเผชิญกับปัญหาและข้อกล่าวหาในประเด็น “ซุกหุ้น” ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสถานะทางการเมืองของเขา ทำให้เขาต้องถอยออกไปเป็น “คนหลังม่าน” ชั่วคราว แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและกำหนดทิศทางการเมือง เขาลงสมัคร ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการวางตัวในการเป็นทายาทชิดชอบรุ่นที่ 3 และเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำพรรคภูมิใจไทยในอนาคต ซึ่งเป็นการเตรียมการเชิงยุทธศาสตร์ที่ยาวไกล ภายหลังจากการลงสมัคร ส.ส. บุรีรัมย์ เพื่อวางตัวเป็นทายาทชิดชอบรุ่นที่ 3 และเตรียมการเป็นผู้นำพรรคน้ำเงินคนต่อไป การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย สำหรับบุคคลภายในพรรคภูมิใจไทยทุกคน ต่างรับรู้เป็นอย่างดีว่า “เนวิน” ชิดชอบ คือ “ครูใหญ่” หมายเลข 1 ที่คอยวางยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางของพรรค ส่วน “ศักดิ์สยาม” ชิดชอบ ก็เป็น “ครูใหญ่” หมายเลข 2 ที่เข้ามาสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ การจัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีพรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพรรคกล้าธรรม หรือพรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาร่วมด้วยในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็น “สมการการเมืองสูตรพิเศษ” ที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการอำนาจที่ซับซ้อน และผู้ที่ควบคุมการแสดงหรือ “ผู้กำกับการแสดงตัวจริง” ในสมการนี้ ก็คือ “เสี่ยโอ้ง” และ “เสี่ยโอ๋” หรือ สองพี่น้องตระกูล “ชิดชอบ” นั่นเอง ในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2566 เมื่อเนวิน ชิดชอบ ได้ทำการรีแบรนด์พรรคภูมิใจไทย ด้วยการวางตัว “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นหัวหน้าพรรค และ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เป็นเลขาธิการพรรค การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนระยะยาวในการสืบทอดอำนาจและการบริหารพรรค ปัจจุบัน สองพี่น้องตระกูล “ชิดชอบ” ตระหนักดีว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้น ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลผสมทั่วไป หากแต่เป็นการจัดโครงสร้างอำนาจใหม่ ที่มีความหมายและนัยยะทางการเมืองที่ลึกซึ้งกว่านั้น คนวงในวงการการเมืองได้เปิดเผยข้อมูลว่า “เสี่ยโอ้ง” เนวิน ชิดชอบ มีบทบาทหลักในการดูแลรัฐมนตรีที่เปรียบเสมือน “ลูกเทพ” ซึ่งอาจหมายถึงรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองพันธมิตรหรือกลุ่มที่ใกล้ชิด ในขณะที่ “เสี่ยโอ๋” ศักดิ์สยาม ชิดชอบ จะมีบทบาทในการดูแลรัฐมนตรีที่เป็น “บ้านใหญ่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ส.ส. ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นสายตรงจากฐานเสียงการเมืองใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ การแบ่งบทบาทและหน้าที่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกลุ่มอำนาจที่แตกต่างกันของสองพี่น้อง และเป็นการยืนยันถึงบทบาทอันแข็งแกร่งของตระกูลชิดชอบในการขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี
ดาบประหารทางการเมือง ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เนวิน ชิดชอบ
