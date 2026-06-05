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ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ: ข้อดีและข้อเสียของแนวคิดที่น่าสนใจ

เทคโนโลยี News

ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ: ข้อดีและข้อเสียของแนวคิดที่น่าสนใจ
ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำพลังงานสะอาดAI
📆6/5/2026 2:35 AM
📰PostToday
88 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 51%

ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำมีข้อดีในหลายด้าน แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณาเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านการซ่อมบำรุงและความยืดหยุ่นในการอัปเกรด

แน่นอน ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ มีข้อดีในหลายด้าน ทั้งการใช้ พลังงานสะอาด เต็มรูปแบบ ค่าความคุ้มค่าทางพลังงานสูง ลดการใช้พลังงานและน้ำสะอาดสำหรับหล่อเย็น มีความเสถียรทางการใช้งาน ตลอดจนไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นดิน ในทางหนึ่งนี่จึงเป็นแนวคิดน่าสนใจ โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องพึ่งพา AI มากขึ้นทุกวัน แนวคิดในการจัดสร้าง ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศที่มีข้อจำกัดทางทรัพยากร เช่น สิงค์โปร์ ที่แม้จะมีงบประมาณมหาศาลแต่ขาดแคลนน้ำจืดและพื้นที่ในการจัดตั้ง ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้ทะเลนี้จึงอาจเป็นกุญแจสำคัญต่อยุทธศาสตร์ AI ที่ต้องการอธิปไตยทาง เทคโนโลยี ในหลายประเทศอย่างไรก็ตามจีนไม่ใช่ประเทศแรกที่มีโครงการ ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา Microsoft บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ก็มีแนวคิดนี้ และทำการจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ใต้ทะเลในสกอตแลนด์ขึ้นมาเช่นกัน และได้ผลลัพธ์ว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ มีอัตราความเสียหายต่ำกว่าบนบกถึง 8 เท่า จากการใช้ก๊าซไนโตรเจนแทนออกซิเจนในห้องเซิร์ฟเวอร์แต่ในปี 2024 โครงการดาต้าเซ็นเตอร์ใต้ทะเลนี้ก็ถูกพับไปและหันไปทุ่มเทให้ดาต้าเซ็นเตอร์บนบกแทน ด้วยเหตุผลสำคัญจากรูปแบบของดาต้าเซ็นเตอร์เอง การหย่อนลงใต้น้ำทำให้ต้องมีการปิดผนึกเซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการรั่วซึมพร้อมทนแรงอัดใต้น้ำจนสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกลไกเหล่านี้เองทำให้การ ซ่อมบำรุง เซิร์ฟเวอร์เป็นไปได้ยาก ดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไปกรณีเกิดความเสียหายอาศัยช่างเทคนิคกับเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จสิ้น แต่การ ซ่อมบำรุง ใต้น้ำเป็นงานที่มีความท้าทายสูงมาก ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูง หรืออาจต้องกู้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาจากทะเลซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ความยืดหยุ่นในการ อัปเกรด เราทราบดีว่า เทคโนโลยี AI และชิป มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการนี้จะยุ่งยากเป็นทวีคูณเมื่อใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ใต้น้ำ เป็นเหตุผลให้ Microsoft ล้มเลิกโครงการไปในที่สุ.

แน่นอนดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำมีข้อดีในหลายด้าน ทั้งการใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ ค่าความคุ้มค่าทางพลังงานสูง ลดการใช้พลังงานและน้ำสะอาดสำหรับหล่อเย็น มีความเสถียรทางการใช้งาน ตลอดจนไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นดิน ในทางหนึ่งนี่จึงเป็นแนวคิดน่าสนใจ โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องพึ่งพา AI มากขึ้นทุกวัน แนวคิดในการจัดสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศที่มีข้อจำกัดทางทรัพยากร เช่น สิงค์โปร์ ที่แม้จะมีงบประมาณมหาศาลแต่ขาดแคลนน้ำจืดและพื้นที่ในการจัดตั้ง ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้ทะเลนี้จึงอาจเป็นกุญแจสำคัญต่อยุทธศาสตร์ AI ที่ต้องการอธิปไตยทางเทคโนโลยีในหลายประเทศอย่างไรก็ตามจีนไม่ใช่ประเทศแรกที่มีโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา Microsoft บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ก็มีแนวคิดนี้ และทำการจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ใต้ทะเลในสกอตแลนด์ขึ้นมาเช่นกัน และได้ผลลัพธ์ว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ มีอัตราความเสียหายต่ำกว่าบนบกถึง 8 เท่า จากการใช้ก๊าซไนโตรเจนแทนออกซิเจนในห้องเซิร์ฟเวอร์แต่ในปี 2024 โครงการดาต้าเซ็นเตอร์ใต้ทะเลนี้ก็ถูกพับไปและหันไปทุ่มเทให้ดาต้าเซ็นเตอร์บนบกแทน ด้วยเหตุผลสำคัญจากรูปแบบของดาต้าเซ็นเตอร์เอง การหย่อนลงใต้น้ำทำให้ต้องมีการปิดผนึกเซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการรั่วซึมพร้อมทนแรงอัดใต้น้ำจนสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกลไกเหล่านี้เองทำให้การซ่อมบำรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นไปได้ยาก ดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไปกรณีเกิดความเสียหายอาศัยช่างเทคนิคกับเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จสิ้น แต่การซ่อมบำรุงใต้น้ำเป็นงานที่มีความท้าทายสูงมาก ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูง หรืออาจต้องกู้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาจากทะเลซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ความยืดหยุ่นในการอัปเกรด เราทราบดีว่าเทคโนโลยี AI และชิป มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการนี้จะยุ่งยากเป็นทวีคูณเมื่อใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ใต้น้ำ เป็นเหตุผลให้ Microsoft ล้มเลิกโครงการไปในที่สุ

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ดาต้าเซ็นเตอร์ใต้น้ำ พลังงานสะอาด AI เทคโนโลยี ซ่อมบำรุง อัปเกรด

 

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