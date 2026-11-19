ดา เอ็นโดฟิน ซึ้งใจข่าว 'พีธ พีระ' เสียชีวิต เปิดความทรงจำคู่กับวง Peacemaker
ดา เอ็นโดฟิน เปิดใจช็อกเศร้าข่าว พีธ พีระ เสียชีวิต โดยยกย่องเป็นศิลปินผมสวยมีแพสชัน พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวและภรรยาของผู้วายชนม์
นักร้องและนักแสดงระดับตำนาน ดา เอ็นโดฟิน เปิดเผยความรู้สึกช็อกและเศร้าสลดอย่างยิ่ง หลังจากได้รับทราบข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของ พีธ พีระ นักร้องนักดนตรีชื่อดังแห่งวง Peacemaker โดยเธอได้สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความประทับใจที่มีต่อเพื่อนศิลปินรุ่นเดียวกันที่จากไปนี้
ความทรงจำแรกพบและภาพลักษณ์ศิลปินชั้นสูง
ดา เอ็นโดฟิน เล回想起ถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกันย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอาชีพเธอนั่นเอง โดยเธอเคยได้ร่วมงานกับพีธ พีระ มาตั้งแต่ตอนทำอัลบั้มแรกๆ ของเธอประมาณอัลบั้ม Replay ซึ่งเป็นอัลบั้มรวมเพลงที่ดาออกซิงเกิลใหม่ โดยในอัลบั้มเดียวกันนั้นก็ยังมีผลงานของวง Peacemaker และวงฮัม รวมถึงพี่ลุลา มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันด้วยAlso readสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดผลชันสูตรเบื้องต้น 'พีท พีระ'
ดา เอ็นโดฟิน มองว่า พีธ พีระ มีมาตรฐานความเป็นศิลปินที่สูงมาก เธอเคยคุยกับพี่บอย เปาวลี เพื่อนคู่หูของพีธ มาโดยตลอด และรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันระหว่างทั้งคู่ จนเธอแอบตกใจเมื่อทราบว่าพีธเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่มากๆ ครั้งสุดท้ายก่อนจากไป ซึ่งดาเชื่อว่าพีธคงเลือกจบเส้นทางด้วยแพสชันบางอย่างตามแบบฉบับศิลปินของเธอ
ภาพลักษณ์ผมสวยและบทบาทคู่แฝดบอย เปาวลี
ดา เอ็นโดฟิน ยังเล่าถึงความประทับใจในบุคลิกภาพของ พีธ พีระ โดยระบุว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีผมสวยที่สุดเท่าที่เธอเคยพบเจอมา ทั้งที่เป็นผู้ชายผมยาวในขณะที่ดาเองเป็นผู้หญิงผมสั้น เมื่อเจอกันที่ไหนดาจะอดคิดไม่ได้ว่าทำไมคนนี้มีผมสวยจัง ทำให้เธอเปรียบเปรยว่าพี่บอยและพี่พีทเหมือนหยินหยางกันเลย
ในแง่ของบทบาทในวงการดนตรี พี่บอย เปาวลี จะทำหน้าที่เป็น Frontman ที่พูดเก่งและคอยนำเสนอผลงาน แต่ พีธ พีระ จะทำหน้าที่เป็น Supporter ทำงานเบื้องหลังอย่างหนักและสนับสนุนบอยเสมอ ดาเองไม่ได้เข้าไปถึงห้องสตูดิโอเพื่อทำงานกับพี่พีธโดยตรง แต่ได้ถ่ายปกกับเขาบ้าง ซึ่งสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนคิดเยอะ และแต่งเพลงเองเพราะเขาเป็นผู้ฟังเพลงที่ลึกซึ้ง
ธรรมชาติสุขุมเงียบเชียบและความสุขในเส้นทางดนตรี
ดา เอ็นโดฟิน อธิบายเพิ่มเติมถึงธรรมชาติของ พีธ พีระ ว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีสุขุมนุ่มลึก เงียบๆ และเป็นผู้ชายเรียบร้อย เมื่อเจอกันที่ไหนก็จะทักทายกันอย่างเป็นมิตร แต่ดาเล่าว่าตัวเธอเองมักจะเล่นสนุกกับพี่บอย เปาวลี และพี่เจี๊ยบ มากกว่าเพราะพี่บอยเป็นคนพูดเก่งและสนุกสนาน
ดาเชื่อว่า พีธ พีระ คงมีความสุขและพอใจในเส้นทางที่เขาเลือกเดินทำมาตลอดร่วมกับวง Peacemaker แม้ว่าเขาจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกด้านในออกมาอย่างกว้างขวาง แต่ดาสัมผัสได้จากการทำงานร่วมกันว่าเขามีความมั่นคงในตัวตนของเขาดีมาก และไม่จำเป็นต้องมีใครไปแทรกแซงหรือตัดสินเส้นทางของเขา
ส่งกำลังใจสู่ครอบครัวและข้อคิดในฐานะแม่
ในฐานะศิลปินที่เคยร่วมงานกัน ดา เอ็นโดฟิน ขอส่งกำลังใจอย่างมากให้กับครอบครัวของ พีธ พีระ โดยเฉพาะภรรยาของเขา โดยดาซึ่งปัจจุบันเป็นคุณแม่และเป็นคนที่มีครอบครัวเป็นของตัวเอง เข้าใจดีว่าคนที่อยู่ข้างหลังคือคนที่ต้องแข็งแรงและไปต่อให้ได้ เพราะฉะนั้นเธอจึงอยากให้ครอบครัวมีกำลังใจที่เข้มแข็งโดยเร็วที่สุด
ดาขออวยพรให้ พี่พีท ไปอยู่ในสถานที่ที่พี่พีทอยากไปและอยากอยู่อย่างมีความสุขสูงสุด เธอขอให้ภรรยาและครอบครัวของพี่พีทมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และเชื่อว่าไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นอย่างไร ทุกคนทุกฝ่ายต้องการกำลังใจและต้องการความเข้มแข็ง
ดา เอ็นโดฟิน สรุปทิ้งท้ายว่า สำหรับเธอในฐานะคนที่มีครอบครัวและเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เธอคิดว่าคนที่ต้องอยู่ให้ไหวและต้องการกำลังใจเยอะที่สุดคือคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ด้านหลังไม่ว่าเหตุการจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด แต่เธอเชื่อว่าทุกคนอยากซัพพอร์ตกันเพื่อให้คนที่เฝ้ามองอยู่ข้างบนได้สบายใจ
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